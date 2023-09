Kedden 18.45-kor a Milan–Newcastle United- és a Young Boys–RB Leipzig-mérkőzésekkel kezdetét veszi a labdarúgó Bajnokok Ligája 2023–2024-es idényének csoportköre, amelyet megelőzően a szerkesztőségünk ismét rangsorba állította a részt vevő csapatokat. Aligha meglepő módon a címvédő Manchester City, a rekordbajnok Real Madrid vagy éppen a trónkövetelő Bayern München sem áll rosszul, a halálcsoportból viszont senki nem került a legjobb nyolc közé, miként olasz gárda sincs a top 5-ben. A lehetőség persze ezúttal is adott, szavazzon ön is!

16. Sevilla (spanyol) 15 pont

A keret összértéke: 210,15 millió euró

Éppen csak hogy felfért a listánkra az Európa-liga „örökös bajnoka”, nagy csatában megelőzve a Portót. Kapott még szavazatokat a top 16-ba kerülés nélkül az Union Berlin, a Lazio, a PSV, a Galatasaray, a Salzburg és a Feyenoord is.

A kiváló kapusát, Bonót szaúdi csábítás miatt elveszítő sevillai együttes a piaci értékét tekintve csak a 20. helyen állna a BL-mezőnyben, de azért Jusszef en-Nesziri a legnagyobbak életét is meg tudja keseríteni.

Az andalúziai együttes az előzőhöz hasonlóan ezt az idényt sem kezdte fényesen. Azt még aligha kell magyarázni, hogy az európai Szuperkupában büntetőkkel alulmaradt a Manchester Cityvel szemben, viszont a bajnokság első három fordulójában a Valencia, Alavés, Girona hármassal szemben összehozott három vereség már jóval kellemetlenebb.

A hétvégén a Las Palmas elleni 1–0-val megszakadt ugyan ez a rossz sorozat (a Herthától érkező Dodi Lukebakio volt eredményes), de azért alighanem a BL-ben egy ilyen rajt még a nem túl veretes Arsenal, PSV, Lens fémjelezte kvartettben sem férne bele – aztán ki tudja. Sevillában nem igazán szoktak bánkódni, ha csoportharmadikként az Európa-ligába csúsznak, onnantól úgyis tudja mindenki a folytatást…

15. Benfica (portugál) 35 pont

A keret összértéke: 344,50 millió euró

A portugál bajnok a legutóbbi két idényben a negyeddöntőig jutott, és bár Vlahomidosz a Nottingham kapujába ment, Goncalo Ramos pedig (egyelőre kölcsönbe) a PSG-hez, érkezett a Feyenoord nagy reményű középpályása, Orkun Kökcü (25 millió euró), visszatért Ángel Di María (ingyen), csatlakozott a kerethez még Arthur Cabral (20 millió euró) és Juan Bernat (kölcsönbe) is, szóval ezúttal is jónak tűnik a keret, valaki pedig úgyis megint berobban a fiatalok közül, ahogyan mindig.

A bajnoki rajton a 90. percben még vezető csapat a 103. percben kapott góllal 3–2-re kikapott Portóban a Boavistától a tíz sárgát és két pirosat hozó parázs ütközeten, azóta viszont három meccset is megnyert a hazai Szuperkupát behúzó együttes, Cseppet sem mellékesen pedig Di María már öt gólnál jár.

A csoport nem sétagalopp, hiszen ott van a BL-döntős Inter (pont a milánóiak búcsúztatták a lisszaboniakat a negyeddöntőben legutóbb), de a Salzburg és a Real Sociedad sem tűnik pofozógépnek. Bár a második hely azért szerintünk meglesz.

14. Borussia Dortmund (német) 56 pont

A keret összértéke: 467 millió euró

A fekete-sárgák drámai végjátékban bukták el az aranyat a Bayernnel szemben, majd nyáron legnagyobb értéküket is: Jude Bellingham 103 millió euróért a Real Madridhoz igazolt. Utóbbit a Wolfsburgból 30 millióért elcsábított Félix Nmecha hivatott pótolni, de ment a riválishoz Raphaël Guerreiro, akinek a helyére Ramy Bensebaini érkezett hozzá hasonlóan ingyen. Az érkezőknél azért még meg kell említeni a középpályás Marcel Sabitzert, valamint a csatár Niclas Füllkrugot is.

Az idény sztárja eddig ugyanakkor a holland Donyell Malen, aki már négyszer volt eredményes, a Köln ellen 88. perces győztes gólt szerzett, Bochumban egy pontot érő egyenlítőt, Freiburgban pedig a 2–2-t érőt, ami után még kétszer eredményes volt a csapat, amely így 4–2-re fordított.

