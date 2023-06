Nagyjából két téma köré fonódik a labdarúgó Bajnokok Ligáját is megnyerő Manchester City megítélése: ennyi pénzből nem nagy ügy, illetve hogy milyen szomorú, hogy az újgazdagok elmossák a tradíciókat a futballban.

Tulajdonképpen nehéz eldönteni, melyik felvetés közhelyesebb az angol bajnokságot hat év alatt ötször behúzó, az FA Kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerő csapat kapcsán, de kezdjük mégis utóbbival.

Kellenek az új arcok a nemzetközi porondra vagy tényleg jöjjön inkább a Szuperliga?

Az együttes közelmúltbeli, sikeres időszakát értékelve valamiért divatos gondolat az, hogy gyökerek nélküli csapat kapaszkodott fel a semmiből, de ez a megközelítés két ok miatt is értelmezhetetlen:

az európai szövetség és a nagy nemzetközi klubok szurkolói döbbenetes haraggal csaptak le a Szuperliga ötletére, előbbi állandóan hangoztatva, hogy a Bajnokok Ligája szépsége, hogy nem zárt rendszerről beszélünk, ahová csak az juthat be, aki alapító volt, és övék minden jog, senkinek nincs esélye beleszólni.

Ha abból indulunk ki, hogy a foci egyik szépsége, hogy a gyakorlatilag a semmiből érkező kiscsapatok mutathatnak be csodákat (gondoljunk csak Angliában a Leicester Cityre vagy a Brentfordra), akkor éppen az ilyen „feel good”-sztorikat vágjuk el magunktól azzal, hogy amellett kardoskodunk, hogy nyerje az Internazionale a BL-döntőt, hiszen a csapat már 50-60 éve is jó volt, új együttesnek pedig semmi helye nincs a nagyok között.

Ha ezt megnéztük, nézzük a még súlyosabb problémát.

A Barcelona és a Real Madrid is csak csókolomot köszönhet a Citynek

A Manchester City nem egy gyökerek nélküli klub. Olyannyira nem, hogy idén már 143 éves. Régebben alapították (1880), mint a Tottenhamet (1882), az Arsenalt (1886), a Celticet (1887), a Liverpoolt (1892), a Juventust (1897), a Barcelonát (1899), a Milant (1899), a Bayern Münchent (1900), a Real Madridot (1902), a Chelsea-t (1905), az Intert (1908) vagy a Dortmundot (1909), hogy a Paris Saint-Germainről (1970) már tényleg ne is beszéljünk.

Persze valóban jöhet aztán a jogos felvetés, hogy 1880-ban még St. Mark's (West Gorton) néven alapították, amiből aztán 1887-ben lett Ardwick Assosiation Football Club, és csak 1894. április 16-án lett Manchester City, de mint egy bekezdéssel feljebb látjuk, ezzel is számos igencsak nagy múltú gárdát előzött be.

Való igaz, hogy sikerességben sokaktól elmaradt, de azért 1937-ben és 1968-ban is volt bajnok, az FA Kupában 1904-ben, 1934-ben, 1956-ban és 1969-ben lett végső győztes, a Ligakupában 1970-ben és 1976-ban is elhódította a trófeát, Szuperkupát nyert 1937-ben, 1968-ban és 1972-ben, valamint rangos európai kupasorozatot, a Kupagyőztesek Európa Kupáját 1970-ben.

Nyilvánvaló azonban, hogy a klub történelmét ettől függetlenül két időszakra érdemes és kell bontani: az 1880 és 2008 közötti, valamint a közel-keleti hatalomátvétel utáni korszakra. A klub 2008-ban rendkívül rossz anyagi helyzetbe került, az irányítást egy évvel korábban átvevő Thaksin Shinawatra vagyonának politikai kudarcok miatti befagyasztását követően. Ráadásul a csapat sem a legszebb napjait élte, elég csak arra gondolni, hogy a 2007–2008-as idény utolsó mérkőzésén szenvedte el PL-története legnagyobb bajnoki vereségét a gárda.

A tavalyi bajnoki címet követő idényértékelőnket is a City felemelkedésének megismertetésére fordítottuk, teljesen nyilvánvaló, hogy az Abu Dhabi United Group masszív tőkeinjekciója nélkül aligha lehetett volna olyan gyorsan és jelentős mértékben előre ugrani. Ezt felesleges is lenne külön részletezni: amikor úgy folyik a pénz, mint a csapból a víz, akkor azért illik is eredményeket felmutatni.

