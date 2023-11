Ha a szélsőséges bolgár ultrákon múlik, még mindig veszélyben lehet a magyar labdarúgó-válogatott szófiai mérkőzése. Ugyanakkor a helyi újságírók szerint kicsi az esélye annak, hogy a Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtező mérkőzéssel egy időben meghirdetett demonstráció fennakadásokat okozzon a találkozó lebonyolításában. A mieink foglalkozni sem akarnak a körülményekkel, és nem is érdemes: a Vaszil Levszki Stadionban több mint 60 éven át elátkozottnak tűnt a magyar csapat, de a pocsék sorozat három éve megtört, most pedig – mindenféle közjáték ellenére – a párharc 25. felvonásán a tizenötödik győzelmünk a cél. Helyszíni beszámoló Bulgáriából.

Egy lépés, konkrétan egy pont választja el a magyar labdarúgó-válogatottat a 2024-es Európa-bajnokságon való részvételtől. Avagy, ahogy Marco Rossi szövetségi kapitány szerda esti sajtótájékoztatóján fogalmazott: „nem tudok, és nem is akarok egy csapatot arra felkészíteni, hogy egy pontot szerezzünk, győzni szeretnénk. Ugyanakkor, ha a vége csak egy pont, azzal sem leszünk elégedetlenek”.

Hosszú út vezetett idáig, és ez az út három évvel ezelőtt épp itt, Szófiában kezdődött. A magyar csapat akkor az álmok kapujába lépett egy idegenbeli 3–1-es bolgárveréssel. Aztán jött az Izland elleni – a koronavírus-járvány miatt – zárt kapus hazai siker a playoff-döntőben, és a 2021 nyarára halasztott Európa-bajnokság. Az egymást követő két Eb-részvétel évtizedek óta nem látott nemzetközi respektet adott a mieinknek, nem mellékesen segített abban is, hogy a következő tornákon, Nemzetek Ligája-csoportokban, vb- és Eb-selejtezőkön, egymásra épülő – gyakran a szerencsét és a meglepetéseket sem nélkülöző – munkával egyre jobb kalapokba kerüljünk a kiemelésnél, így pedig egyre jobb sorsolások felé nyíljon meg az ajtó.

Mígnem tavaly októberben az első kalapban találtuk magunkat a 2023–2024-es Európa-bajnoki selejtezősorozat sorsolásán. Majd megkaptuk Szerbiát, Montenegrót, Litvániát és Bulgáriát...

Most pedig itt tartunk: ha válogatottunk pontot szerez kijut, ha győz, a csoportot is megnyeri, már Szerbia sem érheti utol Szoboszlai Dominikékat.

A G CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 6 4 2 – 11–4 7 14 2. Szerbia 7 4 1 2 13–7 6 13 3. Montenegró 6 2 2 2 6–8 –2 8 4. Litvánia 7 1 3 3 8–12 –4 6 5. Bulgária 6 – 2 4 3–10 –7 2

Ki is az a Vaszil Levszki? Érdekes módon a bolgár nemzeti stadiont nem egy sportolóról, hanem egy forradalmárról nevezték el. Levszki az 1800-as évek közepén a török elnyomás elleni bolgár küzdelem vezető alakja volt, forradalmár, szabadságharcos. Sorsa tragikus, 1873-ban egy toborzókörút alatt a törökök elfogták, Szófiába hurcolták és nyilvánosan kivégezték. Egykori bitófája helyén ma egy obeliszk magasodik emlékéül. Személyét hasonló kultusz övezi itt, mint Magyarországon például Petőfi Sándorét. Petőfit, no meg Kossuth Lajost, aki a 1948–1949-es szabadságharc leverése után száműzetése egy részét töltötte itt. Mindkettőjük nevét utca őrzi a bolgár fővárosban.

A felvezetés messze volt az ideálistól, a Vaszil Levszki Stadionban a bolgár kollégákkal beszélgetve pedig kiderült, ha a helyi ultrákon múlik, a mérkőzést megelőző pár óra sem lesz a legegyszerűbb. A közösségi oldalakon is terjedő felhívásban helyi idő szerint 18 órára, a kezdőrúgást megelőzően egy órával hirdettek demonstrációt. A felhívás békés megmozdulásról szól, a szervezők hangsúlyozzák, arra kérik a tüntetésen részt vevő szurkolótársaikat, hogy zászlókkal, molinókkal és a hangjukkal fejezzék ki céljaikat, melyek közül a legfontosabb Boriszlav Mihajlov szövetségi elnök, valamint a szervezet közvetlen vezérkarának azonnali leváltása.

