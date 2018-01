A Facebook kitiltja a bitcoint

A Facebook a felületein megtiltja minden kriptovaluta hirdetését – jelentette be kedden, új stratégiája részeként a cég.

A Facebook közleményében azt írta, hogy a hirdetéseknek biztonságosnak kell lenniük, a megtévesztésnek és a félrevezető reklámoknak nincs helyük a Facebookon. Ezért ezentúl megtiltják minden reklámozónak, még azoknak is, amelyek törvényesen működnek, hogy a Facebookon a bitcoin vagy más hasonló kriptovaluták hirderetéseit terjesszék – írja az MTI.

A Facebook szerint ezek a pénzügyi termékek és szolgáltatások gyakran összefüggésbe hozhatók megtévesztő hirdetési gyakorlattal.

A közlemény szerint a cég azt szeretné, hogy "az emberek nyugodtan, a becsapás félelme nélkül fedezzenek fel új termékeket és szolgáltatásokat, gyűjtsenek róluk ismereteket a Facebookon". Új stratégiájuk része annak a törekvésnek, hogy "sikeresebben leleplezzék a csalókat és a megtévesztő reklámgyakorlatokat". A stratégia végrehajtásának minden platformjukon érvényt szereznek, beleértve a Facebookot, az Audience Network hirdetési szolgáltatást és az Instagramot is.

A több mint kétmilliárd aktív használót számláló Facebookot az utóbbi időben rengeteg kritika éri, amiért a 2016-os amerikai elnökválasztás kampányában nem tudtak gátat szabni az álhírek és az orosz finanszírozású politikai reklámok, események terjedésének, és azóta is ellentmondásos vagy megkérdőjelezhető hatékonyságú lépéseket tettek a problémák megoldása felé. Meg azért is, mert néhány társukkal együtt úgy általában is túl nagy befolyást szereztek kritikusaik szerint.

Egyszer megjavulok én

A kritikákra a Facebook egyre nyomatékosabban igyekszik reagálni, Mark Zuckerberg cégvezér év elején be is jelentette, hogy az idei fogadalma a Facebook megjavítása. Ennek részeként már decemberben arról beszélt maga a cég is, hogy kutatókkal közösen arra jutottak, tényleg rossz hatással lehet ránk a szolgáltatás.

Január közepén aztán bejelentették, hogy óriási változások jönnek a Facebookra, például kevesebb médiatartalom (azon belül is több helyi érdekeltségű cikk), illetve több személyes és aktív online tevékenységre ösztönző cikk fog megjelenni a hírfolyamunkban. A médiumok megbízhatóságát pedig az emberekre bíznák, bár ez az álhírellenes lépés erősen vitatott.