Ezzel aligha lehet probléma a Citynél, amely 2012-ben 44 év várakozás után ülhetett vissza a PL trónjára, majd két évvel később már négyszeres aranyérmes volt, miközben egy-egy FA Kupát, Ligakupát és Szuperkupát is nyert. 2016-ban érkezett az újabb Ligakupa-elsőség, majd a nyáron Josep Guardiola, innentől pedig igazából még egy külön korszakot indíthatunk.

A hatalomátvétel előtti időszakban 12 trófea került a vitrinbe, Guardiola érkezéséig nyolc év alatt hat, azóta viszont hét év alatt 14! öt PL-arany, két FA kupa, négy Ligakupa, két Szuperkupa, továbbá a 2021-es, elbukott döntő után idén már a Bajnokok Ligája is.

Ez ráadásul hamarosan újabbakkal is bővülhet, mivel az együttes érdekelt a hazai és az európai Szuperkupában, valamint a klubvilágbajnokságon is – mindegyikben toronymagas favoritként.

Nézzük akkor a piszkos anyagiakat!

A spanyol tréner maga sem tagadta soha, hogy remek lehetőségei voltak a Barcelonánál, a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél is, illetve a jelentős anyagi háttér kellően megalapozta az együttes sikerét.

Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy ez 2023-ban még mennyire lehet érv egy csapat sikereinek vizsgálatakor, hiszen az európai topklubok átigazolási időszakonként döbbentik meg az egyszeri halandókat bődületes vásárlásaikkal. Márpedig e nélkül nem lehet érdemben felvenni a versenyt a trófeákra hajtó elitben.

De nézzük akkor a számokat. Megvizsgáltuk a legtehetősebb liga legtöbbet költő csapatait, valamint az olyan tradicionális nagyokat, mint a Barcelona, a Real Madrid, az Internazionale, a Juventus, a Milan, illetve a német és francia bajnokságban egyeduralkodó Bayern München és PSG.

A Manchester City adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 216,25 John Stones 55,60 35,35 Sztevan Jovetics 13,50 -180,90 2017–2018 317,50 Aymeric Laporte 65,00 91,35 Kelechi Iheanacho 27,70 -226,15 2018–2019 78,59 Rijad Mahrez 67,80 57,60 Brahim Díaz 17,00 -20,99 2019–2020 166,82 Rodri 70,00 71,00 Danilo 37,00 -95,82 2020–2021 173,40 Rúben Dias 71,60 64,00 Leroy Sané 49,00 -109,40 2021–2022 138,90 Jack Grealish 117,50 93,80 Ferran Torres 55,00 -45,10 2022–2023 150,50 Erling Haaland 60,00 162,17 Raheem Sterling 56,20 11,67 összesen 1 241,96 575,27 -666,69

Ezt vizsgálva láthatjuk, hogy bár a City valóban rengeteget áldozott (1241,96 millió euró) új futballistákra, összességében alig költött többet az eladásokkal (575,27 millió euró) korrigált értéket (–666,69 millió euró) tekintve a bajnoki második Arsenalnál (–643,11), miközben a Chelsea (–805,85) és a ManchesterUnited (–903,65) sokkal többért mutatott be lényegesen kevesebbet.

A Liverpoolnál jegyezzük meg, hogy még nincs beleszámítva a már mostani átigazolási időszakban megszerzett Alexis Mac Allister 42 millió eurós ára, de még ezzel együtt is csak 309,85 millió euróra jön ki a mínusz, ami az angol mezőnyben kifejezetten kevésnek számít. Hasonló a helyzet a Tottenhamnél Pedro Porro kapcsán, itt a 45 milliós vételár 471,68 milliós mínuszt mutatna.

Az Arsenal adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 113,00 Granit Xhaka 45,00 10,35 Serge Gnabry 5,00 -102,65 2017–2018 152,85 Pierre-Emerick Aubameyang 63,75 162,00 Alex Oxlade-Chamberlain 38,00 9,15 2018–2019 80,15 Lucas Torreira 28,65 9,10 Lucas Pérez 4,40 -71,05 2019–2020 160,80 Nicolas Pépé 80,00 53,65 Alex Iwobi 30,40 -107,15 2020–2021 86,00 Thomas Partey 50,00 19,15 Emiliano Martínez 17,40 -66,85 2021–2022 167,40 Ben White 58,50 31,40 Joe Willock 29,40 -136,00 2022–2023 192,36 Gabriel Jesus 52,20 23,80 Mattéo Guendouzi 11,00 -168,56 összesen 952,56 309,45 -643,11

