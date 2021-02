16. PORTO (portugál) 7 pont

A keret összértéke: 262 millió euró

Nagy volt az egyetértés abban, hogy a portugál bajnok a talpon maradt 16 gárda leggyengébbje, pedig önmagában csak elismerés illeti a „sárkányok” idénybeli teljesítményét: a csoportkörben csupán a Manchester Citytől kapott gólt (a 3–1-es vereség során), emellett még pontot is szerzett az angoloktól, miközben az Olympiakoszt és a Marseille-t is oda-vissza verte.

A bajnokságban már kevésbé megy az együttesnek, sorozatban háromszor ikszelve már hét pont a hátránya az egy meccsel kevesebbet játszó Sporting CP-vel szemben. A 43 szerzett gól kiemelkedőnek számít – ebben a hat büntetőt értékesítő Sérgio Oliveira és az iráni Mehdi Taremi viszi a prímet kilenc-kilenc találattal.

Az együttes legértékesebb tagjának a 28 éves Jesús Coronát tartja a transfermarkt.de, amely 30 millió euróban szabta meg az idényben már 10 gólpassznál járó mexikói jobb szélső piaci árát.

15. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (német) 14 pont

A keret összértéke: 346,45 millió euró

Itt sem volt sok kérdés, és a portugálokhoz hasonlóan a német együttes is hárommérkőzéses nyeretlenségi szériában van – a Bundesligában pedig ez már csak a hetedik helyhez elég.

A Német Kupában a Stuttgart kiejtésével negyeddöntős a gárda, márciusban a Dortmund ellen próbálhatja meg folytatni a menetelését, a BL-ben pedig a Manchester City ellen, ami – ahogyan az erősorrendünk is mutatja – igencsak nehéz feladatnak ígérkezik.

Igaz, arra is kevesen fogadtak volna, hogy a csoportból továbbjut az együttes, miután a Real Madridot és az Intert is „megnyerte” magának, de a milánói, majd a királyi gárda elleni 2–2 után hirtelen jól állt a csapat. A Realt oda-vissza elverő Sahtarnak pedig két meccsen tízet vágtak Lars Stindlék, így az is belefért végül, hogy az utolsó két körben az Inter és a Real is megverte, csoportmásodikként továbbment.

A 32 éves Stindl reneszánszát éli, ebben az idényben már 12 gólnál és 12 gólpassznál jár, jó játékára már csak azért is szükség lenne, mert a két legértékesebb futballista, az egyaránt 40 millió euróra taksált Marcus Thuram és Denis Zakaria is térdproblémákkal küzd.

Az sem segíti az együttes helyzetét, hogy Marco Rose vezetőedző hétfőn bejelentette, nyáron a Dortmundhoz szerződik.

14. LAZIO (olasz) 21 pont

A keret összértéke: 354,4 millió euró

A gyenge idénykezdetet követően 2021-re belelendült a gárda, sorozatban hat bajnokit nyert meg, de ez a szép széria a hétvégén az Inter vendégeként megszakadt, így most csak a hetedik helyen állnak a fővárosiak – persze azt is hozzá kell tenni, hogy a dobogós Roma is mindössze három ponttal előzi meg.

A BL-ben még veretlenek a „sasok”, de így sem sokon múlt a kiesés – igaz, a csoportelsőség sem! A Dortmund 3–1-es legyőzése után ugyanis csak a Zenit elleni hasonló siker jött össze, emellett pedig négy döntetlen „színesítette” a palettát. Az FC Bruges ellen aztán emberelőnyben is csak 2–2 jött össze, a belgáknak pedig volt lehetőségük a továbbjutást érő gól kiharcolására.

