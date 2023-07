Az elmúlt napok slágertémája egyértelműen Szoboszlai Dominik volt, akit a Premier League-ben szereplő Liverpool szerződtetett vasárnap 70 millió euróért. A válogatott 22 éves csapatkapitánya ezzel többe került, mint a hat legdrágább magyar labdarúgó összesen, egyúttal 19-szeres angol bajnok történetének harmadik legdrágább futballistájává avanzsált.

A 32-szeres válogatott középpályás sűrű napokon van túl, miután Liverpoolba utazott, hogy aláírja a szerződését, hivatalosan már be is mutatták, sőt Jürgen Klopp menedzserrel is találkozott, a minap pedig már Budapesten beszélt az első élményeiről, és többek között az Index kérdéseire is válaszolt.

Kétségtelen, az átigazolás világszenzáció, így nem is csoda, hogy mindenki foglalkozik a témával, akit kicsit is érdekel a labdarúgás. Vagy éppen azzal, hogy Szoboszlai Dominik hogyan jutott el idáig.

Felcsúti Pincsi-iskola

„Csak érdeklődöm. Szoboszlai Dominik, aki a Premier League-ben szereplő Liverpool támadó középpályása lett, akit 2017 októberében a The Guardian a világ legtehetségesebb 17 éves futballistái közé sorolt, akit az Európai Labdarúgó-szövetség 2020 januárjában a világ ötven legtehetségesebb labdarúgója közé sorolt, aki minden idők legdrágább magyar játékosa (70 millió euró) lett, ugye, nem a sokmilliárdos felcsúti Pincsi-iskolában lett azzá, aki?” – írta Facebook-oldalán Juszt László szerkesztő-riporter, újságíró.

Nos, a reakció nem váratott sokáig.

Figyelj, te f*sz

– kezdte legkevésbé sem szofisztikált válaszát Hont András újságíró, majd azzal folytatta, hogy lehet a magyar akadémiai rendszert kritizálni, szembeállítani Szoboszlai karrierjével, bár éppenséggel a magyar válogatottnak van még olyan tagja, aki Szoboszlaihoz hasonlóan egy percet sem játszott magyar klubban, és Szoboszlaival ellentétben nem jut el topcsapatba.

Hont arról is írt, hogy vannak külföldön nevelkedett játékosok, akik a profi szerződésig sem jutottak el. Ezzel együtt leszögezi, nem arról van szó, hogy a magyar utánpótlásképzés csodálatos volna, ne lennének benne obskúrus figurák, ne lehetne utálni vagy egyenesen gyűlölni egyes tulajdonosokat, konkrétan a felcsúti akadémiát alapító miniszterelnököt, vagy ne lehetne firtatni a labdarúgásba áramló pénzek eredetét.

De azt ugye vágod, hogy a helyzetről mit sem tehető és a te frusztrációdért sem felelős gyerekeket sikerült lepincsizned?

– zárta sorait Hont.