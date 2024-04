Melléfogott a tévedhetetlen sportvezető, Milák zseni, de mégsem robot

Milák Kristóf délelőtti szenzációs úszása a 200 pillangó előfutamában, és az 1:55.43 perces – előfutamhoz képest több mint – remek idő, ha lehet, még jobban fokozta az érdeklődést a 126. országos úszóbajnokság szerda délutáni döntői iránt. Mármint a média érdeklődését, mert eleinte meglepően kevés néző jött ki a Duna Arénába, dacára annak, hogy még egy korsó minőségibb sör árát sem érte el a belépőjegy (900 forint). Ami ár/érték arányban fantasztikus biznisz lett volna, hiszen ennyi pénzért a világon sehol sem láthat olimpiai bajnokot a nagyérdemű. Aztán ahogy elkezdődött a nyitószám, a férfi 200 m pillangó döntője, már háromnegyed részben tele volt az egyik lelátó. A másikat meg nem is nyitották ki.

Na szóval, a 200 pillangó! Milák rendesen bekezdett, de az első fordulója nagyon rosszul jött ki, és Márton Richárd 150-ig, sőt, 175-ig ott volt a világcsúcstartó nyakán, már-már azt hittük, megszületik a bomba meglepetés.

És akkor 175-nél Milák mintha vákuumcsőbe került volna, egyik pillanatról a másikra másfél testhossznyi előnyt szerzett, és fölényesen győzött. Az ideje 1:54.90 perc, ami azért tőle semmi különös (tavaly ilyenkor Kaposváron 1:52.58-cal győzött), de az is igaz, hogy a mostani idejével a 2021-es tokiói olimpián negyedik lett volna.

Nyilatkozni természetesen most sem nyilatkozott, nem úgy, mint klub- és edzőtársa, a Budafókából a Honvédba került Márton:

Az utóbbi három napban gödörben voltam, de mostanra sikerült kijönnöm belőle. Az elmúlt egy évben alig kaptam pihenőt, ez most kijött rajtam, de hát ezzel együtt kell élni. Nagyon sűrű… Most három-négy napot biztosan kihagyok, kell a feltöltődés. Ami a versenyt illeti, száz méter után nem azt láttam, hogy Kristóf elhúzott volna. Még mázlija volt az utolsó ötven méteren, hogy nem kaptam el. Ennek a felkészülésnek, amit ő csinál, megvan az előnye is, majd meglátjuk, hogy meddig lehet kivitelezni. Volt egy hasonló meccsünk nemrégiben Tenerifén, ott én győztem, de hát Milák nagy versenyző. Biztos vagyok benne, hogyha becsülettel felkészül, akkor ebből újabb olimpiai aranyérem lesz Párizsban 200 pillangón.

Majd meglátjuk, de ami biztos, az az, hogy Miláknak Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár akasztotta a nyakába az aranyérmet. Az a Schmidt, aki a közelmúltban Wladár Sándor szövetségi elnökkel kiutazott Tenerifére meglátogatni az olimpiai bajnokot, és aki a hírek szerint olyan szoros kapcsolatot ápol a tokiói bajnokkal, ami már nem is egy sportvezetőre, hanem inkább egy rajongó keresztszülőre vall. Hiszen egy emlékezetes fotó tanúsága szerint még együtt is szilvesztereztek, amikor éppen senki más nem tudta, mi van Milákkal…

Egy izgalmas adalék: a bajnokság előtt egy felelős sportvezető fogadni akart e sorok írójával, hogy Milák 1:52-vel kezdődő időt fog úszni 200 pillangón. Nos, ez most nem jött be, de még van idő a párizsi olimpiáig…

És akkor a nők 200 pillangója. Kapás Boglárka, a szám kvangdzsui (2019) világbajnoka régi önmagát idézte, fordulóról fordulóra növelte előnyét, és hatalmas, három testhossznyi előnnyel győzött. Egyszersmind bőven megúszta az olimpiai szintet, a 2:08.43 másodpercet. A légiesen karcsú úszónő szeméből patakzottak az öröm könnyei.

Óriási teher került le a vállamról, nagyon régóta kergettem ezt a szintidőt, egyszerűen nem akartam elhinni, hogy nem tudom megcsinálni. Most végre áttörtem ezt a falat, ugyanakkor elégedetlen is vagyok, mert 2:07-tel kezdődő időt szerettem volna úszni. Hallottam a közönség biztatását, itt van az egész családom, nagyon feldobott a szurkolók szeretete. Fura volt a tudat, hogy készülök az olimpiára, de nem is készülök, mert nincs meg a szintidőm. Hát most végre megvan! És most már valóban az olimpiára készülök.