Újabb botrány Szaúd-Arábiában, gusztustalanul viselkedtek a szurkolók

Szomorú hír rázta meg Olaszországot hétfő este: 79 éves korában meghalt a legendás Luigi „Gigi” Riva. Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes középcsatár, az olasz válogatott gólrekorderének szívrohama volt hétfő délután, és összeesett otthonában. Miután kórházba szállították, javult az állapota, ám a szervezete estére feladta a küzdelmet.

A labdarúgó-társadalom világszerte gyászolta a Cagliarit története egyetlen bajnoki címéig vezető gólzsákot, így a legenda távozásának híre hamar eljutott Szaúd-Arábiába is, ahol az olasz Szuperkupát rendezték hétfő este. A Napoli–Internazionale-mérkőzés – amelyet az Inter nyert meg 1–0-ra Lautaro Martínez 91. percben szerzett góljával – éppen akkor kezdődött el, amikor kiderült, hogy meghalt Gigi Riva, így a találkozó szünetében, pontosabban a második félidő kezdete előtt emlékeztek meg róla, ahogy ilyenkor lenni szokott, egyperces gyászszünettel.

Csakhogy szó sem volt néma csendről, a rijádi közönség ugyanis pfújolásba, fütyülésbe kezdett – írja a football-italia.net.

Fischi del pubblico arabo durante il minuto di silenzio per Gigi Riva. Gli italiani applaudono#SupercoppaItaliana #NapoliInter pic.twitter.com/YgcMDTk4Rq — franco vanni (@franvanni) January 22, 2024

Bár a lap azt írja, hogy sok szurkoló vélhetően nem tudta, nem értette, mi történik, bárhogy is nézzük, a viselkedésük nehezen megmagyarázható, már csak azért is, mert a stadion hatalmas kivetítőin Gigi Riva arcképe jelent meg „Ciao Gigi” felirat kíséretében, miközben a bemondó is bejelentette a szomorú hírt.

Az Olasz Labdarúgó-szövetség és a Serie A a Szuperkupa második félideje előtt egyperces néma csenddel emlékezik meg az olasz futball történetének egyik legkedveltebb bajnokáról

– hangzott el a stadionban.

A szurkolók ennek ellenére fütyüléssel és pfújolással megzavarták a megemlékezést, amire a pályán lévő futballisták és több drukker is úgy reagált, hogy elkezdett tapsolni a legendás játékos tiszteletére.

Franz Beckenbauerre emlékezve is fütyültek a szaúdiak

Mondhatnánk, kivételes esetről van szó, és lehet, a lelátón helyet foglaló szaúdiak valóban nem tudták, miért kellett volna egy percre néma csendben maradni, csakhogy nincs két hete, hogy szintén Rijádban megrendezték a spanyol Szuper elődöntőjét, a Real Madrid–Atlético Madrid-találkozót (5–3), amelyet megelőzően szintén gyászszünet volt, a néhány nappal korábban meghalt Franz Beckenbauer tiszteletére.

A szaúdi közönség akkor sem bírt magával, és az egyperces néma csendet méltatlan jelenet kísérte, a szaúdi lelátókról akkor is füttyszó szűrődött be a megemlékezés ideje alatt.