A sorsolást illetően ugyanakkor nem lehet túlságosan elégedett az 1997-es BL-győztes, hiába előzött meg 18 gárdát az erősorrendünkben, a saját négyesében (PSG, Dortmund, Milan, Newcastle) így is utolsó lett nálunk!

13. RB Leipzig (német) 60 pont

A keret összértéke: 403,1 millió euró

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolásával két főre csökkent a lipcsei magyar kontingens, Gulácsi Péter közel egy év után a kispadra már leülhetett, „cserébe” most Willi Orbán dőlt ki két és fél hónapra, szóval a helyzet nem ideális.

Ne de nem csak honfitársaink szempontjából volt történés gazdagon, távozott Christopher Nkunku a Chelsea-hez, míg Josko Gvardiol a Manchester Cityhez. Szoboszlaival hárman potom 220 millió eurót hoztak a konyhára, amiből persze érkezett bőven erősítés is. itt Lois Openda 43 milliós vétele volt a legnagyobb tétel, ő három gólnál és egy gólpassznál jár új csapatában, a PSG-től kölcsönbe érkező Xavi Simons pedig 3+4-gyel, és ne felejtsük ki a gyors duplával bemutatkozó Benjamin Seskót sem.

A német Szuperkupában a Bayernt Dani Olmo mesterhármasával kiütő lipcseiek a Benfica útját járják, idegenbeli 3–2-es vereség a rajton, majd három (igencsak sima) siker jött, és igazából a BL-helyzet sem fest rosszul, a Young Boys (32.) és a Crvena zvezda (30.) képében a három legalacsonyabb keretértékű gárdából kettő is ide került, a svájciakat és a szeerbeker kötelező lesz előzni.

12. Newcastle United (angol) 67 pont

A keret összértéke: 598 millió euró

Borzasztóan nehéz következő csapatunk megítélése, hiszen volt lista, ahol az ötödik helyig repült az együttes, de akadtak olyanok is, ahová egyáltalán nem fért a 16-ba sem!

Ha azt nézzük, hogy a világ legerősebb bajnokságának negyedik helyezettjéről beszélünk, valamint a keret összértékét vesszük (8. világszinten), továbbá azt, hogy jött még Sandro Tonali, Harvey Barnes vagy éppen Tino Livramento a nyáron, akkor előbbi felé mozoghatunk.

Ha azt, hogy a védelem és a támadósor között a 25 éves kor már nagy rutinnak számít, hogy a gárda bő tíz év után tér vissza a nemzetközi porondra, és hogy a többlet terhelés mellett jött még egy olyan csoport, ahol a francia bajnok, a német majdnem bajnok, meg az olasz BEK/BL-rekorder is van, akkor meg inkább utóbbi felé indulhatunk el.

Az idény is pont ilyen hektikus amúgy, az Aston Villa 5–1-es kiütése és a Brentford hétvégi legyőzése között ugyanis három vereség csúszott be, még ha persze önmagában a Manchester City, a Liverpool, de még a Brighton elleni nullázás sem számít sokkolónak. A konzisztencia és a rutin hiánya ugyanakkor ebben a BL-kvartettben sokba kerülhet.

11. Atlético Madrid (spanyol) 80 pont

A keret összértéke: 442 millió euró

A három vesztes döntővel a végső siker nélküliek között rekorder „matracosok” az előző bajnoki idényben a gyenge kezdés után a végére azért alaposan belelendültek, de az ezüstről az utolsó percekben csak lemaradtak. Ennek ellenére újra fellángolt a bizalom Diego Simeone felé, ami hamarosan újabb szerződést eredményezhet.

Ment a nyáron Matheus Cunha 51 millióért Wolverhamptonba, Yannick Carrasco az al-Sababhoz, Renan Lodi Marseille-be, Joao Félix pedig a Chelsea után barcelonai kölcsönjátékba, a legnagyobb erősítés pedig talán Antoine Griezmann véglegesítése volt, de a rajt így sem festett rosszul, három meccs után hét pont és 10–1-es gólkülönbség. Aztán legutóbb a Valencia bántóan simán, 3–0-ra elintézte a madridiakat.

No, itt viszont pont ellentétes a helyzet, mint a Newcastle-nél: masszív a nemzetközi rutin, ráadásul egy olyan BL-csoport, amit ha nem figyelünk gondosan, azt hihetnénk, hogy nem keddenként és szerdánként, hanem csütörtökönként játszanak...

A Feyenoord, Lazio, Celtic hármas a múltat tekintve patinás persze, de azért a jelenlegi kereteket vizsgálva ez kötelező feladat az Aléticónak.

