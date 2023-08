Múlt héten még a Real vitte volna, most az al-Hilal játékosa lesz

Indul a szerdai Futballbazár!

Kedden pont került Neymar átigazolási ügyére, a Chelsea hivatalosan is legyűrte a Liverpoolt a Brighton titánjáért folyó harcban, a Real által kölcsönvett Kepa is tett egy fontos kijelentést a jövőjéről, valamint magyar csatár igazolását jelentette be a Bayer Leverkusen!



Volt tehát esemény bőven, amiért érdemes legyen átböngészni a keddi hírfolyamunkat is! Ezt ide kattintva meg is teheti!