A Chelsea adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 132,80 Michy Batshuayi 39,00 108,90 Oscar 60,00 -23,90 2017–2018 260,50 Álvaro Morata 66,00 194,60 Diego Costa 60,00 -65,90 2018–2019 208,80 Kepa Arrizabalaga 80,00 83,25 Thibaut Courtois 35,00 -125,55 2019–2020 45,00 Mateo Kovacic 45,00 157,27 Eden Hazard 115,00 112,27 2020–2021 247,20 Kai Havertz 80,00 57,15 Álvaro Morata 35,00 -190,05 2021–2022 118,00 Romelu Lukaku 113,00 148,94 Tammy Abraham 41,00 30,94 2022–2023 611,49 Enzo Fernández 121,00 67,83 Timo Werner 20,00 -543,66 összesen 1 623,79 817,94 -805,85

A Liverpool adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 79,90 Sadio Mané 41,20 85,38 Christian Benteke 31,20 5,48 2017–2018 173,65 Virgil van Dijk 84,65 184,50 Philippe Coutinho 135,00 10,85 2018–2019 182,20 Alisson 62,50 41,32 Dominic Solanke 21,20 -140,88 2019–2020 10,40 Minamino Takumi 8,50 48,00 Danny Ings 25,10 37,60 2020–2021 84,05 Diogo Jota 44,70 17,20 Dejan Lovren 12,00 -66,85 2021–2022 87,00 Luis Díaz 47,00 29,55 Harry Wilson 14,00 -57,45 2022–2023 137,30 Darwin Núnez 80,00 80,70 Sadio Mané 32,00 -56,60 összesen 754,50 486,65 -267,85

A Manchester United adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 185,00 Paul Pogba 105,00 47,25 Morgan Schneiderlin 23,00 -137,75 2017–2018 198,40 Romelu Lukaku 84,70 45,50 Henrih Mhitarjan 34,00 -152,90 2018–2019 82,70 Fred 59,00 30,55 Daley Blind 16,00 -52,15 2019–2020 236,80 Harry Maguire 87,00 81,18 Romelu Lukaku 74,00 -155,62 2020–2021 83,80 Donny van de Beek 39,00 19,50 Chris Smalling 15,00 -64,30 2021–2022 142,00 Jadon Sancho 85,00 31,10 Daniel James 29,10 -110,90 2022–2023 243,28 Antony 95,00 13,25 Andreas Pereira 9,50 -230,03 összesen 1 171,98 268,33 -903,65

A Newcastle United adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 64,25 Matt Ritchie, Dwight Gayle 12,00 100,88 Moussa Sissoko 35,00 36,63 2017–2018 46,50 Jacob Murphy 11,30 21,22 Florian Thauvin 11,00 -25,28 2018–2019 59,75 Miguel Almirón 24,00 51,05 Alekszandar Mitrovics 24,70 -8,70 2019–2020 72,90 Joelinton 44,00 35,64 Ayoe Pérez 33,40 -37,26 2020–2021 39,00 Callum Wilson 22,25 0,28 Dan Barlaser 0,28 -38,73 2021–2022 130,50 Bruno Guimaraes 42,10 0,00 mindenki ingyen távozott 0,00 -130,50 2022–2023 185,35 Aleksander Isak 70,00 13,30 Jonjo Shelvey 6,50 -172,05 összesen 598,25 222,37 -375,89

A Tottenham adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 83,50 Moussa Sissoko 35,00 52,30 Ryan Mason 15,40 -31,20 2017–2018 121,00 Davinson Sánchez 42,00 103,80 Kyle Walker 52,70 -17,20 2018–2019 0,00 senkiért sem fizettek átigazolási díjat 0,00 5,35 Moussa Dembélé 5,35 5,35 2019–2020 150,50 Tanguy Ndombélé 62,00 64,50 Christian Eriksen 27,00 -86,00 2020–2021 110,50 Giovani Lo Celso 32,00 13,30 Kyle Walker-Peters 13,30 -97,20 2021–2022 95,90 Bryan Gil, Emerson Royal 25,00 34,62 Juan Foyth 15,00 -61,28 2022–2023 177,90 Richarlison 58,00 38,75 Steven Bergwijn 31,25 -139,15 összesen 739,30 312,62 -426,68

A West Ham adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 83,50 André Ayew 24,10 41,00 Dimitri Payet 29,30 -42,50 2017–2018 56,80 Marko Arnautovic 22,30 69,02 André Ayew 22,80 12,22 2018–2019 100,90 Felipe Anderson 38,00 13,77 Cheikhou Kouyaté 10,70 -87,13 2019–2020 119,80 Sébastian Haller 50,00 55,48 Marko Arnautovic 25,00 -64,32 2020–2021 54,70 Said Benrahma 23,10 45,41 Sébastian Haller 22,50 -9,29 2021–2022 74,50 Kurt Zouma 35,00 4,24 Felipe Anderson 3,00 -70,26 2022–2023 194,00 Lucas Paquetá 42,95 21,55 Issa Diop 17,80 -172,45 összesen 684,20 250,47 -433,73