10. Milan (olasz) 111 pont

A keret összértéke: 529,15 millió euró

Annyi megjegyzés gyorsan, hogy a listák túlnyomó része még a hétvégi bajnoki előtt futott be... Az együttes Tonali eladása után bőkezűen szórta a pénzt az átigazolási piacon – az olasz klubokra nem jellemző módon –, és úgy festett, valamerre lesz is megindulás, hiszen három győzelem és nyolc szerzett gól volt a rajt.

Hogy aztán jöjjön az Inter ellen idei ötödik égés is, ráadásul akkora, amilyet Milánó 49,5 éve nem látott.

Ha ez utóbbi meccs lesz a kiindulási alap, már csomagolhatnak is a piros-feketék, mert ilyen játékkal még a harmadik helyre sem lesz esély, hiába az elődöntő az előző idényben...

9. Paris Saint-Germain (francia) 128 pont

A keret összértéke: 1 040 millió euró

Itt egy nagy visszaeső, a francia rekordbajnokká előlépő párizsiaknál ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a nyáron többek között Lionel Messi (Inter Miami) és Neymar (al-Hilal) is távozott nemcsak a csapattól, hanem a kontinensről is, ahogyan tette ezt amúgy Georginio Wijnaldum és Marco Verratti is.

Volt persze érkező is gazdagon, Goncalo Ramos (Benfica), Ousmane Dembélé (Barcelona) és Randal Kolo Muani (Frankfurt), valamint a volt realos Marco Asensióval azért jó támadóopciókat nyújthat akkor is, ha jövőre már nem sikerül megtartani a gárda legnagyobb sztárját, Kylian Mbappét.

Jó nevű játékossal így is tele a padlás, nem véletlen, hogy a három, milliárd euró feletti keret egyikét Párizsban kell keresni, de Luis Enriquének még sok dolga lesz, hogy csapatként is jól funkcionáljon az együttes: öt forduló alatt két győzelem és nyolc pont a címvédő mérlege a Ligue 1-ben.

Ezzel ugyanakkor az az érdekes helyzet állt elő, hogy a „halálcsoport” minden tagja top 14-es ugyan, mégsem került senki a „felsőházba” – jól mutatja, hogy itt aztán tényleg bármi lehet.

8. Napoli (olasz) 133 pont

A keret összértéke: 577,75 millió euró

Az olasz bajnok számára a nyár legjobb híre az volt, hogy Hvicsa Kvarachelia és Victor Osimhen is maradt az együttesnél – a legrosszabb pedig, hogy a védelmet stabilizáló Kim Mindzse a Bayernhez igazolt, Luciano Spalletti pedig előbb szabadságot vett ki, majd az olasz válogatott kapitányi posztját át.

Az első két forduló így is hat ponttal zárult a Frosinone és a Sassuolo ellenében, a Lazio viszont nyert Nápolyban, és annak is örülni kellett, hogy a Genova vendégeként a végén kétgólos hátrányból egy pont összejött az olasz címvédőnek.

7. Manchester United (angol) 137 pont

A keret összértéke: 882,3 millió euró

Egy újabb rendkívül nehezen belőhető együttes, hiszen mind a keret minősége (6.), mind a rá költött embertelen pénzmennyiség (1.) alapján joggal várhatnánk magasabbra is a listánkon.

Ugyanakkor a lassan minden héten valami botrányba (általában az egyik támadó – Greenwood, Sancho, Antony) keveredő gárda a pályán továbbra sem tudja igazolni ezen reményeket, két papírformasiker mellett a Tottenham, az Arsenal és a Brighton is legyőzte a „vörös ördögöket”.

Itt azért nem hátrány, hogy a Galatasaray és a Köbenhavn erőből így is előzendő rivális, szóval a nyolcaddöntő alighanem gond nélkül meglesz. Hogy addig összeáll-e Ten Hag csapata, na ez lesz a fő kérdés...

6. Internazionale (olasz) 160 pont

A keret összértéke: 523,35 millió euró

No ez meg az anti-MU. Itt ugyanis nem a nagy piaci értékű, de inkább ígéretes, mintsem bizonyított játékosok összességéről beszélünk, hanem borzasztóan rutinos gárdáról, megerősítve pár fiatallal. Ezért a piaci érték talán alacsonynak tűnik, nem véletlen, hogy még a BL-győzelem sem sokon múlt a gárda számára.

Az Internek – ha őszinték akarunk lenni – már az előző idényben is a bajnoki cím első számú esélyeseként kellett volna szerepelnie, erre azonban két pocsék széria (3–8. forduló négy vereség, 24–30. forduló öt vereség) miatt esélye sem volt.

