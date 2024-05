Egy korszak véget ér, olyan történhet Párizsban, amire két évtizede nem volt példa

Kisebb túlzással emberemlékezet óta nem volt példa arra, hogy a hamarosan rajtoló Roland Garros legfőbb esélyese ne az a Rafael Nadal legyen, aki korábban 14 alkalommal megnyerte a salakos Grand Slam-tornát, és mindössze három vereséget számlál a francia fővárosban, 112 győzelem mellett. Most viszont ez a helyzet, mivel a sérülésből visszatérő, utolsó szezonját teljesítő 22-szeres GS-győztes spanyol klasszis nincs a favoritok között, olyannyira, hogy már az első fordulóban búcsúzhat – mivel pályafutása során először nem kiemelt a tornán, így rendesen belehúzott a sorsoláskor.

Az pedig külön érdekesség, hogy régóta nem volt ennyire kiszámíthatatlan a Roland Garros férfi mezőnye – mert korábban ha Nadal ott volt a mezőnyben, akkor nem kellettek látnoki képességek ahhoz, hogy megmondjuk: két hét múlva a spanyol teniszező emelheti magasba a trófeát. Most viszont tényleg lehetetlen megtippelni a férfi egyes végső győztesét, mivel a címvédő, egyben világranglista-első Novak Djokovics alig játszott idén, tornagyőzelem nélkül érkezik Párizsba, az élmezőny többi klasszisa – Alcaraz és Sinner például – az utóbbi hetekben sérülésekkel bajlódott.

De akkor mégis, mi dönthet idén a Roland Garroson?

Azt nagyon nehéz belelátni a helyzetbe – akármennyire szomorú –, hogy Rafael Nadalnak reális esélye lesz arra, hogy megszerezze pályafutása 15. Garros-trófeáját. A spanyol klasszis már az első fordulóban megmérkőzik az egyébként végső győzelemre is esélyes Alexander Zverevvel, aki friss római bajnokként érkezett a francia fővárosba. Ez pedig könnyen azt jelentheti, hogy egy mérkőzésre redukálódik Nadal búcsúmenete.

Adja magát a kérdés – ismerve a férfi tenisz utóbbi egy-két évtizedét –, hogy ha nem Nadal, akkor miért nem majd Djokovics nyeri meg a Roland Garrost. Ez természetesen még mindig egy sokkal valószínűbb forgatókönyv, mint a spanyol sikere, de azzal tisztában kell lenni, hogy a szerb teniszező idei éve pályafutása egyik mélypontja, tornát még nem nyert 2024-ben, valamint komplett edzői csapatát lecserélte a közelmúltban, így tényleg lehetetlen megtippelni, mire számíthatunk a szerbtől.

Az is beszédes továbbá, hogy Djokovics 2017 után játszik újra ATP-tornát –egyébként Genfben – közvetlenül egy Grand Slam előtt, amely arról tanúskodik, hogy mérkőzéshiánnyal küzd a szerb, és igyekszik visszanyerni lehető legjobb formáját a salakos GS előtt. Legutóbb, amikor Grand Slam előtti héten játszott, Eastbourne-ben lépett pályára – azt a tornát meg is nyerte –, wimbledoni szereplése viszont nem úgy sikerült, ahogyan eltervezte: a negyeddöntőben kikapott Tomas Berdychtől – pontosabban szetthátrányban nem folytatta a mérkőzést.

Amennyiben hasonlóan alakulna a szerb sorsa a Roland Garroson, rendkívül meglepő lenne, de hozzá kell tenni, ugyanúgy végső győzelme is a meglepetés erejével bírna. Mert ha Djokovics azok után, hogy lényegében végig szenvedte az idei szezont, – és többek között Luca Nardi és Alejandro Tabilótól is kikapott – megnyeri a Roland Garrost, akkor újra elnapolja a generációváltást kérdését, és bebizonyítja, még mindig ő a világ legjobbja.

