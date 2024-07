Az NB II-ből a Nyíregyháza és a Győr jutott fel, pénteken utóbbi éppen a Szpari vendége lesz az első fordulóban. Az NB II-es pontvadászatot magabiztosan behúzó Nyíregyháza igyekezett egyben tartani a nyerő magot, közben pedig megszerzett hét új játékost.

A Győr már az elmúlt szezonban is a légiósokra támaszkodott, a keretében 19 olyan labdarúgó található, aki nem Magyarországon látta meg a napvilágot. A két újoncnak egy célja lehet, valahogy megragadni az élvonalban.

Idén februárban megszületett a megállapodás a Mol Vagyonkezelő Zrt. és az Újpest 1885 Futball Kft. tulajdonosa között, aminek értelmében a Mol-csoport leányvállalata többségi tulajdont szerzett az Újpest FC-t üzemeltető Kft.-ben, amivel eldőlt, hogy új korszak kezdődik a magyar labdarúgásban.

A Megyeri úton gyorsan sepregetésbe kezdett az új seprű, nagy átalakuláson esett át a lila-fehérek játékosállománya.

Ratatics Péter elnök június végén arról beszélt, hogy az Újpest FC-nél az első csapat keretének több mint ötven százalékát magyar játékosok kell hogy alkossák, a keret nyolcvan százalékának harminc év alattinak, negyven százalékának pedig huszonöt év alattinak kell lennie.

Az elmúlt években az utánpótlás nem egységesen működött az Újpest FC és az UTE között, ám ezt a problémát is sikerült áthidalni. A klubot úgy vettük át, hogy nem volt játékosmegfigyelő és videóelemző sem, ami Magyarországon is elfogadhatatlan, a nemzetközi szintről nem is beszélve. A szisztematikus, profi munka elkezdődött, de nem lehet azonnali eredményt várni