A Barcelonához két beérkező tétel is csökkentené a mínuszt, Antoine Griezmann és Trincao után 27 millió jön a nyáron, de így is 426,64 millió a mínusz. A Real Madrid előtt viszont tényleg le a kalappal, hiszen úgy volt kiemelkedően sikeres a királyi gárda, hogy még profitot is termelt ebben az időszakban! Igaz, még nem számolhattunk a hírek szerint idén nyáron 103 millió euróért érkező Jude Bellinghammel, aki azért gyorsan visszarakja negatívba majd a 14-szeres BEK/BL-győztest.

A Barcelona adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 124,75 André Gomes 37,00 33,80 Claudio Bravo 18,00 -90,95 2017–2018 375,10 Philippe Coutinho, Ousmané Dembélé 135,00 232,50 Neymar 222,00 -142,60 2018–2019 141,10 Malcom 41,00 146,05 Paulinho 42,00 4,95 2019–2020 298,50 Antoine Griezmann 120,00 152,90 Malcom 40,00 -145,60 2020–2021 112,00 Miralem Pjanic 60,00 149,80 Arthur Melo 76,00 37,80 2021–2022 69,50 Ferran Torres 55,00 70,76 Emerson Royal 25,00 1,26 2022–2023 158,00 Raphinha 58,00 39,50 Philippe Coutinho 20,00 -118,50 összesen 1 278,95 825,31 -453,64

A Real Madrid adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 30,00 Álvarao Morata 30,00 37,50 Jesé 25,00 7,50 2017–2018 40,50 Theo Hernández 24,00 132,50 Álvaro Morata 66,00 92,00 2018–2019 164,75 Vinícius Júnior 45,00 136,10 Cristiano Ronaldo 117,00 -28,65 2019–2020 355,50 Eden Hazard 115,00 136,80 Mateo Kovacic 45,00 -218,70 2020–2021 0,00 senkiért nem fizettek átigazolási díjat 0,00 104,20 Asraf Hakimi 43,00 104,20 2021–2022 31,00 Eduardo Camavinga 31,00 78,00 Raphaël Varane 40,00 47,00 2022–2023 80,00 Aurélien Tchouaméni 80,00 92,15 Casemiro 70,65 12,15 összesen 701,75 717,25 15,50

A Bayern München és az Inter az elmúlt hét évben bő negyedmilliárd euróval költött többet igazolásokra, mint amennyi az eladásokból bejött, a PSG-nél több mint egymilliárd ment vásárlásra, ehhez képest az 581 milliós deficit nem is rossz mutató.

A Bayern München adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 70,00 Renato Sanches, Mats Hummels 35,00 52,30 Mario Götze 22,00 -17,70 2017–2018 116,50 Corentin Tolisso 41,50 32,25 Medhi Benatia 16,70 -84,25 2018–2019 14,00 Alphonso Davies 14,00 84,00 Douglas Costa 40,00 70,00 2019–2020 139,50 Lucas Hernández 80,00 54,00 Mats Hummels 30,50 -85,50 2020–2021 66,25 Leroy Sané 49,00 22,25 Thiago 22,00 -44,00 2021–2022 57,50 Dayot Upamecano 42,50 4,00 Michaël Cuisance 4,00 -53,50 2022–2023 146,50 Matthijs de Ligt 67,00 104,10 Robert Lewandowski 45,00 -42,40 összesen 610,25 352,90 -257,35

A Paris Saint-Germain adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 134,50 Julian Draxler 36,00 59,80 David Luiz 35,00 -74,70 2017–2018 238,00 Neymer 222,00 98,40 Lucas Moura 28,40 -139,60 2018–2019 262,00 Kylian Mbappé 180,00 114,00 Goncalo Guedes 40,00 -148,00 2019–2020 95,00 Abdou Diallo 32,00 105,90 Giovani Lo Celso 22,00 10,90 2020–2021 62,00 Mauro Icardi 50,00 0,40 Moussa Sissako 0,40 -61,60 2021–2022 91,00 Asraf Hakimi 68,00 11,00 Mitchel Bakker 7,00 -80,00 2022–2023 147,50 Vitinha 41,50 59,30 Arnaud Kalimuendo 20,00 -88,20 összesen 1 030,00 448,80 -581,20