Az együttes legnagyobb sztárja a vérbeli befejező csatár, Ciro Immobile, aki a bajnokságban 14, a BL-ben négy fellépésen öt gólt szerzett, átlagosan 103 percenként rezgeti meg a hálót. Ki kell még emelni a középpálya tengelyéről a 13 kanadai pontot (5 gól, 8 gólpassz) termelő Szergej Milinkovics-Szavicsot (70 millió euró), valamint a bajnokságban hatszor eredményes Luis Albertót (50 millió euró) is.

13. SEVILLA (spanyol) 25 pont

A keret összértéke: 343,9 millió euró

Az andalúziai együttes sem kezdett erősen, az első hat meccséből hármat is elveszített, október óta viszont csupán két zakó csúszott be, az is a Real és az Atlético Madrid ellen, az előző öt bajnokin pedig 15 pontot szerzett a csapat – miközben csupán egy gólt kapott. A Király-kupában mind a hat meccsét nullára nyerte meg, az elődöntő első felvonásán a Barcelonát 2–0-ra múlta felül, a bajnokságban engedett 16 találat pedig a második legjobb mutató – nem véletlen tehát, hogy két belső védő, Diego Carlos és Jules Koundé áll legelöl a transfermarkt.de-n 50-50 millió eurós értékkel.

Ehhez képest a nemzetközi porondon erőteljes visszaesés látható a hatszoros UEFA-kupa/Európa-liga-győztes védekezésében, hiszen nyolcszor is betaláltak az ellenfelek – viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ebből négyszer is Olivier Giroud a Chelsea elleni hazai 0–4 alkalmával, addigra pedig már mindkét együttes kiharcolta a helyét a 16 között.

Jusszef en-Nesziri nemrégiben nyolc évtizede nem látott bravúrt hajtott végre, előtte ugyanis 1940-ben volt arra példa, hogy egy Sevilla-játékos egymást követő két hazai bajnokiján is triplázni tudott – a 23 éves marokkói csatár az idényben már 17 találatnál jár. Szót kell még ejteni a 11 kanadai pontos (7+4) Lucas Ocamposról is, aki bokasérülés miatt maródi.

12. ATALANTA (olasz) 29 pont

A keret összértéke: 358 millió euró

A bergamói együttest a Sevillával ellentétben lehengerlő támadósora repíti az elmúlt években – igaz ez még akkor is, ha ezúttal az Inter miatt egy másik fekete-kék együttes áll ebben a kategóriában a legjobban. Az Olasz Kupában a Juventus elleni döntőre készülő gárda a Lazióhoz hasonlóan 40 pontos, de két előtte álló is eggyel kevesebb meccset játszott, úgyhogy még nagyot kell küzdenie ahhoz, hogy ismét BL-indulást érő helyre kapaszkodjon.

Az elitsorozatban a legutóbbi kiírásban a későbbi döntős PSG ellen drámai csatában elvérző együttes nem állt fényesen a csoportkör felénél, a Midtjylland sima kiütése után az Ajax ellen kétgólos hátrányból egyenlített, a Liverpool viszont ötöt vágott a Stadio Atleti Azzurri d'Italiában. A két héttel későbbi visszavágón viszont nagy meglepetésre 2–0-ra győzött az Anfielden, és bár a Midtjylland Olaszországban megtréfálta a gárdát, az Ajax Amszterdamban nem tudott nyerni, így az olaszok végeztek a második helyen.

A 38 millió eurós Duván Zapatának volt már jobb idénye is, de a 31 tétmeccsen felmutatott 21 kanadai pont (12+9) így sem rossz mutató, a kolumbiai támadó honfitársa, Luis Muriel 22-vel (16+6) vezeti a házi rangsort.

11. DORTMUND (német) 37 pont

A keret összértéke: 592,95 millió euró

Rejtély, hogy mi történt a fekete-sárgákkal, hiszen az Európa legígéretesebb fiataljaival felálló gárda a legutóbbi hat fordulóból csupán egyszer tudott nyerni, és a kupában a másodosztályú Paderbornt is csak hosszabbításban tudta búcsúztatni.