Távozott Onana, Skriniar, Dzeko, Brozovic vagy éppen Gosens és Lukaku, de jött Sommer, Pavard, Frattesi, Cuadrado, Alexis Sánchez, továbbá Davy Klaassen, a bajnoki rajt pedig ezúttal csodás lett: négy meccs, négy győzelem 13–1-es gólkülönbség, közte a Milan lemészárlásával.

5. Barcelona (spanyol) 200 pont

A keret összértéke: 814,3 millió euró

Azt túlzás lenne állítani, hogy a spanyol bajnok két kézzel szórta volna a pénzt a megbolondult átigazolási piacon, hiszen a 3,4 millió eurós átigazolási díjakhoz képest még a Ferencváros (7) is krőzusnak bizonyult!

Azért gyorsan tegyük hozzá, hogy az Oriol Romeura kiadott tétel mellett jött ingyen Ilkay Gündogan a Manchester Citytől, ahogyan kölcsönbe Joao Cancelo ugyancsak, valamint Joao Félix is az Atléticótól, szóval még úgy is érkeztek nagy nevek, hogy a gárda a pocsék anyagi helyzete miatt annak is örül, ha a fizetéseket rendezni tudja, játékosait regisztrálhatja, nemhogy még vásárlásra is költsön.

Azért a távozókra is vessünk egy pillantást, hiszen a már említett Dembélé és Griezmann mellett Franck Kessié, Jordi Alba és Sergio Busquets barcelonai pályafutása is véget ért. Bár közülük Griezmann már két éve kölcsönadták, most aztán már papíron is végleg távozott.

A lassú kezdés (a második meccs 82. percéig nem esett gól a Barca fellépésein!) után azért belelendültek a katalánok, és négyes győzelmi szériával tapadnak az éllovas Real Madridra.

A gránátvörös-kékek jól jártak a sorsolással (Porto, sahtar doneck, antwerp), csak az Atlético négyese tűnik még az övéknél is gyengébbnek.

4. Arsenal (angol) 222 pont

A keret összértéke: 1 090 millió euró

Az előző idény egyik kellemes színfoltja volt, hogy az „ágyúsok” visszatértek korábbi szintjükre, és a Premier League-ben igencsak nagy kihívás elé állították a végjátékban azért felülkerekedő Manchester Cityt.

Nyáron jöttek a nagy erősítések, a Declan Rice, Kai Havertz, Jurriem Timber hármas, valamint David Raya kölcsönvétele 235 millió eurójába került a gárdának, viszont rögvest jött egy trófea is, az angol Szuperkupát tizenegyesekkel nyerték a londoniak.

A bajnokságban a Fulham elleni gyors fordítás, majd a végén emberelőnyben bukott pontokon (2–2) kívül mind a négy meccsét megnyerte az Arsenal, amely a döbbenetesen erős PL-ben ezzel együtt is csak a negyedik öt fordulót követően!

A Sevilla, PSV, Lens trióval szemben azonban csakis a csoportelsőség lehet a BL-ben a cél.

3. Bayern München (német) 236 pont

A keret összértéke: 897,53 millió euró

Nagy csatában előzte meg a londoniakat a hatszoros BEK/BL-győztes német együttes, amelynél bőven volt forgolódás a nyáron. Ment innen többek között Lucas Hernández és Benjamin Pavard a védelemből, Sadio Mané a támadósorból, Marcel Sabitzer és Ryan Gravenberch a középpályáról, míg Yann Sommer a kapuból, de érkezett Kim Mindzse a védelembe, tovább borzasztóan hosszú alkudozás után Harry Kane a csatársorba.

Az angol válogatott gólrekorderétől egyértelműen azt várják, hogy Robert Lewandowski örökébe lépjen Münchenben, és az előző idény gyenge befejezési mutatóin egymaga sokat javítson.

Bár a Szuperkupában erre még érdemi esélye nem volt, a bajnokságban három győzelem után az addig ugyancsak hibátlan Leverkusen elleni 94. perces pontvesztés (2–2) jelentette az egyetlen botlást.

Kane pedig neki is látott vételára törlesztésének, már négyszer volt eredményes új csapatában.

2. Real Madrid (spanyol) 273 pont

A keret összértéke: 991,00 millió euró

Aránylag magabiztosan szerezte meg a második pozíciót a rekordgyőztes királyi gárda, köszönhetően három első helyes tippjének is. Való igaz, a Real Madridot ebben a sorozatban egyszerűen soha nem lehet leírni, 14 BEK/BL-sikere pedig éppen duplája a második helyezettének.

