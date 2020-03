Folyamatosan veszélyes álhírek terjednek az interneten az új koronavírussal kapcsolatban, amiket az egyébként is aggódó vagy éppen segíteni próbáló emberek lelkesen osztanak tovább. Jobb esetben azzal a felütéssel, hogy nem tudják, igaz-e, de azért megosztják, rosszabb esetben komoly globális összeesküvést sejtve a dolgok mögött, amit direkt hallgatnak el tetszőleges gonosz piaci vagy politikai szereplők.

Szögezzük le az elején: a rémhír terjesztése vagy közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény. A legjobb, amit tehet, hogy csak ellenőrzött, hiteles forrásból származó információkat oszt meg.

Az új koronavírussal kapcsolatos álgyógymódok, tuti biztos névtelen forrásból érkező „megelőzési módok” vagy éppen „nagyon magas körből súgott hamarosan bekövetező intézkedések” sokkal veszélyesebbek a társadalomra nézve, mint a szokásos „felhasználja a Facebook a fényképeidet, ha nem másolod ki az üzenőfaladra ezt az üzenetet, és egyébként is elosztogatja a vagyonát Bill Gates” kezdetű, szintén minden megalapozottságot nélkülöző álhírek.

Honnan ismerhető fel egy olyan hír, amit nem kellene komolyan venni?

Leginkább onnan, hogy a Facebookon terjed, névtelen forrásokra hivatkozva.

A tudományosan megalapozott, igazolt és hatékony orvosi információk és kutatások publikálása nem a közösségi oldalakon történik, és a kutatást végző orvosok nem burkolóznak névtelenségbe, hanem kemény harcot vívnak, hogy kinek a neve szerepeljen előrébb a tanulmány szerzői között. A tudományos bejelentések nem buzdítanak megosztásra sem. Sok esetben pedig elég megállni egy pillanatra, végiggondolni az olvasottakat, és máris ki lehet következtetni józan paraszti ésszel hogy az állításokban hemzsegnek az önellentmondások.

A legjobb, amit tehet, ha hiteles forrásokból tájékozódik, hivatkozásokat keres, és ha egy ismerőse belefut abba, hogy álhírt oszt meg, akkor higgadtan és türelmesen elmagyarázza neki, hogy éppen dezinformációt terjeszt.

Az összeesküvés-elméleteket ne vegye készpénznek

Már a vírus megjelenésekor elkezdtek terjedni az összeesküvés-elméletek arról, hogy ki hozta létre a vírust, és miért, illetve hogy hány áldozata is van valójában a járványnak. Ezek az elméletek nemhogy alábbhagytak volna, egyre több lett belőlük, kezdve azzal a szintén hamis hírrel, miszerint migránsok hurcolták be a vírust Olaszországba. Nem is kell messzire menni, elég csak visszaemlékezni, hány ismerőse hitte el azt az alaptalan információt, hogy lezárják Budapestet. A rendőrség egyébként már el is fogta azt a 30 éves férfit, aki ezt a pletykát elindította.

Folyamatosan dolgoznak azok az oldalak is, amelyek előszeretettel mosnak össze teljesen különböző információkat és történéseket, hogy aztán egy komplex és követhetetlen elméletté gyúrják össze, aminek a vége általában az, hogy a nyugati nagyhatalmak hazudnak. Nem meglepő módon ezek a legtöbb esetben Oroszországhoz vezethetőek vissza. A koronavírus esetében erre számtalan példát mutatnak a konteós oldalak, azzal kezdve, hogy a vírus nem is létezik, csak az ördögi háttérhatalom találta ki (de létezik, ezért mosson sűrűn kezet, és maradjon otthon) azon át, hogy amerikai fejlesztésű biológiai fegyver Kína ellen (ezt még a kínai kutatók se mondták soha), egészen addig a dupla csavaros teóriáig, hogy a nyugati média azt állítja, hogy Oroszország szabadította a világra a vírust (nem állítja azt).