A szervezők egyébként magyar szurkolók részvételére is számítanak, sőt kifejezetten kérték is a válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade ’09 támogatását. Mint beszámoltunk róla, a zárt kapus rendezés ellenére is több száz magyar fanatikus utazhatott el Szófiába, miután az átszállással tervezett és foglalt repülőutak, valamint a kifizetett szállások árának visszatérítésére nem, vagy csak kevés esély mutatkozott. Nekik közös kocsmai meccsnézéseket is szerveztek a bolgár fővárosba.





A helybeliek közül többen attól tartanak, hiába a békés rendezésre irányuló szándék, néhány szélsőséges ultracsoport továbbra sem tett le arról, hogy bejusson a stadionba, és ott is megpróbáljon hangot adni Mihajlovékkal szembeni elégedetlenségének. Sőt, szurkolói körökben arról is terjednek pletykák, néhány csoport már azt is szeretné megakadályozni, hogy saját válogatottjuk egyáltalán időben eljusson a mérkőzés helyszínére... Ám ezek remélhetőleg csak rémhírek a szófiai zuhanyhíradóból.

Szerda este mindenesetre még nem érződött feszültnek a helyzet. A magyar válogatott sajtótájékoztatójára, melynek ugyancsak a Vaszil Levszki adott otthont, ugyan körbekordonozták a főbejárat környékét és jó néhány biztonsági őrt is odaállítottak, akik aztán senkitől nem kérdeztek semmit. Határozottan az ajtó felé tartva simán be lehetett lépni a főlelátó fogadócsarnokába, onnan pedig fellépcsőzni a sajtóterembe és a lelátóra. Szóval a biztonság nem épp abban az értelemben értendő, mint odahaza, ahol a hasonló rendezvények esetében is, legkésőbb a Puskás Arénától 100-150 méterre igazolnunk kell magunkat újságíróként, majd aztán a médiatribün bejáratánál is. Csütörtökre viszont 1600, más források szerint legalább 1900 egyenruhást ígérnek a stadion környékére.

A bolgár szövetség szerint mindenki hibás, csak ők nem Jordan Lecskov, a bolgár szövetség alelnöke szerint az Európai Labdarúgó-szövetség hibája volt a többszöri helyszínváltoztatás, erről a bTV-nek adott interjúban beszélt a helyi sportvezető, kijelentve, hogy a mérkőzés szervezője mondta ki az utolsó szót a Plovdivba költözésről és a keddi, Szófiába való visszaköltözésről is – ez pedig értelmezése szerint az UEFA. Ezt követően a Magyar Labdarúgó-szövetség közleményére is „visszalőtt”, melyben az MLSZ jelezte, a bolgár fél határozatlansága olyan helyzetet teremtett, amely mellett egy családi nyaralást is lehetetlen lenne megszervezni, nemhogy egy ekkora téttel bíró Eb-selejtező felkészülését és a csapat megfelelő kiutaztatását. „Tényleg ezt adták ki hivatalos közleményként? Majd beszélgetünk a magyar vezetőkkel, ha nemsoká találkozunk a meccsen. A helyszínről az UEFA döntött, miért ilyen nehéz ezt megérteni?” – hárított minden felelősséget a bolgár szövetség másodikszámú vezetője. Néhány órával Lecskov nyilatkozata előtt a BFU ügyvezetője, Boriszlav Popov pedig arról beszélt – a nyilvánvaló építési munkálatok ellenére – semmi gond nem volt a plovdivi helyszínnel, az egyetlen problémát csak az jelentette, hogy a helyi önkormányzat a szükséges hozzájárulás megtagadásával igyekezett szabotálni a meccset, ezzel pedig a bolgár válogatott UEFA-tagságát...

A szervezési problémák közepette már-már meg is feledkezhettünk arról, hogy Rossi számára a megannyi sérült önmagában is micsoda kihívást okozhatott. Öröm az ürömben, hogy a szövetségi kapitány a szerdai sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a hétvégén a Leipzig bajnokiján bemelegítés közben lábujjzúzódást szenvedő Gulácsi Péter esete óta nem bővült a lista. A kapus, valamint a részleges combizomszakadásból lábadozó Sallai Roland Telkiben, az MLSZ edzőközpontjában lábadozik, míg a korábbi alapemberek közül Fiola Attila, Varga Barnabás és Willi Orbán a keretbe sem kerülhetett még be.

A 3–4–2–1-es alapfelállás ezúttal is adott, miként a kapuban is egyértelmű a helyzet, Dibusz Dénes helye a kezdőben jelen pillanatban megkérdőjelezhetetlen.

