Húsz éve indult a magyar Facebook, ahova Hitler sem regisztrálhatott

A közösségi oldalak mára az életünk meghatározó részévé váltak, amelyeknek köszönhetően nemcsak a napi aktualitásokról értesülhet mindenki, hanem a szeretteikkel is könnyedén tarthatják a kapcsolatot. A jelenleg legnagyobb felületként ismert Facebook előtt azonban még volt jó pár, köztük a kifejezetten magyar piacra készült iWiW, amely éppenséggel pont húsz éve kezdte pályafutását.

Nem szólt mindenkinek

A 2002. április 14-én indult, magyar Facebooknak is nevezett oldal azonban nem feltétlenül nyerte el mindenki tetszését. Ez alatt főleg a fiatalokra kell gondolni, akik között ugyan sokan megtalálhatóak voltak a felületen, ám nem használták napi rendszerességgel. A középkorú magyaroknál azonban már más volt a helyzet, ők előszeretettel jártak fel naponta. Kezdetben nem az iWiW, hanem a WiW nevet viselte, ami az angol Who Is Who, azaz ki kicsoda szó kezdőbetűiből tevődött össze. Érdekesség, hogy csak úgy lehetett regisztrálni az oldalra, ha a már saját profillal rendelkezők valamelyike meghívót küldött, így elég belterjesnek volt mondható a közösség, amelybe nem kapott bárki bebocsátást.

Az oldal új arculatot is kapott 2005-ben, valamint akkor vette fel az iWiW nevet, ami már az International Who Is Who, azaz nemzetközi ki kicsoda mozaikszó rövidítése volt. A megújulás részeként összesen 15 nyelven vált elérhetővé a felület, képet lehetett feltölteni, valamint megjelent az üzenőfal és a belső üzenetküldési rendszer is. A legnagyobb újításnak azonban talán az volt mondható, hogy a WiW-től eltérően az iWiW-en már helyet kaptak a reklámok, nem is kevés. A megújult rendszer egyre több felhasználót kezdett odavonzani, akik az újdonság varázsától megbabonázva úgy kezdtek el feltölteni fotókat a saját oldalukra, mintha kötelező lenne. Az már más kérdés, hogy az üzemeltetők egyáltalán nem voltak felkészülve erre, így néhány szolgáltatást bizonyos időre fel kellett függeszteniük 2006 elején.

Nem lehetett többek között képet feltölteni, sem meghívót küldeni, ami meg is nyitott egy piaci rést a már iWiW-es felhasználók körében, akik közül volt olyan, aki a meghívóját a Vaterán kezdte el árulni 100 ezer forintos villámáron. Folyamatosan egyre többen akartak csatlakozni a közösséghez, amely 2006 májusára már félmillió tagot számlált. Ehhez viszont nagyban hozzásegített az is, hogy a Magyar Telekom csaknem egymilliárd forintért felvásárolta az oldalt 2006 áprilisában, amely előbb a T-Online csoportba, majd az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.-be olvasztotta be a közösségi felületet. Ebben az időben élték egyébként a virágkorukat a különböző körlevelek, amelyek némelyikében az állt, ha a felhasználó nem küldi tovább valakinek, akkor inaktívvá teszik a profilját – vagy még aznap meghal. Ezeknek a leveleknek volt köszönhető az, hogy 2006. május 4-én több mint 443 ezres látogatottságot, valamint 16,1 milliós lapletöltést generált az oldal, mivel mindenki tartott attól, hogy elveszítheti a tagságát, így őrült módjára küldték tovább annak, akinek csak lehetett. (Bár tény, hogy sokan már emiatt is elpártoltak az iWiW-től, mivel kezelhetetlenné váltak a rájuk zúduló levelek.)

Viszlát, Túró Rudi!

Az ezt követő években is fokozatosan növekedett a regisztrált felhasználók száma, 2007 nyarára már a 2,5 milliót is elérte. Az elsöprő sikertől felbuzdulva pedig létrehoztak egy másik felületet, az iWiWes-t is, amelyen üzleti tevékenységet folytathattak a különböző szervezetek és vállalkozások. Nekik regisztrációs díjat kellett fizetniük, egyúttal 30 forintot ismerősönként. Újításként törölték azokat a profilokat is, amelyek nem élő személyt takartak, ebből pedig volt jó sok. Külön oldalt hoztak létre többek között a 4-es, 6-os villamosnak, a Túró Rudinak és a Barátok közt című sorozatnak is, de lehetne még folytatni a sort.

A politikus Fodor Gábor éppenséggel pont az iWiW-en jelentette be, hogy SZDSZ-elnök akar lenni. Sőt a Magyar Gárda is elérhető volt a felületen, ám a felhasználók panaszkodtak, így végül törölték. Hasonlóan fuccsba mentek azoknak a felhasználóknak a törekvései is, akik Adolf Hitlert szerették volna regisztrálni az oldalon, többször is, ezeket a profilokat ugyanis kitiltották. Még feljelentés is lett az ügyből. Sőt az akkori Nemzetbiztonsági Hivatal is nyomon követte, mi történik a közösségi oldalon, mivel akkor még nem volt lehetőség arra, hogy bárki szabályozni tudja, hogy az általa megadott adatok közül melyek legyenek láthatóak a profilján. Így könnyen fel lehetett térképezni bárkinek a kapcsolati körét és egyéb privát információkat.