Viszont hiába a pocsék forma, az új vezetőedző bejelentése új lendületet adhat csikócsapatnak. A dortmundiaknál két futballista is bekerült a 100 milliósok klubjába, az előző idényben berobbanó (40 tétmeccsen 44 gól és 10 gólpassz a Salzburgban és a Dortmundban), a mostani kiírásban 23 fellépésen 29 kanadai pontot (23+6) jegyző Erling Haaland 110 millióval a 7., a kicsit visszaeső (27 meccsen azért 9+13-ig eljutó) Jadon Sancho pedig 100 millióval a 11. a listán. A két fiatalember még mindig csupán 20 éves, miközben szintén a csapatban pallérozódik a 18 éves Giovanni Reyna (38 millió euró), a 17 éves Jude Bellingham (35) és a 16 éves Youssoufa Moukoko (10) is.

Amikor a sztároknak egyszerre megy a játék, kevés látványosabb csapat van a dortmundinál, de hogy ez pont a Sevilla ellen jön-e össze, az már nagyobb kérdés.

10. CHELSEA (angol) 39 pont

A keret összértéke: 803,65 millió euró

Egy kicsivel előzi meg a Dortmundot az eddigi együttesek közül kimagaslóan legmagasabb összértékű londoni klub, amely az elmúlt hetekben végre ennek megfelelően is kezd teljesíteni.

Thomas Tuchel érkezése óta hat tétmeccset játszott a gárda, a Wolverhampton elleni gól nélküli döntetlent öt győzelem követte, az együttes pedig 8–1-es gólkülönbséget tud felmutatni a PSG-től menesztett tréner irányításával.

A bajnokságban a negyedik helyre kapaszkodott az elmúlt hetek remeklésével az együttes, az FA-kupában negyeddöntős, a BL-ben pedig veretlenül nyerte meg a csoportját – megelőzve a Sevillát.

Hosszú idő, 1000 perc után Timo Werner is betalált végre a Premier League-ben, fontos a német támadó számára, hogy helyreálljon az önbizalma, már csak azért is, mert Kai Havert (81 millió euró) után a 12 találattal házi gólkirály Tammy Abraham (40) is megsérült.

9. RB LEIPZIG (német) 48 pont

A keret összértéke: 558,78 millió euró

Nehéz nem szurkolni egy kicsit a lipcsei gárdának, hiszen Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik személyében három magyar válogatott futballista is tagja a keretnek – igaz, utóbbi egyelőre sérülések miatt nem léphetett pályára, a lábadozó középpályás az egyéni edzéseket már megkezdhette, de a keddi, budapesti összecsapáson még nem játszhat.

A tavaly nyáron Timo Wernert Londonba eladó együttes újabb fontos láncszemet veszít, idén nyáron a Bayern Münchenhez igazol a 60 millió euróra taksált, ezzel a keret legértékesebb játékosaként nyilvántartott Dayot Upamecano.

Az elmúlt három forduló sikereivel együtt is öt pont az együttes hátránya az éllovas Bayern Münchennel szemben, a 18 kapott gól az egész Bundesliga legjobb mutatója, viszont a támadójáték hagy kivetnivalót maga után, hiszen a 37 találat sem kiemelkedő, és senki sem jutott el még öt gólig sem a bajnokságban. Minden sorozatot figyelembe véve a balhátvéd Angelino (8 gól, 11 gólpassz) és Yussuf Poulsen (9+6) termeli a legtöbb kanadai pontot, de azért itt még bőven van előrelépési lehetőség.