Az októberi selejtezőkön épp Fiola pótolta az akkor már maródi Orbánt, ezúttal Botka Endre kerülhet majd a középső védőkből álló trió jobb oldalára, míg a szerbek és a litvánok ellen látott módon Lang Ádám húzódik majd középre, az alapesetben Orbán által elfoglalt pozícióba. Szalai Attila helye pedig legalább a válogatottban stabil.

A középpályán jelen állás szerint kevés a kérdés, ugyan az elmúlt hetekben több bajnokit is kihagyott, Callum Styles alighanem kezd, ahogyan a Pisában abszolúte perememberré vált Nagy Ádám is. A két szárnyvédő várhatóan Kerkez Milos és Loic Nego lesz, míg a Servettében egyre inkább játékba lendülő Bolla Bendegúz csereként, vagy kisebb meglepetésre egy sorral még előrébb kaphat szerepet.

A támadósorban Varga kiesésével ismét Ádám Martin találhatja a kezdőben magát, noha Rossi az őszi selejtezőmeccsek alatt többször is arról beszélt: a Koreai Köztársaságban légióskodó támadó nincs 90 perces formában.

Jó kérdés, ha frissíteni kell a posztján, akkor az miként történik majd meg. Rajta kívül klasszikus kilencesként még Németh András szerepel a keretben, de ő sem játszott túl sokat az utóbbi időben klubcsapatában, a Hamburgban. A kapitány ki is jelentette: mennie kell a kikötővárosból, ha jövő nyáron Európa-bajnoki kerettag akar lenni.

Rossi sakkozhat azzal, hogy az Egyesült Államokban, a Philadelphia Unionban gyakorta előretolt Gazdag Dánielt veti be Ádám cseréjeként, csakhogy akkor előbbi aligha kezdhet Szoboszlai mellett. Utóbbi logika Kalmár Zsoltnak nyitna utat a kezdő felé, valamivel támadóbb pozícióban, mint az elmúlt években a nemzeti csapatban szerepelt.

Ebből – és a helyszíni tapasztalatokból – következően a Dibusz – Botka, Lang, Szalai A. – Nego, Nagy Á., Styles, Kerkez – Kalmár, Szoboszlai – Ádám M. tizenegyet valószínűsítjük kezdőként, azzal a megjegyzéssel, hogy Kalmár helyén Gazdagot, vagy épp a Servette utóbbi mérkőzéseit látva Bollát is el tudjuk képzelni, miként az U-válogatottban betöltött egykori szerepe alapján akár az Újpest támadója, Csoboth Kevin is szóba jöhet, ám utóbbi az elmúlt hetekben igencsak formán kívül futballozott a lila-fehéreknél.

A két együttes legutóbb idén márciusban, a selejtezősorozat második játéknapján találkozott egymással. Akkor a mieink magabiztos 3–0-s győzelmet értek el, úgy, hogy már a félidőre kialakult a végeredmény. Ezzel 40 év után először kezdtünk győzelemmel az Eb-selejtezőkön. Idegenben a már említett, 2020 októberi párharc a legutóbbi élményünk a bolgárokról, akkor ugyancsak hármat lőttünk az időközben jelentősen megfiatalított riválisnak.

A Szófiában megvívott mérkőzésekről egészen a három évvel ezelőtti pótselejtezőig nem sok szép emlékünk lehetett.1957 és 2020 között még csak gólt sem sikerült itt szereznie a magyar csapatnak. 1971-ben 3:0-ra, 1975-ben 4–0-ra, 2003-ban 1–0-ra, 2005-ben 2–0-ra kapott ki itt a válogatott. Ezenkívül a bolgároknak még egy győzelmük van a mieinkkel szemben, még 1948-ból, a szintén Szófiában, de az azóta már nem létező Junak Stadionban lejátszott barátságos mérkőzésről. Részben ennek az arénának a helyén áll a mostani nemzeti stadion. Az örökmérlegben összesen ez az öt bulgáriai siker szerepel, öt döntetlen és 14 magyar győzelem mellett.

Csütörtök este a párharc történetének 25. felvonásán jöhet a 15. sikerünk?

Az összecsapásról helyszíni beszámolóval és percről percre íródó online tudósítással számolunk be az Indexen.

Európa-bajnoki selejtezők, a további program

November 16., csütörtök

18:00: Bulgária–Magyarország

20:45: Montenegró–Litvánia

November 19., vasárnap

15:00: Magyarország–Montenegró

15:00: Szerbia–Bulgária