A legutóbbi kiírásban az elődöntőig jutó spanyoloktól távozott az aranylabdás Karim Benzema, valamint lényegesen kisebb veszteségként Eden Hazard, illetve Asensio, de visszatért a szélsők közé Brahim Díaz, érkezett Bellingham, és a kidőlő Thibaut Courtois helyére kölcsönbe elhozott Kepa Arrizabalaga sem rossz megoldás.

Hogy Joselu elég lesz-e kilencesként a világ egyik legnagyobb csapatánál, az jó kérdés, de Vinícius Júnior és Rodrygo támogatásával azért vélhetően a támadójáték ezúttal sem lesz rossz.

A rajt mindenesetre több mint rendben van: a madridiak mind az öt bajnokijukat megnyerték az idényben, és bár a Napoli és az Union Berlin is a csoportjukba került, alighanem az elsőség lehet csakis a céljuk.

1. Manchester City (angol) 309 pont

A keret összértéke:1 180 millió euró

A bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerő gárda Manchesterben letarolta a világot, óriási pofont kapott 2023-ban az Etihadban a Chelsea (4–0), a Tottenham (4–2), az RB Leipzig (7–0), a Liverpool (4–1), a Bayern München (3–0), az Arsenal (4–1) és a Real Madrid (4–0) is, a csapat pedig minden hazai meccsét megnyerte idén.

Erling Haaland érkezésével meglett a várt szintlépés, már nemcsak a legszebb játék, hanem a gólok is érkeztek, ez pedig hozta a trófeaesőt, amihez becsatlakozott az európai Szuperkupa is időközben.

A kerethez meg Josko Gvardiol, Jérémy Doku, Matheus Nunes és Mateo Kovacic, így Aymeric Laporte, Rijad Mahrez, Cole Palmer és Ilkay Gündogan helyére is érkezett alternatíva.

Bár Kevin De Bruyne sérülés miatt hónapokra kidőlt, nélküle is szárnyal Josep Guardiola együttese, öt győzelemmel és 14–3-as gólkülönbséggel áll a PL élén – útban sorozatban a negyedik aranya felé...

Az RB Leipzig, Crvena zvezda, Young Boys féle G csoportban kötelező az első hely a címvédő számára, de alighanem ennél is nagyobbak a célok itt:

nálunk kilenc első hely mellett két második és két harmadik jött össze, így nem volt kérdés, ki végez erősorrendünk élén.

A csoportok erősorrendje

45: F csoport (9. PSG, 10. Milan, 12. Newcastle, 14. Dortmund) 56: C csoport (2. Real Madrid, 8. Napoli, 18. Union Berlin, 24–32. Braga) 59: A csoport (3. Bayern München, 7. Manchester United, 21. Galatasaray, 24–32. Köbenhavn) 68: B csoport (4. Arsenal, 16. Sevilla, 20. PSV, 24–32. Lens) 70: G csoport (1. Manchester City, 13. RB Leipzig, 24–32. Crvena zvezda, 24–32. Young Boys) 70: D csoport (6. Inter, 15. Benfica, 21. Salzburg, 24–32. Real Sociedad) 78: H csoport (5. Barcelona, 17. Porto, 24–32. Sahtar Doneck, 24–32. Antwerp) 81: E csoport (11. Atlético Madrid, 19. Lazio, 23. Feyenoord, 24–32. Celtic)

(a top 16-ba szavazatokat nem kapókat egységesen 24–32. hely közé raktuk, és átlagot számolva a 28. helyen kezeltük)

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

E-CSOPORT

21.00: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)

21.00: Lazio (olasz)–Atlético Madrid (spanyol)

F-CSOPORT

18.45: Milan (olasz)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Dortmund (német) (Tv: M4 Sport)

G-CSOPORT

18.45: Young Boys (svájci)–RB Leipzig (német) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)

H-CSOPORT

21.00: Barcelona (spanyol)–Antwerp (belga) (Tv: Sport2)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Porto (portugál)

A szerdai program

A-CSOPORT

18.45: Galatasaray (török)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Bayern München (német)–Manchester United (angol) (Tv: M4 Sport)

B-CSOPORT

21.00: Sevilla (spanyol)–Lens (francia)

21.00: Arsenal (angol)–PSV (holland) (Tv: Sport2)

C-CSOPORT

18.45: Real Madrid (spanyol)–Union Berlin (német) (Tv: Sport1)

21.00: Braga (portugál)–Napoli (olasz)

D-CSOPORT

21.00: Real Sociedad (spanyol)–Inter (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Benfica (portugál)–Salzburg (osztrák)

(Borítókép: Harry Kane. Fotó: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images)