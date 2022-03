Soha ilyen őrült március nem előzte még meg az NFL-draftot

Hivatalosan csak március 16-án nyílt meg a ligaújév a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokságban, de az elmúlt bő két hét így is a legőrültebb idénykezdést mutatta be az NFL történetében. Volt itt minden, legendás visszavonulás (majd visszatérés), új rekordfizetés, sosem látott ellenértékű cserék (majd fizetések), rengeteg irányítóváltás, a liga negyedének nem maradt első körös választási joga az áprilisi drafton, van, aki viszont háromszor is húzhat a játékosbörze kezdetén. Íme, a márciusi őrület NFL módra!

Menni vagy nem menni?

A holt szezon legjelentősebb bejelentése rögvest egy dupla volt, hiszen február elején Tom Brady megerősítette a nagyjából összes insider által beharangozott visszavonulását, hogy negyven nappal később mondjon egy „köszi, ennyi elég volt az otthonlétből”-t, és bejelentse, hogy a 23. idényére is visszatér, merthogy van egy befejezetlen ügye. Hogy a hétszeres Super Bowl-győztes irányító úgy mégis mit nem ért még el, azt nehéz megmagyarázni, de amíg elit szinten teljesít a 45-höz közeledve is, addig logikus, hogy még folytatja.

Ennek megsegítésére pedig érkezett vissza a csapathoz a futó Leonard Fournette (21 millió dollár/3 évre), hosszabbított egyik kedvenc elkapója, Chris Godwin (60/3), a támadófalember Ryan Jensen (39/3), valamint a cornerback Carlton Davis (45/3), a visszavonuló Ali Marpet és a távozó Alex Cappa helyére „szotyiért” Shaq Mason a támadófalba, a Jetshez igazoló Jordan Whiteheadet pedig Brady korábbi csapattársával, Logan Ryannel pótolták. Ment még a tight end O. J. Howard is, de Rob Gronkowski minden bizonnyal visszatér még, az elkapók közé pedig sikerült elcsábítani Atlantából Russell Gage-t (30/3).

Szerdán aztán jött a hír, hogy BruceAriansnak ennyi elég volt az edzősködésből, és inkább a vezetésben tölt be szerepet a továbbiakban a klubnál, de így is remek holt szezont produkáltak a 2020-as idényt megnyerő Kalózok.

Nem lazsált a bajnok

A címvédést a playoffban meghiúsító, majd szinten hazai Super Bowlt nyerő Rams sem tétlenkedett, hosszabbított például tavaly megszerzett irányítójával, MatthewStafford gyakorlatilag egy hároméves, 129 millió dolláros kiterjesztést írt alá, felszabadítva nagyjából 10 milliót az idei fizetési sapkából.

Kényelmének érdekében érkezett Chicagóból az elkapó AllenRobinson (46,5/3), valamint maradt a támadófalban Joe Noteboom (40/3) és a center Brian Allen is. Von Miller megtette, amiért hozták, innentől Buffalóban küzdhet az újabb gyűrűért, Robert Woods pedig a Tennessee elkapósorát javíthatja a továbbiakban.

Falat Burrow köré

A Cincinnati Bengalsnál felmérték a Super Bowl-vereség fő okát, a második félidőben Joe Burrow minimális túlzással többet volt a földön, mint talpon, érkezett is a támadófalba az említett Alex Cappán (35/4) kívül Ted Karras (18/3) és a volt dallasi La'el Collins is-

További jó hír, hogy sikerült maradásra bírni a védelem két fontos pillérét, Jessie Batest és B. J. Hillt, a célpontok közül pedig távozott a tight end C. J. Uzomah, helyére viszont érkezett Hayden Hurts.

Megkeverte kicsit a Chiefs

A Patrick Mahomes-érában négy évből négyszer is konferenciadöntőbe, kétszer Super Bowlba jutó, kétszer csak hosszabbításban erről lemaradó együttesnél tavaly volt hasonló a recept, de végül épp a Bengals miatt nem tudott döntőzni a gárda. Ezúttal csak kicsit felfrissítették a sorokat a Főnökök, Tyreek Hill Miamiba került egy raklap választási jogért, és 4 évre potom 120 millió dollárért, valamint Tyrann Mathieu szerződése is lejárt.

