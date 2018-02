A banánhéj azért rajta is csúnyán kifog.

Már korábban is írtunk a Boston Dynamics kutyaszabású robotjáról, Spot Miniről, de most bemutatták a csápos robotkarral felszerelt változatot is, ami legalább olyan ügyesen nyitogatja az ajtókat, mint a Jurassic Park velociraptorai.

Big Dog, Handle és Atlas tervezői ismét bebizonyították, hogy ők a robotpiac királyai, még azután is, hogy a japán SoftBank megvette őket a Google-től. A Spot Mini felturbózott verziójának bemutatójában a robotok már a gesztusaikkal is két, rosszban sántikáló kutya benyomását keltik.

A rövid kedvcsináló nem tér ki a Spot Mini műszaki adataira. A korábbi bemutatókból tudjuk, hogy a Microsoft Kinect 3d kameráját idéző szenzora van; valószínűleg ezt használja a térbeli tájékozódásnál a távolságok felméréséhez. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy autonóm robotokról lehet szó, de nehéz megmondani, hogy maguktól produkálják-e ezt a viselkedést, vagy távirányítóval vezérlik őket.

Kérdéses, hogy mennyire lehet piacképes egy intelligens robot, ami akár el is szökhet a gazdájától; ha megfelelő analógiákat keresnénk egy ilyen helyzetre, nagyjából a rabszolgatartás koráig kéne visszamennünk, amikor az intelligens szerszámokból még korbáccsal kellett kiverni a szökési hajlamot. Az sem példátlan, hogy egy robot megszökjön a gyártójától: utoljára a Promobot nevű orosz cégnél fordult elő ilyesmi. Igaz, ahogy a mostani esetben, akkor is felmerült, hogy sima reklámfogásról van szó.

