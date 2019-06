Drónos nyugdíjasokkal megdönteni a rendszert

Most már tényleg mindjárt elkezdődik a legfontosabb videojáték-ipari rendezvény, a Los Angeles-i Electronic Entertainment Expo (E3). A magyar idő szerint kedd este induló kiállítás előtt minden nagy játékkiadó saját sajtóprezentáción mutatja meg készülő játékait; letudta már ezt a kört az Electronic Arts, a Microsoft, a Bethesda és a Devolver Digital, hétfő éjjel pedig a Ubisoft terítette kártyáit (itt visszanézhető).

És ezekben a kártyákban nem volt sok ász: a francia gyökerű kiadó 70 perc alatt lezavarta a show-ját, és ebben a bő egy órában is sok volt az üresjárat. Például rögtön az elején az Assassin's Creed Symphony nevű projekt: egy szimfonikus zenekar az Assassin's Creedek zenéivel turnézik, és egy párperces koncertet a bemutatón is tartottak.

Aztán elindult a kivetítőn egy vágatlan játékmenet, és én be is írtam a közös csetbe a haveroknak, akikkel együtt követtük a streamet, hogy "látjátok, ezért szeretem a Ubit, gameplayt mutogatnak, nem alibi trailereket". Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz az egyetlen értékelhető gameplay videó az este során. Watch Dogs Legion, az első két Watch Dogs után egy szokatlan koncepcióval: a világ bármelyik nemjátékos karakterét tudjuk majd irányítani, legalábbis ez az ígéret. A helyszín egy Brexit utáni, orwelli London, a videó pedig szépen prezentálja a sokszereplős mechanikát, miközben van megfigyelés, kütyüzés, álcázás, taxival csapatás, harc, halál és jó dumák, elsőrangú szinkronnal. Engem nagyon kíváncsivá tett - mindig is pókdrónokat eregető nyugdíjas nénikkel akartam megdönteni a rendszert -, de azért agyam hátsó zugában felvillant egy figyelmeztető jelzés. Tipikusan "túl szép, hogy igaz legyen" trailer, esélyes, hogy a fele sem fog a végleges játékban visszaköszönni, de én a másik feléért is kipróbálom majd, ahogy látom, 2020. március 6-án.

Ezután a bemutató megindult a lejtőn. A Ubisoft prezentációin általában az a menetrend, hogy sokat beszélnek a termékeikről, de cserébe több játékot bemutatnak működés közben, és ezekért a percekért érdemes elviselni a francia akcentusú fejlesztők autofellációit. Ezúttal az arányok nagyon nem voltak rendben, többnyire rövid, filmszerű trailereket kaptunk, amik semmit nem árultak el a játékokról.

Ezen az sem segített, hogy a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpointot a Punisher tévésorozat címszereplője, Jon Bernthal konferálta fel (aki a játékban is megformál egy karaktert). A különleges kommandósok akcióira építő sorozat új részének legnagyobb mutatványa az, hogy visszahozzák benne az AI által irányított társakat egyszemélyes játékban. Október 4-én jelenik meg, bétateszt szeptember 5-től. Egyébként nem Bernthal volt az egyetlen színész a show-n: Rob McElhenney, a Felhőtlen Philadelphia egyik szereplője promózta Apple TV+-ra készült vicces sorozatát, a Mythic Questet, ami játékfejlesztőkről szól - illetve az új évadot, a Mythic Quest Raven's Banquetet.

A vállalat egyik régi sikersorozata a Just Dance táncszimulátor, ami túlélte a ritmusjátékok pát évvel ezelőtti bukását. A széria idén tízéves, ezt a Just Dance 2020-szal ünnepli a Ubisoft: a játék novemberben érkezik, még Wii-re is (nagyjából ez a sorozat tartja még életben a Nintendo 13 éves konzolját). A show-n a szokásos krézi táncolással és a már hagyományosnak mondható pandajelmezzel jelentették be a folytatást, illetve egy élőszereplős trailerrel, amiben egy dancergazda tart öltözői eligazítást a táncosainak.

Tom Clancy nevét a Rainbow Six Quarantine-nal koptatták tovább. "Ami a Siege a PvP lövöldözős játékoknak, az lesz a Quarantine a PvE kooperatív módnak" - mondta a játékot bemutató fejlesztő, vagyis ezúttal nem más játékosokat kell majd legyőzni, hanem egy külső fenyegetést. Játékmenet persze itt se volt a show-n, a hangulattrailerből annyi derült ki, hogy valamiféle zombiparazita ellen kell majd küzdeni, háromfős csapatokban.

Még egy kis Tom Clancy jöhet? The Division 2, a játékról itt írtunk tesztet, jóféle lövölde, aminek a négyszemélyes kooperatív mód adja az ízét. Június 13-16 között ingyen kipróbálható a Ubisoft saját online platformján, a Uplayen, ráadásul három kiegészítőt jelentettek be. A kiegészítők amerikai környezetben játszódnak, és 2020 elejéig mindhárom megjelenik. Az ehhez csatolt, nettó 31 másodperces trailer talán az est mélypontja volt (Tom Clancy's Mélypont).

Roller Champions volt a következő bejelentés, egy görkoris-labdás csapatsportjáték, Owerwatch-szerű grafikával. Valamikor 2020-ban érkezik, de máris elérhető a játszható demója, június 10-14 között, Uplayen. Apropó, Uplay, a cég saját platformján is lesz változás: jön az Uplay+, ami olyasféle előfizetési rendszer lesz, mint az EA Access. Havi 15 dollár, és a legújabb Ubisoft-játékokkal lehet zúzni, meg több mint száz régivel. A szolgáltatás szeptemberben indul, jövőre Stadián is lesz.

Az utolsó játékot maga Yves Guillemot, a Ubisoft CEO-ja jelentette be, aki több mint 30 éve még családi vállalkozásként indította a kiadót. Az Assassin's Creed Odyssey alkotóitól jön február 25-én a Gods & Monsters. A grafikából kiindulva erősen a legutóbbi Zelda-játék hatása alatt készítik a fejlesztők, amúgy mitológiai témájú... valami, mert erről sem derült ki sok minden. És ezen a ponton váratlanul megszakadt a közvetítés, illetve átkapcsolt egy másik helyszínre, ahol épp egy videojáték-verseny kezdődött. Így ért véget a Ubisoft 2019-es bemutatója, ahol erősen a Tom Clancy-játékok uralták a terepet, nem láttunk semmit a Beyond Good & Evil 2-ből, nem volt új Prince of Persia, sem Rayman.

További apróbb érdekességek a bemutatóról:

A Kalandra fel! rajzfilmsorozat főhőseivel jön egy spinoff a Brawlhalla nevű játékhoz, a Smash Broshoz hasonló arénaküzdelmekkel.

Okostelefonokra érkezik a Tom Clancy's Elite Squad, ami egy csapatalapú akciójáték lesz.

A szupersikeres Tom Clancy's Rainbow Six Siege is kap egy új kiegészítőt, a titkosügynökös Clutch Royale-t.

A középkori közelharcok szimulátora, a For Honor is kap egy kiegészítőt, távol keleti tematikával, természetfölötti szállal, ez a Shadows of the Hitoriki.

A Deadpool 2-t rendező David Leitch vezetésével Division-film készül Netflixre, főszerepben Jake Gyllenhaal és Jessica Chastain. A ubisoftos hátterű filmeket ismerve készülünk a legrosszabbra.

Az előző éviekhez képest gyengébb Ubisoft-konferencia után már csak a Nintendo bemutatója van hátra; ez magyar idő szerint kedden este 6-kor kezdődik, erről is beszámolunk majd.