A villámgyors elkapó helyére JuJu Smith-Schuster (10,75) érkezett egy évre, valamint Marquez Valdes-Scantling (30/3), a Méhészborzot pedig Justin Reid (31,5/3) pótolhatja. Jött még a futórotációba Ronald Jones a Buccaneerstől, az együttes most sem tűnik gyengébbnek, de borzasztóan nehéz dolga lesz már a csoporton belül.

A Denveri Musztángok újra bajnokcsapattá érnek?

A holt szezon egyik nagy durrantását a RussellWilson-csere jelentette ugyanis, két második és egy ötödik körös választási jog, az ugyancsak irányító Drew Lock, a tight end Noah Fant és a védőfalember Shelby Harris is távozott Seattle-be a Super Bowl-győztes irányítóért egy 4. kör társaságában.

A Broncos kerete a korábbi években kifejezetten erősnek tűnt, most megláthatjuk, valóban csak egy remek irányító hiányzott-e a szintlépéstől. A védelembe azért érkezett az irányítósiettető Randy Gregory is, aki öt év alatt 70 millió dollárt kereshet.

Combosodó csoportriválisok

Aztán ott van még a Los Angeles Chargers, amely hosszabbított elkapójával, Mike Williamsszel (60/3), megkaparintotta Justin Herbert örömére a tight end Gerald Everettet (12/2), a védelembe pedig olyan klasszisokat szerzett, mint Khalil Mack (2022-es 2. és 2023-as 6. körért cserébe) vagy J. C. Jackson (82,5/5).

Szükség is volt a fegyverkezésre, hiszen a Las Vegas Raiders is nagyon belehúzott, ide Aaron Rodgers kedvenc elkapója, Davante Adams és Russell Wilson réme, Chandler Jones érkezett, Maxx Crosby hosszabbításával Yannick Ngakoue feláldozhatóvá vált az irányítósiettők közül, az érte Indianapolisból megkaparintott Rock Ya-Sin a cornerbacksort javíthatja.

Az MVP-é a legjobb szerződés

Önmagában nem sokkoló, hogy ha valakit egymás után kétszer is a liga legértékesebb játékosának választanak meg, akkor a legjobb fizetést is megkapja, a Green Baynél viszont sokáig kérdéses volt, hogy Aaron Rodgers egyáltalán szeretne-e még pályára lépni. Az NFL történetének legmagasabb átlagú szerződése azért csak meggyőzte erről, három év alatt 150,815 milliót kereshet.

Marad rajta kívül az elmúlt nyolc évadból négyszer is a konferenciadöntőben elbukó Packersnél De'Vondre Campbell (50/5) és Preston Smith (52,5/4) is, viszont az eddig sem veretes elkapósorból a már említett Davante Adams, MVS duó is távozott.

Irányító cserebere

Az Indianapolis Colts egy év után lemondott a tavaly megszerzett Carson Wentzről (idei harmadik 3.+2023-as 2. vagy 3.), aki Washingtonban szerepelhet idén, helyére pedig az Atlantától megkaparintott Matt Ryan (3. kör) irányíthat majd.

Utóbbi a nagy Deshaun Watson-keringőt unta meg, a Falcons nem csupán a Houston irányítójáról maradt le végül, hanem saját legendáját is „elüldözte” végül. Az elmúlt évben padoztatott, de a bírósági eljárás alól felmentett, és várhatóan csak a mostani idény egy részéről eltiltott passzoló végül ugyanúgy a Clevelandnél kötött ki, mint a dallasi elkapó Amari Cooper.

A Miami Teddy Bridgewatert vitte el, még kérdéses, hogy Tua Tagovailoa elé vagy mögé, mindenesetre, a most érkező Tyreek Hill és Raheem Mostert remek sebességed adhat a támadósorna, amelyben már amúgy is ott volt a szélvész Jaylen Waddle, illetve jött még a támadófalba Terron Armstead is erősítésnek.

A Jaguars bevásárolt, a Saints, a Cowboys és a Cardinals sokat bukott

Jaguars több mint 175 millió dollárt garantált új érkezőinek, a legnagyobb átlagfizetésű szabadügynökök közül Christian Kirk (72/4), Brandon Scherff (49,5/3), Foyesade Oluokun (45/3), Darious Williams (30/3), Foley Fatukasi (30/3), Evan Engram (9/1) és Zay Jones (16/2) is itt kötött ki.

Lényegesen rosszabb helyzetben volt ezen a téren a Saints, amely Armstead mellet Marcus Williamst (Baltimore – 70/5) is elbukta, Watsont sem tudta megszerezni, így Jameis Winstonnal próbálkozik majd az idényben, továbbá Williams posztjára érkezett Marcus Maye a Jetstől (22,5/3).