Fotó: Getty Images Novak Djokovics

Az már sokkal valószínűbb forgatókönyv, hogy új Roland Garros-bajnokot avatunk. Mert Djokovicson és Nadalon kívül egyedül Stan Wawrinka tagja a 128-as főtáblának, aki nyert korábban Párizsban, a svájci végső győzelmére viszont még annyi esély sincsen, mint az előbb említett két klasszis esetében. Rendkívül érdekes, hogy amennyire a szakértők, úgy a bukmékerek sem tudják hova tenni, mégis ki számít a legnagyobb esélyesnek az idei Garroson – a férfiak mezőnyében.

Ahhoz képest, hogy az utóbbi években alig másfélszeres pénzt fizettek Nadal végső sikerére, úgy a mostani favorit Carlos Alcaraz tornagyőzelme háromszoros szorzó környékén mozog. A spanyol klasszis legjobb eredménye eddig Párizsban az elődöntő, idén a legjobb négy között potenciálisan Jannik Sinnerrel mérkőzhet. Azzal a Sinnerrel, aki úgy játszott az idény első szakaszában, hogy lehetetlen volt legyőzni: megnyerte az Australian Opent, majd március derekán talált először legyőzőre Indian Wellsben. Akkor éppen Alcaraz győzte le.

A világranglista első helyére hajazó, becenevén „répafejű” Sinner azóta viszont nem tudta domináns formáját hozni, Monte Carlóban kikapott Sztefánosz Cicipásztól az elődöntőben, Madridban visszalépett negyeddöntőjétől, Rómában pedig el sem indult. Csipősérülése azóta is aggodalomra ad okot, sokáig kérdéses volt, pályára léphet-e Párizsban, de minden jel arra utal, hogy készen áll a játékra, így eredményesebb szereplés esetén akár a világranglista élére is felülhet. Érdekesség, hogy akármennyire esélyesként kezeljük Sinnert, az olasz teniszező salakos vitrinje még „pókhálós”, mivel ezen a borításon egyetlen tornát nyert korábban: 2022-ben Umagban nem talált legyőzőre 250-es versenyen.

Fotó: Getty Images Jannik Sinner

Pályafutása első Roland Garros trófeájáért lehet reálisan versenyben továbbá az előbb már emlegetett, az első körben Nadallal meccselő Alexander Zverev, aki megnyerte a római mestertornát, 2022-ben pedig súlyos boksasérülése miatt volt kénytelen visszalépni, az éppen Nadal elleni elődöntőtől. A német, jelenleg világranglista-negyedik klasszis visszanyerte régi csúcsformáját, és abszolút megvan ahhoz a tenisze, hogy megnyerje a salakos GS-tornát. Néhány teniszezőnek ehhez ugyan lesz néhány szava, míg az a Sztefánosz Cicipász is az esélyesek közé tartozik, aki kifejezetten jól teljesít idén salakon, és pályafutása során harmadszor megnyerte a Monte Carlói-i mestertornát, sőt, Barcelonában döntőzött.

Így nem is földtől elrugaszkodott az az állítás, amelyet Siklós Erik, az ATP-tornákat közvetítő Network4 szakkommentátora fogalmazott meg az Index Sportcastjének Roland Garrost felvezető különkiadásában, miszerint:

Nyolc játékosról is könnyen el tudom képzelni, hogy megnyerheti a Roland Garrost.

Ilyet azért az utóbbi évtizedekben aligha állíthattunk volna a salakos GS-torna előtt. Mert vagy ott volt Nadal, vagy Djokovics, de utoljára komolyabb meglepetés a férfi egyes végső győztesét illetően 20 évvel ezelőtt történt: akkor Gaston Gaudio húzta be a tornát.

Ami pedig a magyar teniszezőket illeti, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton alanyi jogon tagja a főtábla mezőnyének. Utóbbi teniszezőnk nemrégiben nyerte pályafutása második ATP-tornáját, Bukarestben nem talált legyőzőre, azóta viszont sérüléssel küzd, ezért sem indult el Genfben, de párizsi szereplése nem kérdéses. Marozsán – Fucsoviccsal ellentétben – „első bálozó” lesz Párizsban, mivel korábban még nem volt főtáblás a salakos GS-en. Tavaly ugyan megpróbálkozott a selejtezőben, feljutnia a 128-as táblára viszont nem sikerült, de azóta eltelt egy év, a 24 éves teniszezőből pedig éljátékos lett.