A Bajnokok Ligájában kifejezetten nehéz csoportba kerültek a lipcseiek, hiszen az Istanbul Basaksehir mellett a PSG és a Manchester United is ide került, négy kör után pedig mindkét esélyes ellen volt egy zakója – az angliai 5–0-s kifejezetten csúnyán festett, de a párizsi 1–0 is elég volt ahhoz, hogy az egymás elleni összevetésben ne előzhessék meg végül a Lipcsében 2–1-re kikapó PSG-t. A törökök 92. perces legyőzése (4–3) után így is Gulácsiék kezébe került a továbbjutás esélye, ehhez „csupán” győzni kellett a manchesteriek ellen. A 80. percben még 3–0-ra álló klub a végén kis híján megégett, de a magyar kapus nagy védésének is köszönhetően a győzelem azért meglett, ezzel együtt pedig a továbbjutás is (3–2).

8. REAL MADRID (spanyol) 64 pont

A keret összértéke: 742 millió euró

Egy kisebb szünet után a következő öt csapat óriási csatában foglalta el a helyét, közülük a Real zárt ezúttal leggyengébben. A rekordgyőztes királyi gárda az első tíz fordulóban csak ötször tudott győzni két döntetlen és három vereség mellett, és bár azóta csupán két iksz és egy vereség rontja a mérleget, így is öt pont a hátrány a két meccsel kevesebbet játszó városi rivális Atléticóval szemben. A Király-kupában már az első meccsén kikapott a harmadosztályú Alcoyanótól, így jó eséllyel hazai trófea nélkül marad.

És az sem sokon múlt, hogy a BL-ből is gyorsan kizúgjon a királyi gárda, hiszen a Sahtar elleni hazai vereséget egy mönchengladbachi döntetlen követte, és bár az Inter ellen oda-vissza nyert a spanyol bajnok, az ukrajnai zakó után nehéz helyzetben várta az utolsó kört. Itt végül a németeket simán verte, de mivel a másik meccsen nem bírtak egymással a felek, így a Borussia játékosai is ünnepelhettek a lefújást követően.

Az Atalanta ellen nagy szükség lesz a védelem stabilitására, ez viszont alapesetben működhet is, hiszen kissé meglepő módon nem a támadó szellemű futballisták uralják a gárdát – a kapus Thibaut Courtois 75 millió eurós értéke a csúcs, megelőzve a szűrő Casemirót, a belső védő Raphaël Varane-t és a belső középpályás Federico Valverdét (70-70).

A gólokért kis túlzással egyedül Karim Benzema felel, a 33 éves francia csatát 17-szer volt eredményes az idényben, a második helyen Casemiro öttel áll, de az öt gólpasszánál is csak Toni Kroos és a sérüléséből lábadozó Rodrygo áll jobban (hat-hat).

De ha már a sérülések, az együttesnek jelenleg egyértelműen ez a legnagyobb gondja: Valverde, a távozás előtt álló Sergio Ramos, Rodrygo, Eden Hazard, Daniel Carvajal, Marcelo, Éder Militao és Álvaro Odriozola is kidőlt hosszabb-rövidebb időre.

7. PSG (francia) 65 pont

A keret összértéke: 869,2 millió euró

A legutóbbi nyolc bajnokságból hetet megnyerő párizsiak a koronavírus-járvány miatt erősen tartalékos formában felállva két vereséggel kezdték az idényt, és bár ezt nyolc sikerrel korrigálták, ezt egy hullámvölgy (nyolc meccsből csak három győzelem) követte, és 25 kör után 54 pontot szerezve csak a második helyen állnak a Lille (55) mögött.

A BL-t sem kezdte jól a gárda, az Manchester Unitedtől otthon, az RB Leipzigtől idegenben kapott ki, három kör után pedig csupán három pontja volt. Két riválisának visszavágva saját kezébe vette a továbbjutás kérdését, a kisebb botránnyal tarkított csoportzárón pedig a triplázó Neymar és a duplázó Kylian Mbappé remeklésének köszönhetően 5–1-re megverte az Istanbul Basaksehirt, kiharcolva az első helyet.