A Dallasszal kapcsolatban már említettük Collins, Cooper és Gregory elveszítését is, utóbbit Dante Fowlerrel próbálják meg pótolni. A Cardinalsnál szintén volt már szó Kirk és Jones elveszítéséről, melléjük még Chase Edmunds (Miami – 12/2), Jordan Hicks (Minnesota – 10/2) és Jordan Phillips (Buffalo – 5/1) is felírható.

A nagy kérdés még Jimmy Garoppolo sorsa, akit a 49ers kivágni nem akar, elcserélni pedig úgy fest, hogy nem tud egyelőre. A legjobb még elérhető szabadügynökök közé Mathieu mellett a sérülésből lábadozó Odell Beckham Jr-t., a korábban az év védőjének is megválasztott Stephon Gilmore-t mindenképpen megemlíthetjük még egy-egy opciónak.

játékos poszt honnan hova millió $ év átlag 1. Von Miller irányítósiettető LAR BUF 120 6 20 2. Christian Kirk elkapó ARI JAX 72 4 18 3. Chandler Jones irányítósiettető ARI LV 51 3 17 4. J. C. Jackson cornerback NE LAC 82,5 5 16,5 Brandon Scherff támadófalember WAS JAX 49,5 3 16,5 6. Allen Robinson elkapó CHI LAR 46,5 3 15,5 7. Terron Armstead támadófalember NO MIA 75 5 15 Foyesade Oluokon linebacker ATL JAX 45 3 15 Haason Reddick irányítósiettető CAR PHI 45 3 15 10. Randy Gregory irányítósiettető DAL DEN 70 5 14 Marcus Williams söprögető NO BAL 70 5 14 Za’Darius Smith irányítósiettető GB MIN 42 3 14 Jameis Winston irányító NO NO 28 2 14 Fletcher Cox védőfalember PHI PHI 14 1 14 A spotrac.com adatai

A liga negyede pihen a draft első napján!

Az elképesztően sok csere következtében az a nem mindennapi helyzet állt elő, hogy a holt szezon legjelentősebb eseményének számító, idén április 28–30. között rendező draft első körében nyolc csapat sem lesz érdekelt!

A New York Jets és Giants ugyanakkor egyaránt kétszer választhat az első 10-ben (a Houston Texans kétszer a top 13-ban), a Philadelphia Eagles 1/15 és 1/19 között háromszor is a pódiumra állhat, a Green Bay Packers 1/22-re és 1/28-ra is húzhat játékost a Kansas City Chiefs pedig ha elbambul az 1/29-nél sincs bajban, hiszen az 1/30 is a Főnököké.

Tavalyhoz hasonlóan a Jaguars választhat először, a Lions pedig másodjára, és mivel a Rams lett a bajnok, a Staffordért érkező idei első kör az 1/32 lett, így a detroiti gárda zárhatja a napot.

Fontos kiemelni a feltételes módokat, hiszen ezek a választási jogok nincsenek kőbe vésve, bármikor lehet őket cserélgetni, még közvetlenül a húzás előtt is a draft alatt.

Az idei draftsorrend

Jacksonville Jaguars Detroit Lions Houston Texans New York Jets New York Giants Carolina Panthers New York Giants (a 2021-es drafton cserélt fel a Chicago Bears Justin Fieldsért) Atlanta Falcons Seattle Seahawks (a Denver Broncos adta a Russell Wilson-cserében) New York Jets (a Seattle Seahawks adta a Jamal Adams-cserében) Washington Commanders Minnesota Vikings Houston Texans (a Cleveland Browns adta a Deshaun Watson-cserében) Baltimore Ravens Philadelphia Eagles (a Miami Dolphins adta a 2021-es drafton) Philadelphia Eagles (az Indianapolis Colts adta a Carson Wentz-cserében) Los Angeles Chargers New Orleans Saints Philadelphia Eagles Pittsburgh Steelers New England Patriots Green Bay Packers (a Las Vegas Raiders adta a Davante Adams-cserében) Arizona Cardinals Dallas Cowboys Buffalo Bills Tennessee Titans Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers Kansas City Chiefs (a San Francisco 49ers adta a 2021-es drafton a Miaminak, a Dolphins pedig a Tyreek Hill-cserében a Chiefsnek) Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals Detroit Lions (a Los Angeles Rams adta a Matthew Stafford-cserében)

(Borítókép: Getty Images)