Az Internazionale adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 164,63 Joao Mário 44,78 18,50 Diego Laxalt 5,80 -146,13 2017–2018 137,55 Milan Skriniar 34,00 79,24 Gianluca Caprari 15,00 -58,31 2018–2019 97,60 Radja Nainggolan 38,00 91,17 Geoffrey Kondogbia 22,00 -6,43 2019–2020 191,72 Romelu Lukaku 74,00 66,74 Gabriel Barbosa 17,50 -124,98 2020–2021 126,50 Asraf Hakimi 43,00 82,95 Mauro Icardi 50,00 -43,55 2021–2022 42,55 Zinho Vanheusden 16,20 205,05 Romelu Lukaku 113,00 162,50 2022–2023 42,60 Joaquín Correa 27,30 8,05 Michele Di Gregorio 4,15 -34,55 összesen 803,15 551,70 -251,45

A Juventus pedig még többet is költött a Manchester Citynél (és ebben két idei 30 milliós tétel Moise Kean és Manuel Locatelli még nincs is benne!), más kérdés, hogy a vizsgált klubokat tekintve a bevétel itt volt a legmagasabb, így alig 342,5 milliós a mínusz. (A két említett transzferrel sem csúsznánk 400 millió fölé, mert van egy 5,5 milliós bevétel is Radu Dragusin miatt.)

A Juventus adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 202,23 Gonzalo Higuaín 90,00 176,93 Paul Pogba 105,00 -25,30 2017–2018 177,60 Federico Bernardeschi 40,00 145,65 Leonardo Bonucci 42,00 -31,95 2018–2019 259,70 Cristiano Ronaldo 117,00 112,54 Mattia Caldara 37,74 -147,16 2019–2020 230,50 Matthijs de Ligt 85,50 203,14 Joao Cancelo 65,00 -27,36 2020–2021 157,10 Arthur Melo 76,00 110,56 Miralem Pjanic 60,00 -46,54 2021–2022 133,30 Dusan Vlahovics 81,60 64,03 Rodrigo Bentancur 19,00 -69,27 2022–2023 106,05 Federico Chiesa 42,50 111,08 Matthijs de Ligt 67,00 5,03 összesen 1 266,48 923,93 -342,55

A Milannak viszont összejött ez a „bravúr”, a keretet nézve azért kisebb csoda volt 434 millióval többek költeni játékosvételre. Igaz, nem segíti a hatékonyságot, ha olyan játékosokat, mint Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu vagy éppen Franck Kessié ingyen buknak el...

A Milan adás-vételei az elmúlt 7 évben idény érkezők legdrágább vételár távozók legdrágább eladási ár egyenleg 2016–2017 29,56 Gustavo Gómez 9,56 25,15 Stephan El Shaarawy 13,00 -4,41 2017–2018 186,48 Leonardo Bonucci 42,00 39,70 Mattia De Sciglio 12,00 -146,78 2018–2019 194,64 Lucas Paquetá 38,40 88,10 Leonardo Bonucci 35,00 -106,54 2019–2020 124,08 Franck Kessié 32,00 59,23 Krzysztof Piatek 24,00 -64,85 2020–2021 31,92 Alexis Saelemaekers 7,65 52,09 Lucas Paquéta 23,44 20,17 2021–2022 93,11 Fikayo Tomori 31,60 5,12 Diego Laxalt 3,50 -87,99 2022–2023 54,77 Charles De Ketelaere 35,50 11,25 Jens Petter Hauge 8,20 -43,52 összesen 714,56 280,64 -433,92

Tény, hogy a City rengeteget költött tehát erősítésekre, de úgy összességében a PL-csapatok ezen a területen igencsak erőteljesnek bizonyultak. Ebben az összevetésben csak a dobogóra fér otthon az együttes, amelynél a nemzetközi porondon is akadnak drágábban költekező csapatok. Önmagában tehát ez még aligha lenne elégséges ahhoz, amit látunk a Man. Citytől az elmúlt években.

Másik érdekes kérdéskör, hogy a manchesteriek mennyire játsszák/játszották ki a vélt vagy valós kiskapukat, erről itt beszélgettünk a minap.

Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a pénz önmagában még nem elég garancia, hiszen kell mögé/mellé egy olyan koncepció és stáb, amely képes sikerre vezetni egy klubot. Még abban az esetben is, ha a megelőző bő évszázad során nem nyerte rommá magát.

(Borítókép: A Manchester City játékosai ünnepelnek a trófeáikkal, miután megnyerték a Bajnokok Ligáját 2023. június 12-én. Fotó: Nigel French / PA Images / Getty Images)