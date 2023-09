A Milan két meccsre elég helyzetet szórakozott el, Gulácsiék sikerrel rajtoltak a BL-ben

A korai meccseken

Kedd kora este két mérkőzéssel elindult a Bajnokok Ligája 2023–2024-es idénye, amely húszéves szériának vetett véget – ennyi éven át volt mindig a főtáblán Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi.

A Newcastle United viszont épp húsz év után tért vissza az elitsorozatba, rögvest a hétszeres végső győztes Milan ellen, nem éppen botránymentes felvezetést követően...

A mérkőzés kezdeti angol fölénye után az első negyedóra végére felpörgött az Inter elleni városi rangadón egy ötöst kapó Milan, előbb Pobega távoli lövését védte Pope, majd Chukwueze közeli fejesét, mielőtt Giroud helyzeténél is hárított.

Még mindig csak a 19. percben jártunk, amikor Krunics és Théo Hernández lehetőségénél is az angol kapus akadályozta meg a hazai vezetést, egy kis szünet után pedig Giroud pörgetett a kapu mellé, igencsak álmosan tértek vissza a „Szarkák”.

A szünetben 14–2 volt a lövések száma, 6–0 a kaput eltalálóké és 1,67–0,11 a várható gólmutató, csoda volt tehát, hogy 0–0-val fordultak a felek.

No, amilyen jó volt az első félidő, olyan gyenge lett a második: fél órát kellett várni az első valamirevaló helyzetre, Leao pedig ebből sem tudott a kapuba találni.

Nem elég, hogy a Milan két meccsre elég helyzetet (24) elpuskázott, még Loftus-Cheek és a kapus Maignan is megsérült a hajrában (0–0).

Az RB Leipzigben nem is olyan régen még három magyar futballista is pályára léphetett a BL-ben, közülük viszont Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolt, Gulácsi Péter súlyos sérülése után lábadozik, bár a kispadra már visszatérhetett, Willi Orbán pedig most dőlt ki hónapokra, így ezúttal honfitársunk nélkül lépett pályára a svájci Young Boys otthonában.

Így is remekül kezdett a német csapat, Simakan már a 3. percben megszerezte a vezetést, ám fél órával később Elia révén egyenlítettek a svájciak (1–1).

Hogy ne legyen döntetlen, arról Schlager gondoskodott, a hajrá elején visszavette az előnyt a lipcseieknek, majd a ráadásban még Sesko is eredményes volt (1–3).

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2023–2024-es kiírását? Arsenal

Barcelona

Bayern München

Inter

Manchester City

Manchester United

Milan

Napoli

PSG

Real Madrid

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

F CSOPORT

Milan (olasz) – Newcastle United (angol) 0–0

KÉSŐBB

21.00: Paris Saint-Germain (francia) – Dortmund (német) (Tv: M4 Sport)

G CSOPORT

Young Boys (svájci) – RB Leipzig (német) 1–3

KÉSŐBB

21.00: Manchester City (angol) – Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)

E CSOPORT

21.00: Feyenoord (holland) – Celtic (skót)

21.00: Lazio (olasz) – Atlético Madrid (spanyol)

H CSOPORT

21.00: Barcelona (spanyol) – Antwerp (belga) (Tv: Sport2)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán) – Porto (portugál)

A szerdai program

A CSOPORT

18.45: Galatasaray (török) – Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Bayern München (német) – Manchester United (angol) (Tv: M4 Sport)

B CSOPORT

21.00: Sevilla (spanyol) – Lens (francia)

21.00: Arsenal (angol) – PSV (holland) (Tv: Sport2)

C CSOPORT

18.45: Real Madrid (spanyol) – Union Berlin (német) (Tv: Sport1)

21.00: Braga (portugál) – Napoli (olasz)

D CSOPORT

21.00: Real Sociedad (spanyol) – Inter (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Benfica (portugál) – Salzburg (osztrák)

(Borítókép: Olivier Giroud (AC Milan) passzolja a labdát Dan Burn (Newcastle United) szorításában az AC Milan és a Newcastle United FC között lejátszott Bajnokok Ligája F csoport mérkőzésen 2023. szeptember 19-én. Fotó: Emilio Andreoli / Getty Images)