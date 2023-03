🔟 - Karim Benzema's last 🔟 Champions League goals



vs Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Manchester City🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Manchester City🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Manchester City🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Chelsea🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Chelsea🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Chelsea🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs Chelsea🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UCL #RMALIV