Őrült fordítás: a Liverpool emberhátrányban nyert a Newcastle otthonában

Harmadik mérkőzésén is kezdőként lépett pályára Szoboszlai Dominik a Liverpool mezében, de talán most még a Chelsea elleni mérkőzésnél is nehezebb feladat várt rá és csapatára a Newcastle United otthonába. A Szarkák ugyan múlt héten egygólos vereséget szenvedtek a Manchester City ellen, de hazai pályán kiválóan kezdték a szezont, 5–1-re múlták felül az Aston Villát. Mint ismert, a Liverpool egy győzelemmel és egy döntetlennel állt a mérkőzés előtt – a Bournemouth ellen pedig a magyar válogatott csapatkapitánya lett a mérkőzés legjobbja.

Azzal viszont mindenki tisztában volt, hogy a Newcastle teljesen más kávéház, főleg hazai környezetben. Az idén a Bajnokok Ligájában induló csapat a találkozó első pillanatától kezdve nekiesett ellenfelének, rögtön nyomás alá helyezte a Liverpoolt, de az első komoly helyzetig a 16. percig kellett várni.

A hazaiak villámléptű támadója, Joelinton rázta le védőjét, majd ezt követően közepes távolságból eresztett meg egy nagy erejű lövést, de Allison helyén volt, és hárított. Időközben Jürgen Klopp védője, Trent Alexander-Arnold miatt aggódhatott, mivel az angol válogatott játékosa már a hatodik percben sárga lapot kapott, következő szabálytalanságánál pedig csak a bíró jóindulatán múlott, hogy nem küldte idő előtt zuhanyozni.

A vendégek cserevédője, Joe Gomez az oldalvonal mellett elkezdett melegíteni, de ekkor még nem gondolhatta, hogy perceken belül pályára is kerül. Történt ugyanis, hogy a 25. percben Anthony Gordon nagyszerű szólót mutatott be, majd szemtől szembe találta magát a kapussal, és nem hibázott: magabiztosan gurított a liverpooli kapuba, 1–0!

Fotó: Getty Images Anthony Gordon

A hazaiak vezető gólja után pillanatokkal később a gólszerző Gordon ugratta ki tökéletesen Isakot, de a svéd támadót Virgi Van Dijk fellökte, a kapu előterében lévő szituációt a játékvezető gólhelyzetnek minősítette, egyúttal azonnali piros lappal kiállította a holland játékost.

Közel fel óra elteltével így gól, és emberhátrányban voltak Szoboszlaiék.

Jürgen Klopp az előbb még melegítő Joe Gomezt küldte pályára Luis Díaz helyére, a szélső nem örült a döntésnek, de kénytelen volt a változtatást meghozni a német szakember. Az első játékrész hátralévő részében szinte folyamatosan támadott a Newcastle, kapufáig is eljutottak Almiron kapáslövése nyomán, de Allison hatalmas bravúrral hárította a nagy erejű lövést. A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidőben legtöbbször Joelintonnal csapott össze, feladta számára a leckét a brazil középpályás.

A második játékrész is nyomasztó Newcastle fölénnyel kezdődött, a 47. percben Gordon lépett el Alexandor-Arnold mellett, majd beadása Allison kezei került, de Isak elesett a büntetőterületen belül, tizenegyest viszont nem ítélt a játékvezető. Kicsivel később a gólszerző Joelinton pontos ívelést küldött Almiron felé, aki az ötös sarka előtt veszélyesen lőtt, de a labda éppen elkerülte a felső lécet.

Negyed órával a vége előtt megint Almiron került főszerepbe: a már az első félidőben is keresztlécet megzörgető középpályás újra a kapufát találta el azok után, hogy jobbról cselezett befelé, majd bal lábbal, 16 méterről lőtt, de csak a jobb kapufa tövére tekerte a labdát.

Aztán következett a váratlan fordulat: a 77. percben pályára lépő Darwin Núnez néhány pillanattal később Jota indítását hámozta át az egyébként hibázó Botmanon, majd jobbal, 14 méterről a kapuba bombázott, 1–1!

A Liverpool emberhátrányban kiegyenlítette az állást, majd Szoboszlai Dominik lőhetett középről, a kapu előtérből, de próbálkozását blokkolták a védők. A rendes játékidő utolsó perceiben újra a Newcastle irányított, nem csoda, emberelőnyben mindenképpen meg akarta szerezni a három pontot.

Ezen cél érdekében Longstaff lövése jelenthetett volna megoldást, de a Newcastle játékosának tizenhatoson belüli próbálkozása Robertson hátában akadt el az utolsó pillanatban. A kipattanót Wilson küldte kapura, de lövése bőven a célterület fölött hagyta el a játékteret. A játékvezető által jelzett ötperces hosszabbítás negyedik percében

megint elszórta a labdát a Newcastle, Mohamed Szalah csapott le rá, majd indította rögtön Núnezt, aki hasonlóan az egyenlítőgóljához megint kíméletlenül bevette a Newcastle kapuját, 1–2!

Hihetetlen fordítás, emberhátrányban nyert a Liverpool a tavalyi bronzérmes otthonában. Szoboszlai Dominik ezúttal nem volt főszereplő egyik gólban sem, de végigjátszotta a mérkőzést.

A játéknap többi mérkőzésén a címvédő Manchester City fordulatos mérkőzésen győzte le az újonc Sheffieldet, míg az Aston Villa is magabiztosan győzött a Burnley otthonában.

Premier League, 3. forduló

Newcastle United–Liverpool 1–2

Sheffield United–Manchester City 1–2

Burnley–Aston Villa 1–3

korábban játszották:

Arsenal–Fulham 2–2

Brentford–Crystal Palace 1–1

Everton–Wolverhampton Wanderers 0–1

Manchester United–Nottingham Forest 3–2

Brighton–West Ham United 1–3

Bournemouth–Tottenham Hotspur 0–2

Chelsea–Luton Town 3–0