Mindenesetre ezekből a példákból is jól látszik, hogy a járvány és az emberek félelme, valamint bizonytalansága kiváló táptalajként szolgál a hajmeresztő elméletek terjesztésére, amit leginkább Oroszország használ ki, és észrevétlenül rejt el ezekben olyan üzeneteket, mint hogy a NATO, az EU vagy az USA az ősgonosz, ők pedig jók vagy legalábbis ártatlan elszenvedői a történeteknek.

Nem, nem lehet meleg teával megelőzni a vírust, hogy azt az „olasz orvos” mondja

Még a járvány kezdetén terjedt el az az álhír, amit egy olasz orvoshoz kötöttek, és ami annyira népszerűnek bizonyult, hogy még a gyógyszerész kamara budapesti elnöke is kiküldte – igaz ő azt állította, hogy tőle származnak a „jó tanácsok”, amiket később aztán levettek az oldalról.

Mindegy is, kitől ered, a lényeg az, hogy egy szavát sem szabad komolyan venni.

Az öndiagnózisra sarkalló levél többek között olyan valótlanságokat tartalmaz, hogy ha forró italt iszunk vagy kifekszünk a napra, akkor elpusztulnak a vírusok, vagy hogy bármilyen maszk ki tudja szűrni a kórokozókat. Nem igaz az sem, hogy tüsszentés után a vírusok a földre esnek, és ott elpusztulnak, ahogyan az is őrültség, hogy a kézen csak öt-tíz percig marad meg. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa ebben a cikkben cáfolta részletesen a körlevélben állítottakat.

Nincsen gyógyító számsor a koronavírusra

A Gravoboj-számos karkötők viselése maximum a szociális életre lehet negatív hatással, az viszont egészen biztos, hogy a vírus ellen sem véd, nem is gyógyítja, még akkor sem, ha a TV2 Tények című műsorában ezt a kérdést nyitva hagyják.

Az egész elmélet zagyvaság, semmi értelme, klasszikus értelemben vett kuruzslás az egész.

Ne igyon össze mindenfélét, amit az interneten olvas!

A tudomány gőzerővel dolgozik, hogy minél hamarabb legyen gyógyszer és vakcina, de jelenleg nincs még gyógymód a koronavírus kezelésére, ahogyan a megelőzésére sem. A kezelés egyszerűen a tünetek enyhítését célozza. A gyógyszerek vagy vakcinák engedélyeztetésének folyamatába nem mennénk bele részletesen, a jogszabályokat itt lehet részletesebben bogarászni. Az egészen biztos, hogy ez nem gyors folyamat, és rengeteg ellenőrzésnek és kísérletnek kell megfelelni, amik mind azt szavatolják, hogy a készítmény hatékony és biztonságos. Azaz nem elég, hogy gyógyítja a Covid-19 fertőzést), de nem áll le tőle az emberek veséje vagy a mája, és nincsenek mellékhatásai.

Ezzel szemben az interneten terjedő „jó tanácsok” mint az ezüstoldat, az ecet, a klór-dioxid vagy éppen a hidrogén-peroxid fogyasztása bizonyítottan veszélyes.

A klór-dioxidról voltak olyan jellegű kísérletek, amik szerint bőrfelületeken és sebek esetén hatékony baktériumölő lehet, de olyan nem, ami szerint biztonságos meginni, ugyanis hasmenést, hányást és rosszullétet okoz. Az ezüstoldat esetében is arról készültek tanulmányok, hogy a fogyasztása rohamokat okozhat, és károsíthatja a vesét, miközben semmilyen betegség ellen nem véd vagy nem gyógyít. A hidrogén-peroxid kifejezetten hatásos otthoni takarításhoz vagy hajszőkítéshez, sőt a fogakat is fehéríti, viszont az orvostudomány szerint kifejezetten veszélyes a fogyasztása.

