A rendőrség több NB I.-es mérkőzés miatt is eljárást indított

A Honvéd legyőzésével biztosították be az első helyet. Szerhij Rebrov az első külföldi edző, aki meg tudta védeni bajnoki címét a klubnál. Megtartása kulcsfontosságú lesz, Hajnal Tamás sportigazgató is jó munkát végzett.

Összesen hat futballmeccset vizsgál a rendőrség, hogy azokon a szurkolók betartották-e a távolságtartásra vonatkozó járványügyi szabályokat, közölte megkeresésünkre a rendőrség. A szurkolók visszatérését lehetővé tevő kormányrendelet szerint

a nézők csak minden negyedik széket foglalhatják el a stadionokban, másfél méter távolságot kell tartaniuk egymástól.

Azonban a tévéközvetítések és a meccsfotók tanúsága szerint sok helyen egyáltalán nem tartották be ezeket az előírásokat. A rendőrség közlése szerint május 31. és június 9. között az alábbi meccsek miatt indítottak közigazgatási eljárást:

05. 31. Honvéd – Debrecen

06. 03. Honvéd – Mezőkövesd

06.06. Újpest FC – Budapest Honvéd

06.07. Ferencvárosi TC – Diósgyőr

06.09. Újpest FC – Debrecen

06.09. Honvéd – MOL Fehérvár FC

Az eljárásokat "a televíziós közvetítések felvétele, a közösségi oldalakon megjelent fényképfelvétel vagy a rendőr észlelése" alapján indíthatta a rendőrség. A meccseket szervező klubokat 200 ezertől 2 millió forintig terjedő összegre büntethetik. Mivel múlt csütörtökön küldtük megkeresésünket, így előfordulhat, hogy további meccseket is vizsgálnak. Június 9. után még 11 további meccset rendeztek az NB I.-ben.

Ahogy a listából is látszik, az Újpest ellen rögtön két eljárás is indult; az első a Honvéd elleni, a második a Debrecen elleni meccs miatt. Vállai István, az Újpest biztonsági igazgatója korábban azt mondta az Indexnek, hogy lehetetlen betartatni a távolságtartási szabályokat, nincs az a biztonsági ember, aki ilyenkor bemenne a több száz fős tömegbe, mert az akár provokációnak is tűnhet. Azt is belebegtették a klubnál, hogy ha megbüntetik őket, akkor nem rendeznek több meccset nézők előtt.

A Ferencváros elleni eljárás azért is érdekes, mert a Groupama Arénában tettek a legtöbbet azért, hogy a szurkolók megtartsák a három széknyi távolságot: kartonfigurákkal választották el őket. Igaz, a vendégszektorban, ahol nem voltak kartonok, a DVTK-ultrák egy csoportba tömörülve álltak. Az Újpestnél azért nem próbálkozott hasonló megoldással, mert nem lenne rá pénzük.

A felsorolt meccsek között van június 3-i Magyar Kupa-döntő is, ahol a Honvéd és a Mezőkövesd játszott egymással. Az ultrák magasról tettek a szabályokra, nemhogy a másfél, de még a fél méteres távolságot sem tartották meg. Ekkor merült fel először, hogy a rendőrség szankcionálhatja az előírások megszegését.

A kupadöntőn történtek még nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, mivel az európia országok közül elsőként Magyarországon engedték vissza a szurkolókat a stadionokba.

Amennyiben büntetés lesz az eljárás vége, az a Magyar Labdarúgó Szövetséget mint a kupadöntő szervezőjét sújtja majd.

Az MLSZ is büntetett a kupadöntő után, a Honvéd és a Mezőkövesd 1-1 millió forintos bírságot kapott. De nem szurkolóik viselkedése miatt, hanem azért, mert a játékosok a meccs végén kimentek ünnepelni közéjük, ami a fertőzésveszély miatt tilos. A két kupadöntős csapat a sportzónára vonatkozó szabályokat szegte meg, ezért büntetett az MLSZ és nem a rendőrség.