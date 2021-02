BL-nyolcaddöntő: RB Leipzig–Liverpool – percről percre

A keret összértéke: 558,78 millió euró

Nehéz nem szurkolni egy kicsit a lipcsei gárdának, hiszen Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik személyében három magyar válogatott futballista is tagja a keretnek – igaz, utóbbi egyelőre sérülések miatt nem léphetett pályára, a lábadozó középpályás az egyéni edzéseket már megkezdhette, de a keddi, budapesti összecsapáson még nem játszhat.

A tavaly nyáron Timo Wernert Londonba eladó együttes újabb fontos láncszemet veszít, idén nyáron a Bayern Münchenhez igazol a 60 millió euróra taksált, ezzel a keret legértékesebb játékosaként nyilvántartott Dayot Upamecano.

Az elmúlt három forduló sikereivel együtt is öt pont az együttes hátránya az éllovas Bayern Münchennel szemben, a 18 kapott gól az egész Bundesliga legjobb mutatója, viszont a támadójáték hagy kivetnivalót maga után, hiszen a 37 találat sem kiemelkedő, és senki sem jutott el még öt gólig sem a bajnokságban. Minden sorozatot figyelembe véve a balhátvéd Angelino (8 gól, 11 gólpassz) és Yussuf Poulsen (9+6) termeli a legtöbb kanadai pontot, de azért itt még bőven van előrelépési lehetőség.

A Bajnokok Ligájában kifejezetten nehéz csoportba kerültek a lipcseiek, hiszen az Istanbul Basaksehir mellett a PSG és a Manchester United is ide került, négy kör után pedig mindkét esélyes ellen volt egy zakója – az angliai 5–0-s kifejezetten csúnyán festett, de a párizsi 1–0 is elég volt ahhoz, hogy az egymás elleni összevetésben ne előzhessék meg végül a Lipcsében 2–1-re kikapó PSG-t. A törökök 92. perces legyőzése (4–3) után így is Gulácsiék kezébe került a továbbjutás esélye, ehhez „csupán” győzni kellett a manchesteriek ellen. A 80. percben még 3–0-ra álló klub a végén kis híján megégett, de a magyar kapus nagy védésének is köszönhetően a győzelem azért meglett, ezzel együtt pedig a továbbjutás is (3–2).