Hidrogén-peroxid egyébként képződik az emberi testben is, a kataláz nevű enzim bontja le vízzé és oxigénné, különben károsítaná szervezetet. Ha nagy mennyiségben kell ezt a szervezetnek megtenni, mert valaki a Facebookon olvasta, hogy ez jó lehet, és elkezdi inni, akkor az oxigén sokkal nagyobb mennyiségben szívódik fel a szervezetben, mint normális esetben. Bekerül a vérbe és a szívbe, valamint az agyba juthat, súlyos esetben szívrohamot vagy szélütést is okozhat, és a szakemberek szerint bele is lehet halni. Tömény hidrogén-peroxid esetében a veszélyes dózis cseppeket jelent.

Szimplán a tünetek alapján nem lehet eldönteni, ki fertőzött

A legrosszabb, amit tehet, ha öndiagnózist akar felállítani. A megtévesztő hírek egy része konkrét gyakorlatokat mutat be arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie, hogy kiderüljön, elkapta-e a vírust. Hasznosnak tűnő, de alapvetően hibás infografikák arról számolnak be, hogyan lehet megkülönböztetni a vírust az influenzától és a sima megfázástól.

Teljes bizonyossággal csak laboratóriumi teszt alapján lehet meggyőződni, hogy valaki koronavírus-fertőzésben szenved-e, vagy sem.

Az a vizsgálat, hogy reggelente egy nagy levegőt kell venni, és 10 másodpercig bent kell tartani, a szakemberek szerint is teljes zsákutca, és józan ésszel is be lehet látni, hogy semmit nem lehet egy ilyen diagnózisra alapozni. Járvány ide vagy oda, ha valakinek légzési nehézségei vannak, akkor orvoshoz kell fordulni.

Az öndiagnózisra sarkalló grafikákkal az a legnagyobb probléma, hogy a különféle légúti megbetegedések nagyon hasonló tünetekkel járnak, így ezek alapján – főleg egy laikusnak – nem lehet eldönteni, hogy influenzáról, koronavírusról vagy megfázásról van-e szó.

Az öndiagnózisnak könnyen az lehet a vége, hogy egy koronavírusos fertőzött nem jut időben orvoshoz, és gyanútlanul átadja a vírust a környezetének.

Nagyon fontos, hogy a koronavírus, hasonlóan a többi légúti vírusos fertőzéshez, változatos panaszokat okozhat, ennek lehet része – akár önállóan is – a láz, az orrfolyás, a torokfájás, illetve a köhögés is. Egyénfüggő, hogy kinek milyen formában jelentkeznek a légúti panaszai. Arról nem is beszélve, hogy önmagában attól még, hogy valakinek van egy influenzafertőzése, azzal párhuzamosan összeszedhette a másik fertőzést is

– mondta az Indexnek Papp Magor háziorvos, a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központjának vezetője, az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram szakmai vezetője ebben a cikkben.

Mit lehet akkor tenni?

A megelőzés fontosságát nem győzik hangsúlyozni a szakemberek sem. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy kerülni kell a tömegrendezvényeket, sőt úgy összességében az a legjobb, ha egy ideig mindannyiunk közös érdekében csak akkor mozdulunk ki ha nagyon muszáj.

És ahogy a vírust sem akarja senki továbbadni, arra is fokozottan ügyeljen, hogy tévinformációkat se terjesszen az interneten.

A másik, de hasonlóan fontos része pedig az, hogy fokozottan figyeljünk a higiéniai szabályokra

alaposan és gyakran mosson kezet;

amikor erre nincs lehetősége, használjon legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt;

ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, és azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet;

ha nincs zsebkendője, ne a kezébe, hanem a könyökhajlatába tüsszentsen;

üdvözléskor egy időre szokjon le a kézfogásról;

a kezével ne nyúljon a szájába, a szemébe, az orrába vagy az arcához;

kerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket, és az olyan helyeket, ahol sok ember van egymáshoz közel;

szellőztessen gyakran; és

kerülje az érintkezést a lázas betegekkel.

Ha mégis az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és találkozott olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, ne menjen el orvosi rendelőbe, hanem hívja a háziorvosát, az ügyeletes orvost, a mentőszolgálatot vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámait: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456. A járvánnyal kapcsolatos további fontos tudnivalókat erre találja, vagy a leggyakoribb kérdésekre a vírussal kapcsolatban itt találja a választ.



