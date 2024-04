Milák utolsó számát is megnyerte az ob-n, aztán angolosan távozott a Duna Arénából

Milák hat versenyszámra nevezett az ob-ra, ezúttal is a szokásos programot úszta végig. Mindebben annyi volt csupán most a rendhagyó, hogy az olimpiai felkészülés évében az ő felkészülése igencsak egyedire sikerült. Nemcsak a nyilvánosság és a sajtó, hanem közvetlen környezete, mi több saját edzője, Wirth Balázs, valamint Sós Csaba szövetségi kapitány sem feltétlen tudta, hogy mikor merre jár, és ott vajon mit csinál. Készül-e egyáltalán, vízben vagy csak szárazon.

A közös programjuk bőven az utolsó utáni pillanatnak mondott időpontban, csupán a dohai vb után vette kezdetét, és a márciusi, tenerifei edzőtáborban elvégzett munkára lehetett azt mondani, hogy az érdemi. A többi? Erősen kérdéses...

Tovább azonban már nem volt bujkálás, eljött az ob, és Milák olyan formát mutatott, amivel a szakmában sokat látott öreg rókákat is meglepte.

Gyorson nem talált legyőzőre, behúzta az 50, a 100 és a 200 métert is, pillangón a 100 métert és fő számát, a 200 métert nyerte meg, egyedül 50 méteren szorult a második helyre. Amint azt az előző három nap és a délelőtti selejtező után már várni lehetett, Miláknak 100 m pillangón sem volt ellenfele, aki képes lett volna megszorítani. A beugrás után azonnal az élre állt, a fordulóra már sima előnnyel jött ki, a hajrában pedig növelte a különbséget.

Az egész pénteki délutáni ob-mezőnyt tekintve egyedüliként a futam után nem az öltöző felé vette az irányt, hanem a műugrók medencéjében vezetett le.

Addig legalább volt idő rákeresni a statisztikákban, hogy az ob-aranyérmet jelentő 50.99 másodperces idejénél idén mindössze ketten tudtak jobbat, de egyik sem a világbajnokságon született, így idén ezzel Milák Dohában speciel aranyat nyert volna.

A levezetés után Miláknak már a díjátadón volt jelenése, ahol ugyanazzal a teljesen szenvtelen arckifejezéssel vette az érmét, ahogyan azt egész héten tette. Ezután pedig nem a vegyes zónán keresztül, hanem a medence túloldalán hagyta el a terepet. Az ajtó felé sétálva még visszanézett ugyan az újságírók felé, de ahogy egész héten a medencében, lendülete ott sem tört meg.

De ne is ragadjunk le ilyen földi problémáknál, hiszen a férfi 200 m hát fináléjával megkezdődött a délutáni program érdemi része. A legjobb idővel döntős Telegdy Ádám a négyes pályán mintha nem csupán a párizsi részvételért, hanem az életéért küzdött volna, remek úszása, valamint az 1:55.57 perce pedig nemcsak győzelmet ért, hanem azt is, hogy az olimpiai szintidősök között második magyarként most ő van ott a párizsi keretben ebben a számban. Érdekesség, hogy felesége, Kapás Boglárka ugyancsak a Duna Arénában biztosította be olimpiai részvételét.

Telegdy a futam után azt mondta: 1:55.6 perces időt lőtt be magának az ob előtt, tehát jól pozícionálta magát és felkészültségét. Hozzátette: úszásában összeállt végre minden, tempó és forduló, ennek, valamint az utóbbi hónapban elvégzett, a korábbiaktól kicsit eltérő edzésmunkának köszönhetően pedig gyorsabb, mint valaha.

Régóta kergettem az 1:55-ös időt, mostanra végre stabilan elértem – mondta.

Ugyanebben az úszásnemben és távon a nőknél Szabó-Feltóthy Eszter nem adott esélyt ellenfeleinek, és közel egy másodperces előnnyel ért elsőként célba.

Férfi 800 m gyorson az erőviszonyoknak megfelelően a Balaton ÚK Veszprém válogatott triója vívott csatát egymással az érmekért, közülük az amerikai egyetemi tanulmányaival párhuzamosan az olimpiára készülő Sárkány Zalán

bizonyult a legjobbnak, a nyíltvízi specialista Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid előtt.