A megújulással kapcsolatos tervekkel azonban ezután sem álltak le a fejlesztők, mivel az üzenőfalat a hírfolyam váltotta le, a „tetszik” és „nem tetszik” funkciók is megjelentek, sőt bárki hozzáadhatta a kedvenc könyvét, filmjét és zenéjét az adatlapjához, ezzel is egyedivé varázsolva. Folyamatosan változtatták és tették modernebbé a külső megjelenését az oldalnak, amely egy applikációt is kapott. Mivel a Magyar Telekom tulajdonában volt a felület, így az előfizetőik díjmentesen elérhették az oldalt az általuk vásárolt készüléken. Ám még a folyamatos megújulással és piachoz való igazodással sem volt elkerülhető az, hogy az iWiW egy idő után ne kezdjen mélyrepülésbe.

A Facebook mindent vitt

A Facebook magyarországi megjelenésével – ami 2008 novemberére tehető – arányosan kezdett el csökkenni az iWiW népszerűsége is. Bár a 2008-as év végére már 4 millió felhasználót tudott magáénak, ami hazánk lakosságának csaknem fele volt akkor, egyre többen kezdtek el átpártolni a Facebookhoz. Ehhez nagyban hozzájárult az, hogy ott nem volt meghívásos rendszer, mint az iWiW-nél, bárki szabadon regisztrálhatott. Míg az iWiW tagjainak növekedése megtorpant, a Facebook teljesen elhúzott. Köszönhetően annak, hogy leginkább a fiatalok érdeklődtek iránta, így még azok is átvándoroltak a Facebookra, akik korábban használták az iWiW-et.

Végül 2014-ben jelentették be, hogy megszüntetik az oldalt, mert nem képesek felvenni a versenyt a Facebookkal, és már nyereségük sincs belőle. A regisztrált felhasználóknak azonban lehetőségük volt arra, hogy digitális időkapszulát hozzanak létre, hogy továbbra is elérhessék az összes ismerősüket, az üzeneteket és a képeket. Az oldal megszüntetésére 2014. június 30-án került sor, akkor még a magyarok egykori kedvenc közösségi oldalának számító iWiW-en 4,55 millióan voltak jelen. A fejlesztők ezzel a rövid üzenettel búcsúztak:

Sziasztok…

A fiataloknál más volt a menő

Ugyan az idősebb generáció körében az iWiW hódított, azonban nem ez volt a 2000-es évek egyetlen olyan közösségi oldala, amely népszerűnek számított Magyarországon. Amíg a középkorú magyarok az iWiW-en ütötték el az időt, addig a fiatalok főképp a myVIP-et vagy épp a MySpace-t használták. Hazai viszonylatban a myVIP volt a jellemzőbb, amelyre az iWiW-hez hasonlóan szintén meghívással lehetett csak regisztrálni. Tömérdek adatot tudott mindenki megadni magáról, ami ilyen távlatból nézve már inkább mondható felelőtlennek és veszélyesnek, semmint értékelhető funkciónak. A mobilszámtól kezdve az iskolai tanulmányokon át az adott felhasználó hobbijáig minden megadható volt az adatlapokon.

A myVIP profiljára a fiatalok többsége válogatás nélkül töltötte fel a képeket – még ha az csak egy nyugágyat, Zsömi nevű kutyáját vagy egy Szent Margit-szobrot is ábrázolt –, sőt a zenefeltöltés is lehetséges volt. Bemutatkozást is meg lehetett adni, azonban valószínűleg mindenkit szekunder szégyen fogna el, ha meglátná, mit írt a menüpont alá még fiatalabb korában. Az idősebb generáció közösségi oldalakon való jelenlétét nézve pedig kicsit olyan érzése támad az embernek, mintha a múlt megismételné önmagát. Fura párhuzam vonható ugyanis aközött, ahogy az idősebbek jelenleg használják a Facebookot, és ahogy a fiatalok voltak jelen a myVIP-en még akkoriban.

Az iWiW mélyrepülését figyelembe véve megfigyelhető az is, hogy ahogy a Facebook megjelenésével egyre többen pártoltak át Zuckerberghez, úgy vándorolnak most át a fiatalok az egyéb közösségi oldalakra, köztük a TikTokra. Bár elég valószínűtlen, hogy a Facebook – amelynek körülbelül 3 milliárd felhasználója van jelenleg – valaha is olyan sorsra jusson, mint az iWiW, de már látható jelei vannak annak, hogy itt is az idősebb generáció veszi át a terepet, míg a fiatalok többsége már a TikTokon vagy az Instagramon múlatja az időt. Ott biztosan nem találkozik senki „Jó reggelt mindenkinek!” és „Boldog névnapot minden Zoltánnak!” fotókkal. Mondjuk ilyennel:

(Borítókép: Index)