Marozsán ugyan keresi önmagát az utóbbi hetekben, amióta márciusban negyeddöntős volt Miamiban, mindössze két mérkőzést nyert salakon, Rómában és Genfben az első fordulóban búcsúzott, de Párizsban nincs védendő pontja, valamint az első körben selejtezőből érkező riválissal kezd, így értékes pontokat gyűjthet a következő napokban. Fucsovicsnak viszont már egyetlen siker is bravúr kategóriába tartozna, mivel ellenfele az előbb említett Sztefánosz Cicipász lesz.

A hölgyeknél ennél jóval egyszerűbb a képlet

Iga Swiatek? Vagy bárki más?

Nagyjából ez a kérdés a női egyéni torna előtt annak kapcsán, hogy ki lesz a végső győztes. A lengyelek toronymagasan világelső, többek között a Garroson is címvédő teniszezője számít az abszolút favoritnak, így kifejezetten meglepő lenne, ha nem ő emelhetné magasba a trófeát. Már csak azért is, mert Swiatek kedvenc borítása a salak, a legutóbbi két mestertornán, Madridban és Rómában sem talált legyőzőre – mindkét döntőben Arina Szabalenkát legyőzve.

Egyébként éppen Szabalenka lehet az, akinek esélye lehet megszorongatni a lengyelt, de mint láthattuk, amikor a végső győzelem a tét, Swiateken csak nagyon ritkán találni fogást. A belorusz, az utóbbi időben családi tragédián is áteső Szabalenka egyébként a torna második kiemeltje, így majd csak a döntőben találkozhatna a világelső lengyellel. Rajta kívül még a US Open-bajnok Coco Gauff és Elena Ribakina tanúsíthat komolyabb ellenállást, adott esetben juthat messzire a tornán, de a nap végén általában mindig Swiatek nyer – így a legóvatosabb tippelők most is a lengyelre tehetik voksukat.

Fotó: Getty Images Iga Swiatek

Apropó Swiatek, a női mezőnyben az első körös mérkőzések közül nincsen kiemelkedőbb párosítás, viszont a lengyel klasszis a második körben meccselhet Oszaka Naomival, azzal a japán teniszezővel, aki négyszeres GS-bajnok, de azóta hosszabb időt töltött tenisz nélkül, és még mindig nem közelítette meg korábbi formáját.

A selejtezőben négy magyar teniszezőnő próbált szerencsét, közülük ketten jutottak el a harmadik körig, tehát voltak karnyújtásnyira a főtáblától, de se Gálfi Dalma, se Udvardy Panna nem jutott fel a 128-as mezőnybe. Utóbbi esetében viszont még fennáll a lehetőség, hogy szerencsés vesztesként akár tagja lehet még a legjobbaknak, és vasárnaptól egy mérkőzés még legalább várhat rá.

Kövesse az Indexen a Roland Garros legfontosabb híreit, eseményeit, a magyar játékosok mérkőzéseit, mi pedig az első naptól kezdve helyszíni riportokkal, videókkal jelentkezünk Párizsból. A főtáblás küzdelmek – mint azt előbb írtuk –, vasárnap délelőtt kezdődnek. A francia nyílt teniszbajnokság június 10-én fejeződik be a férfi egyes döntőjével.

Végezetül pedig nézzük az előbb már említetteken kívül a legizgalmasabbnak ígérkező első körös párharcokat – férfi- és női mezőny terén egyaránt:

Zheng Qinwen – Alizé Cornet

Laura Siegemund – Sofia Kenin

Elina Svitolina – Karolina Pliskova

Stan Wawrinka – Andy Murray

Gael Monfils – Thiago Seyboth Wild

Alexei Popyrin – Thanassi Kokkinakis

Luca Van Assche – Denis Shapovalov

Richard Gasquet – Borna Coric

Ugo Humbert – Lorenzo Sonego

Nicolas Jarry – Corentin Moutet

Casper Ruud (7.) – Jakub Mensik

Matteo Arnaldi – Arthur Fils

(Borítókép: Getty Images)