A női 800 m-en a pályafutása lezárása előtt álló kiválóságunk, Kapás Boglárka maga mögött tartotta a trónkövetelőket, Késely Ajnát és Jackl Vivient. Kapás a döntő után elmondta: férje fináléját megsiratta, az ott kapott lendületet pedig vitte magával a saját döntőjére is, ami ob-n az utolsó volt.

Titkon ugyan, de azért reméltem, hogy tudok nyerni, bár a hazai riválisaim ugye fiatalabbak nálam, ráadásul jók és erősek. Örülök az aranyéremnek, úgy pedig még jobban, hogy így tudok búcsúzni az országos bajnokságoktól – nyilatkozta.

A férfi 50 m mellen magyar versenyző nem fért fel a dobogóra, így az országos bajnok a futam negyedik helyezettjeként célba érő debreceni Gál Olivér lett. A nőknél Fángli Henrietta nagyszerű úszással előzte meg Sebestyén Dalmát és Sztankovics Annát.

A nőknél a 100 méter pillangót Ugrai Panna nyerte meg Komoróczy Lora és Sebestyén Dalma előtt. A két rutinos klasszis, Jakabos Zsuzsanna és Hosszú Katinka egyaránt egy percen kívüli idővel a hetedik és nyolcadik helyen végeztek, majd jó barátnőkként hagyták el a küzdőteret, a vegyes zónás lehetőséget ők is hagyták, a sajtó érdeklődését mellőzték.

Úszó országos bajnokság, 4. nap:

Férfi 50 m mell: 1. Gál Olivér (Debreceni Sportcentrum) 28.21 másodperc, 2. Horváth Dávid (Kőbánya SC) 28.63, 3. Eszes János (Újpest) 28.69

Férfi 100 m pillangó: 1. Milák Kristóf (Bp. Honvéd) 50.99 másodperc, 2. Márton Richárd (Bp. Honvéd) 52.66, 3. Kochu Anton (UNI Gőr) 53.43

Férfi 200 m hát: 1. Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 1:55.57 perc, 2. Jászó Ádám (Pécsi SI) 1:58.77, 3. Kovács Benedek (BVSC-Zugló) 1:59.09

Férfi 800 m gyors: 1. Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém) 7:57.41 perc, 2. Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK Veszprém) 7:58.90, 3. Betlehem Dávid (Balaton ÚK Veszprém) 7:59.45

Férfi 200 m gyorsváltó: 1. BVSC-Zugló (Török Dominik, Németh Nándor, Holló Balázs, Harsányi Mátyás) 7:19.32 perc, 2. Balaton ÚK Veszprém 7:28.34, 3. FTC 7:30.45

Női 50 m mell: 1. Fángli Henrietta (UNI Győr) 31.31 másodperc, 2. Sebestyén Dalma (UNI Győr) 31.63, 3. Sztankovics Anna (NYSC) 31.72

Női 100 m pillangó: 1. Ugrai Panna (Hód ÚSE) 58.83 másodperc, 2. Komoróczy Lora (Iron Swim) 58.93. 3. Sebestyén Dalma (UNI Győr) 59.42

Női 200 m hát: 1. Szabó-Feltóthy Eszter (Vasas SC) 2:08.95 perc, 2.Molnár Dóra (Budafóka) 2:09.82, 3. Burián Katalin (Iron Swim) 2:10.19

Női 800 m gyors: 1. Kapás Boglárka (Újpesti TE) 8:29.57 perc, 2. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 8:30.49, 3. Jackl Vivien (TVSE) 8:30.74

Női 200 m gyorsváltó: 1. Jövő SC (Abonyi-Tóth Glenda, Verrasztó Evelyn, Kokas Fanni, Flück Nóra) 8:18.58 perc, 2. BVSC-Zugló 8:20.27, 3. UNI Győr 8:22.83

(Borítókép: Milák Kristóf a férfi 100 méteres gyorsúszás eredményhirdetésén az úszó országos bajnokságon a Duna Arénában, 2024. április 9-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)