A Dortmundnál említettük, hogy két 100 milliós játékosa is van, nos, a PSG-é a világ két legjobbja – már ebben a kategóriában. A 22 éves világbajnok Mbappé értékét 180 millió euróra becslik, amivel toronymagasan a legjobb, de Neymar 128 milliója is jó a második helyre – mellettük pedig a belső védő Marquinhos (70), Marco Verratti (60) és Mauro Icardi (55) értéke is átlépi az 50 milliós határt.

Ami viszont óriási gond, hogy a Barcelona elleni párharc előtt a 18 meccsen 19 kanadai pontot (13+6) termelő Neymar és a 25 találkozón 17-ig jutó (5+12) Ángel Di María is megsérült.

6. BARCELONA (spanyol) 66 pont

A keret összértéke: 805 millió euró

Nagyjából ez jelentheti a katalánok számára az egypontos fórt a listánkon. No meg persze az, hogy amíg Lionel Messi az együttes tagja, addig nem lehet félvállról venni a gránátvörös-kékeket.

Több csapatnál is említettük a gyenge bajnoki kezdést, de egyikükre sem volt ez annyira igaz, mint a Barcelonára – pedig az első két meccs után hat ponttal és 7–0-s gólkülönbséggel állt! Ezt követően viszont a következő négy találkozón csupán két pont jött össze, és otthon kikapott a Real Madridtól. Az Atlético elleni vereséggel a 13. helyen állt a gárda, december elején pedig a Cádiz vendégeként is alulmaradt. Az évet viszont rendesen megindította a klub, sorozatban hét bajnokit nyert meg, közben pedig bejutott a kupa elődöntőjébe is – igaz, Sevillában 2–0-ra kikapott az első felvonáson, a január közepi Szuperkupa döntőjében pedig alulmaradt az Athletic Bilbaóval szemben.

A Bajnokok Ligájában Magyarországon is megcsodálhattuk az együttest, hiszen a Ferencvárost is tartalmazó G-csoportba kapott besorolást, a Dinamo Kijevet és a magyar bajnokot egyaránt oda-vissza verték a Juventusszal, de hiába nyertek Messiék 2–0-ra Torinóban, a zárófordulóban Cristiano Ronaldóék 3–0-val feleltek Barcelonában.

Ami viszont nagyon fontos, hogy 28 meccsen 19 gólja és 8 gólpassza van, Antoine Griezmann kezd belelendülni (12+10), ez a páros pedig bármelyik csapat védelmének túl sok lehet.

Az argentinhoz hasonlóan 80 millióra taksált Ansu Fati visszatérésére csak márciusban kerülhet sor, Philippe Coutinho térdsérülés miatt maródi, de valószínűleg a bónuszok miatt amúgy sem sokat játszik már az idényben.

5. LIVERPOOL (angol) 67 pont

A keret összértéke: 1,12 milliárd euró

Újabb egy pont a differencia, ezúttal az angol bajnok, és két évvel ezelőtti BL-győztes következik. No itt a forma finoman szólva nem meggyőző, kevésbé finoman pedig pocsék. A gárda egymás után három bajnokit bukott el, a 2020-as évet élen záró Mersey-parti csapat pedig karácsony óta két győzelemmel, három döntetlennel és öt vereséggel áll, így csupán a hatodik helyen található – Jürgen Klopp már le is mondott a bajnoki címről.

Az FA-kupában a Manchester United búcsúztatta a csapatot, a Ligakupában az Arsenal, így már csak a BL maradt, ahol az Atalantát és az Ajaxot megelőzve lett első az együttes.

Az alapállapotban a világ egyik legerősebb keretével bíró – Mohamed Szalah, Sadio Mané (120 millió) és Trent Alexander-Arnold (110) révén három 100 milliós játékost is a keretében tudó – gárda védelme Virgil van Dijk nélkül azért bőven sebezhető, a sokáig biztos pont Alisson is egyre többet hibázik.

