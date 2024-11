Amint beszámoltunk róla, a Liverpool FC 3–2-re verte idegenben a Southamptont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 12. fordulójában, ezzel nyolc pontra növelte előnyét a címvédő, jelenleg második helyen álló Manchester Cityvel szemben. A találkozó első gólját a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik szerezte.

– értékelte az összecsapást Arne Slot vezetőedző, aki így még tovább javította saját rekordját: már az első tíz fordulóban elért nyolc győzelmével is a valaha volt legjobb teljesítménnyel debütáló edző volt a Pool élvonalbeli történelmében.

A trénert faggatták a duplázó Mohamed Szalah teljesítményéről is, aki a 65. percben egy jól eltalált lövéssel használta ki a kapujából pocsék ütemben kimozduló Alex McCarthy hibáját.

„Pontosan tudjuk, hogy a legnehezebb helyzetekben is számíthatunk rá, Ryan Gravenberch remek labdát adott, de ahogyan Mo befejezte az akciót, az aztán igazán különleges volt. Nem feltétlenül éreztem, hogy 2–1-es hátrányban épp ebből az akcióból fogunk gólt szerezni. Annál inkább kellett ahhoz, hogy az utolsó húsz percünk a pályán olyan legyen, hogy tényleg csak az tűnjön kérdésnek, mikor fogunk betalálni. Az első órában labdabirtoklásban domináltunk, de hiányzott belőlünk a kellő kreativitás, az utolsó 20-30 percben már úgy irányítottuk a meccset, hogy a lehetőségeket is ki tudtuk alakítani.”

A sajtótájékoztatón felhívták Slot figyelmét a tényre, mindössze kétszer fordult elő a bajnokságban, hogy ne az a csapat nyert volna a végén, amely tizenkét forduló után legalább tíz győzelmet el tudott érni. A holland szakember válaszában kiemelte, még véletlenül sem gondolja úgy, hogy hátradőlhetnének, annak ellenére sem, hogy a nyolcpontos előny jól néz ki. Ugyanakkor amiatt sem aggódik, hogy a szezon első harmadában mutatott jó formájuk gyorsan eltűnne.

Pontosan tudjuk, milyen munkával értünk el odáig, hogy most nyolc ponttal vezetünk. Egy-két olyan mérkőzésünk volt, amikor nagy különbséggel győztünk, a többi esetben apróságok döntöttek a javunkra. Szóval tudjuk azt is, milyen nehéz ebben a ligában egyetlen meccset is megnyerni. Nem vagyok túl rég Angliában, de ha jól emlékszem, egy vagy két éve esett meg, hogy az Arsenal az idény jóval későbbi szakaszában vezetett nyolc ponttal, mégsem tudta megnyerni a Premier League-et. Amikor olyan klubokkal nézel szembe, mint az Arsenal, a City, a Chelsea vagy épp a Tottenham, amely tegnap remekelt, akkor azt is tudod, bármelyik képes lehet sorozatban hozni a meccseit. Remek dolog, hogy most itt vagyunk, vezetünk a tabellán, de az biztos, hogy nem jelenti azt, hogy innentől megnyugodhatnánk