Jürgen Klopp ezer meg egy okot említett, amiért csapatával győzni akar a Tottenham elleni rangadón. Ezek közül pedig csupán az egyiket jelentette a két együttes legutóbbi bajnokija... Emlékezetes, a videobírói rendszer talán legnagyobb bakijával vették el múlt ősszel Londonban Luis Díaz egyébként teljesen szabályos gólját, majd a Pool emberhátrányban fájó vereséget szenvedett a Spurstól. Ha az a meccs másként alakul, talán az idényhajrá is szebb, három pluszponttal a csapat tarsolyában ugyanis aligha ezerből csak egy szimuláció jövendölte volna Szoboszlai Dominikékat aranyérmesnek. Márpedig jelenleg ez a helyzet...

A vörösök az elmúlt hetek gyengébb teljesítményével lényegében kiírták magukat a bajnoki versenyfutásból, noha matematikailag ezen a délutánon csak akkor vált volna biztossá, hogy nem lehetnek aranyérmesek, ha ezúttal sem tudnak nyerni a londoniak ellen.

Klopp ismét több helyen belenyúlt a Pool kezdőjébe: visszakerült például a West Ham United elleni 2–2-es döntetlen alkalmával a német menedzserrel kis híján összeverekedő Mohamed Szalah. Kikerült viszont Ryan Gravenberch, miközben – szívfájdalom – Szoboszlai sorozatban másodszor ragadt a kispadon.

A találkozón – kisebb meglepetésre – a Tottenham birtokolta többet a labdát, ám a házigazda így is veszélyesebb volt a kapura: tíz perc sem telt el, Szalah lövése a keresztlécről vágódott vissza a mezőnybe. Nem sokkal később pedig ismét a kapufát trafálta el az egyiptomi, igaz, ezúttal lesről lőtt, ezért érvényes gól így sem, úgy sem születhetett volna az akcióból. Harmadik nekifutásra – tán az egyiptomi igazság is ennyi? – már nem volt pechje, Cody Gakpo beadásából az ötös jobb csücskének előteréből a kapuba bólintott (1–0).

Hiába a londoni mezőnyfölény, nem igazán lehetett látni, mit is szeretne játszani Ange Postecoglou csapata, amely még a szünet előtt kétgólos hátrányba került: ezúttal egy sakk-mattig játszott akció végén Andrew Robertson csapott le a lecsorgóra a bal kapufa előterében (2–0).

Fordulás után ki sem derülhetett, hogy az ausztrál–görög menedzser szünetben képes volt-e kitalálni bármit csapata számára a fordítás reményében, Harvey Elliott beadása után Gakpo fejeséből már a hálóban is volt a harmadik hazai találat (3–0). Érett a kiütés. Amit Elliott fantasztikusan eltalált, jobb felsőbe vágódó lövése csak fokozott az 59. percben (4–0).

Sorjáztak a cserék, ahogyan az várható volt, először a Spursnél változtattak: beszállt James Maddison és Richarlison is, hátha sikerül valahogy felpezsdíteni a támadójátékot. A vendégek elvégre 60 perc alatt két lövésig, abból egyetlen, Alissont is tesztelő próbálkozásig jutottak...

Klopp a 64. percben nyúlt bele először a meccsbe, Szoboszlai azonban ezúttal is a padon maradt. A magyar középpályás posztriválisa, a különböző izom- és térdsérüléseiből tíz hónap után visszatérő Stefan Bajcetic kapott lehetőséget a pálya tengelyében – először az idényben.

A hajrá kezdetén Richarlison szépített, majd egy komoly védelmi hibát kihasználva kiosztott egy gólpasszt is Szon Hung Minnek, így az utolsó szűk 15 percnek 4–2-es állásról futottak neki a felek (4–2).

Kezdett átjáróházra hasonlítani a Pool középpályás védekezése, még akkor is, ha bőven adódott lehetőség a hazaiak előtt is az 5–2-höz. Például Trent Alexander-Arnold félpályás emelése, ami alig szállt kapu fölé. Jött is stabilizálandó a csapatot Szoboszlai. A magyar válogatott csapatkapitánya a 43. tétmeccsén kapott így lehetőséget, ezúttal is elkerülve azt a csúfságot, hogy bevethető állapotban ne kapjon egyetlen percet sem együttesében.

Vele már komolyabb izgalmak nélkül hozta le a Liverpool az utolsó perceket, összességében magabiztosan legyőzve a londoniakat. A kiütés végül elmaradt – bár ha Darwin Núnez megindulása után Szalah góljára nem húzzák be a lest, ezzel a jelzővel sem kellene fukarkodnunk.

A nap korábbi mérkőzésein a Chelsea kiütéses győzelmet aratott a londoni rivális West Ham United ellen (5–0), míg a Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Aston Villa kisebb meglepetésre kikapott a Brighton otthonában (1–0).

S ha már ezer meg egy ok a győzelemre: vasárnapi sikerével a Liverpool a Klopp-éra hétszáz és egyedik pontját szerezte meg a Premier League-ben. Ezer nem lesz, 707 még lehet. 331 meccsen nem hangzana rosszul a 2,136-os pontátlag. Nem mintha ne Klopp lenne már így is, úgy is a 19-szeres angol bajnok történelmének legponterősebb edzője.

Míg az az egy a tízezer szimulációból még mindig bejöhet. Még ha valószínűtlen is...

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 36. FORDULÓ



Liverpool–Tottenham Hotspur 4–2 (Szalah 16., Robertson 45., Gakpo 50., Elliott 59., ill. Richarlison 72., Szon 77.)

Korábban

Brighton–Aston Villa 1–0 (0–0)

Chelsea–West Ham United 5–0 (3–0)



Szombaton játszották

Arsenal–Bournemouth 3–0

Brentford–Fulham 0–0

Burnley–Newcastle United 1–4

Sheffield United–Nottingham Forest 1–3

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 5–1



Pénteken játszották

Luton Town–Everton 1–1



Hétfőn játsszák

Crystal Palace–Manchester United 21.00