Ugyanakkor a Liverpool elég sokszor bebizonyította már, hogy sosem szabad lebecsülni, mert bármilyen nehéz helyzetből képes feltámadni a Bajnokok Ligájában...

4. JUVENTUS (olasz) 69 pont

A keret összértéke: 689,6 millió euró

Még két ponttal többet kapott az olasz rekordbajnok. Ebben az idényben nem szerepel fényesen a torinói csapat, a Napolitól elszenvedett vereség miatt csak a negyedik helyen áll, nyolc ponttal kevesebbet szerezve, mint az egy meccsel többet játszó éllovas Inter. A kupában viszont pont a fekete-kéket kiejtve már döntősök a „zebrák”, januárban pedig Szuperkupát nyertek a nápolyiak ellen.

A BL-ben már említettük a Barcelonánál, hogy az utolsó körben sikerült megelőzni a nagy riválisát a Camp Nouban aratott 3–0-s sikernek köszönhetően, persze ehhez az is kellett, hogy a torinói összecsapáson Álvaro Morata a 92. percben megszerezze a Ferencváros ellen a 2–1-es győzelmet eredményező találatot.

A spanyol támadó 23 kanadai pontjánál (13+10) csak az örökifjú Cristiano Ronaldo (23+3) termelt jobban az idényben, a 13 gólpasszos Juan Cuadrado viszont sérüléssel bajlódik. A Porto ellen azért így is kötelező a továbbjutás.

3. ATLÉTICO MADRID (spanyol) 81 pont

A keret összértéke: 769 millió euró

Itt már egy nagyobb ugrással érkezünk meg a dobogó alsó fokára. Az Atlético Madrid az első három meccséből kétszer is gól nélküli döntetlent játszott, azóta viszont csupán egy Real elleni idegenbeli 2–0-s zakó és a Celta Vigo elleni 2–2 rontja el a tökéletes mutatót. A gárda 21 meccset lejátszva vezet öt ponttal a kettővel többet játszó városi rivális előtt, a 44 szerzett gólnál csak az eggyel több meccsen szereplő Barcelona (49) tud többet felmutatni, a 13 kapott gól pedig szokás szerint a liga legjobbja.

ami egyértelmű prioritásnak tűnik, megnézve az együttes további sorozatait: korai kupabúcsú a harmadosztályú Cornellával szemben, a BL-ben pedig csak két pont a Lokomotiv Moszkva ellen, de az utolsó fordulóban a Salzburg legyőzésével azért biztossá vált a Bayern München mögötti második hely.

Bár a csapat fő erőssége a stabil védekezés és a remek kapusteljesítmény, még Jan Oblak 90 milliós értékénél is akad jobb, Joao Félix az egyetlen 100 milliós játékosa a klubnak. A koronavírusból lábadozó portugál futballista már most jobban áll (9 gól, 5 gólpassz), mint ameddig első madridi idényében jutott (9+3), de még ezzel sem tudja megközelíteni a nyáron szerződtetett Luis Suárezt, a 34 éves uruguayi csatár 16 góllal és két assziszttal hálálta meg eddig a klub bizalmát.

1. MANCHESTER CITY (angol) 92 pont

A keret összértéke: 1,06 milliárd euró

Nem elírás, az első helyen ugyanis holtverseny alakult ki az angol és a német éllovas között, Hansi Flick és Pep Guardiola együttese is mindenkinél felkerült a dobogóra, ugyanannyi első, második és harmadik hellyel zárt, így totális egyenlőség jött létre.

A manchesteri együttes december közepén ikszelt a West Bromwich Albionnal, és csupán a 9. helyen állt a bajnokságban, azóta viszont rálépett a gázpedálra: sorozatban 11 bajnokit nyert meg – közte a legutóbbi két fordulóban a Liverpool (4–1) és a Tottenham (3–0) kiütésével. Az FA-kupában negyeddöntős a gárda, a Ligakupában a Tottenhammel döntőzik áprilisban, a BL-ben pedig csupán egy gólt kapott (13–1), a Porto 3–1-es legyőzése során.

