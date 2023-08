Egyetlen mondattal reagált angliai bemutatkozására Szoboszlai Dominik

Intenzív 90 perc jutott Szoboszlai Dominiknak a Chelsea–Liverpool-mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya hivatalos közösségi oldalán posztolt az 1–1-es döntetlent hozó rangadó után, amire csapatkapitánya, Virgil van Dijk is reagált.

Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta élete első angliai bajnokiját, ráadásul nem is akármilyen ellenfél, a három kiírással korábbi Bajnokok Ligája-győztes Chelsea otthonában tette mindezt. A magyar válogatott csapatkapitányának bemutatkozását nagy átlagban jónak értékelte a brit sajtó, míg a Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp az alkalmazkodóképességét emelte ki.

Szoboszlai a közösségi oldalán egy mondattal reagált a történtekre:

Intenzív kilencven perc volt ez elsőre, örülök a debütálásomnak!

– írta a mérkőzésről készült egyik akcióképet megosztva.





A posztra a magyar játékos teljesítményét elismerő emotikonokkal reagált a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk, valamint a „vörösök” gólját szerző Luis Díaz is. A szurkolói hozzászólások többsége is pozitív, többen hálát adnak az égnek, hogy immár a Mersey-parti együttesben láthatják futballozni a 22 esztendős magyart. Van, aki kritikaként megjegyzi, próbálkozhatott volna bátrabban is átlövésekkel, ahogyan tette azt korábban a Leipzignél…

Tény, hogy Szoboszlai kapura lövést nem „regisztrált” a 90 perc alatt, pedig a mérkőzés elején egy ígéretes megindulás után erre lett volna jó lehetősége – Diogo Jota durrantotta el végül előle a labdát –, majd a hajrában is volt egy lehetősége 22-23 méterről megcélozni a kaput, ám inkább a beinduló Darwin Núnezt próbálta megjátszani laposan. Ezzel együtt is az egyik legaktívabb játékos volt a pályán, az fbref.com adatai szerint minden szerelési kísérlete sikeres volt, nyolc labdát szerzett vissza, valamint három kulcspassza volt – ezekkel a liverpooliak közül a legtöbb helyzetet is alakította ki, ugyancsak hármat. Ami miatt kritikusabbak voltak vele, az a passzhatékonysága, ami csupán 76 százalékos, ebben a mutatóban a vendégek mezőnyjátékosai közül a negyedik leggyengébb volt.

LABDARÚGÁS

PREMIER LEAGUE, 1. FORDULÓ

Chelsea–Liverpool 1–1 (Disasi 37., ill. Díaz 16.)