A gárda fő ereje a mélysége, tíz futballista értéke is eléri az 50 millió eurót, további hat pedig a 35-öt. Két 100 pluszos játékos akad itt is, Kevin De Bruyne (120) és Raheem Sterling (110).

Ennek megfelelően Guardiola nyugodtan forgathatja csapatát, így pedig nem egy emberre kell figyelni, hanem leginkább mindenkire. Ilkay Gündogan remek formába lendülve 13 góljával vezeti a házi rangsort (van még 3 gólpassza is), mellette Raheem Sterling (12+10) és a napokban megénekelt Phil Foden (10+6) jutott el két számjegyű góltermésig. Az előkészítők közül természetesen De Bruyne viszi a prímet 15-tel – pedig január 20. óta már hét meccset kellett kihagynia combsérülése miatt, de akár már szerdán, az Everton elleni bajnokin visszatérhet.

1. BAYERN MÜNCHEN (német) 92 pont

A keret összértéke: 829 millió euró

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligáját? 246 Bayern München

189 Manchester City

131 Atlético Madrid

104 Barcelona

63 Real Madrid

62 Juventus

38 más

29 Liverpool

16 PSG

A címvédő bajorok a Bielefeld elleni 3–3-mal szakították meg ötmeccses győzelmi szériájukat a bajnokságban, de ezzel együtt is öt pont az előny 13 körrel a vége előtt, a 21 találkozó alatt szerzett 61 találattal letarolják a Bundesligát, Robert Lewandowski egymaga 25-ször volt eredményes – ezzel fölényesen vezeti az Aranycipőért folytatott versenyt.

A kupában nagy meglepetésre már a második fordulóban búcsúzó müncheniek a napokban megnyerték a klubvilágbajnokságot is, ezzel a hatodik trófeájukat is megnyerték az idényben, a Bajnokok Ligájában pedig letarolták az Atléticóval, Red Bull Salzburggal és Lokomotiv Moszkvával felálló A-csoportot – öt győzelem, egy döntetlen (tartalékos felállással Madridban) és 18–5-ös gólkülönbség jött össze.

Az idényben már 38 kanadai pontnál (30+8) járó Lewandowski mellett a koronavírusos Thomas Müller (13+14), a 90 millió euróra taksált Joshua Kimmich (4+13), Kingsley Coman (6+11), az idény előtt igazolt Leroy Sané (7+7) és a hétfőn megsérülő Serge Gnabry (6+4) is eljutott már legalább tízig.

BAJNOKOK LIGÁJA 2020–2021

NYOLCADDÖNTŐ

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

2021. február 16., kedd

21.00: RB Leipzig (német)–Liverpool (angol)

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)



2021. február 17., szerda

21.00: FC Porto (portugál)–Juventus (olasz)

21.00: Sevilla (spanyol)–Borussia Dortmund (német)



2021. február 23., kedd

21.00: Lazio (olasz)–Bayern München (német)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Chelsea (angol)



2021. február 24., szerda

21.00: Borussia Mönchengladbach (német)–Manchester City (angol)

21.00: Atalanta (olasz)–Real Madrid (spanyol)

VISSZAVÁGÓK

2021. március 9., kedd

21.00: Juventus (olasz)–FC Porto (portugál)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Sevilla (spanyol)

2021. március 10., szerda

21.00: Liverpool (angol)–RB Leipzig (német)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–FC Barcelona (spanyol)

2021. március 16., kedd

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Mönchengladbach (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Atalanta (olasz)



2021. március 17., szerda

21.00: Bayern München (német)–Lazio (olasz)

21.00: Chelsea (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

(Borítókép: Pep Guardiola és csapata, a Manchester City ünnepli a Manchester United elleni győzelmet 2021. január 6-án. Fotó: Shaun Botterill / Getty Images)