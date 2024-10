Szeptemberben hivatalosan is lerántotta a leplet az Apple a jubileumi, tizedik Apple Watchról, ami a korábbi pletykákkal ellentétben egyáltalán nem lett akkora vérfrissítés, mint amit a rajongók vártak. Ennek ellenére a Series 10 azért hoz némi újdonságot az almás okosórák világába – például nagyobb és vékonyabb lett, emellett gyorsabban is lehet tölteni, hangszórója pedig már zenék és podcastek lejátszására is alkalmas. A kérdés már csak az, hogy mindezen újításoknak mennyi haszna van a gyakorlatban. Teszten a 46 milliméteres Apple Watch Series 10.

Ha szeptember, akkor új Apple-termékek, és ha új Apple-termékek, akkor új iPhone-ok és Apple Watchok – ezek a modellek az elmúlt tíz évben ugyanis rendre minden esztendőben frissültek. Az idei nagy dobás telefonok terén az iPhone 16-os széria volt, aminek legnépszerűbb darabját már leteszteltük – az erről készült cikket ide kattintva olvashatja el –, így most az okosórán, az Apple Watch Series 10-en van a sor, ami az iPhone 16 Pro Maxhoz hasonlóan papíron rengeteget újít, a gyakorlatban azonban annál kevesebbet.

Ahogy arról a megjelenés előtt az Indexen is több ízben írtunk, az idei Apple Event egy különösen izgalmas eseménynek ígérkezett az almás okosórák tekintetében. Egyrészt a pletykák alapján itt kellett volna lelepleznie az Apple-nek a teljesen újratervezett, minden korábbinál jövőbe látóbb dizájnnal rendelkező, tizedik, jubileumi Apple Watchot, másrészről itt kellett volna debütálnia az Ultra 3-nak és a műanyag külsőbe csomagolt SE 3-nak is. Mint azonban az mostanra mindenki számára kiderült, ezek közül egyik sem vált valóra. Apple Watch Ultra 3 helyett egy fekete bevonatú Ultra 2-t kaptunk, Apple Watch SE 3 egyáltalán nem érkezett, a Series 10 pedig nem írja újra azt, hogy mit csinálhatunk egy almás okosórával – ettől azonban még nem lett rossz készülék; csak kicsit unalmas.

Nagyobb, mégis vékonyabb

Az idei Apple Watchok egyik legnagyobb újdonsága, hogy nagyobbak lettek. A kisebbik óra 42 milliméteres, míg a nagyobbik 46 milliméteres – érdekesség, hogy a legelső generáció esetében a 42 milliméter még a méretesebb modellt jelentette. Ezzel egyetemben a kijelző is nőt, sőt annak formája is változott; még lekerekítettebb lett. A nálunk járt 46 mm-es kiadás egy 1,96 hüvelykes, 496×416 képpontos Retina LTPO3 OLED-panelt kapott, ami akár 2000 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes, emellett pedig az elődökkel ellentétben jobb betekintési szögekkel is rendelkezik. Természetesen továbbra is adott a mindig éber technológia, újdonság azonban, hogy a panel már másodpercenként egy hertzre is képes lecsökkenteni képfrissítését, így a számlapok másodpercmutatója inaktív állapotban is folyamatosan frissül.

Ami talán jelentősebb változás, az az órák vékonyodása – a korábbi 10,7 milliméter helyett már csak 9,7 milliméter vastag a Series 10,

ez pedig nemcsak a külalakon, hanem a készülék súlyán is megérződik; 51,5 gramm helyett az idei 46 milliméteres modell már csak 41,7 grammot nyom. Az persze már más kérdés, hogy mindebből mit lehet észrevenni a valóságban, a válasz ugyanis erre az, hogy nagyjából semmit. Nem titok, hogy a hétköznapokban egy Apple Watch Series 8-at viselek, már két éve ezzel az órával kelek és ezzel is fekszem. Egymás mellé helyezve a két modellt szemmel láthatóak a Series 10 előnyei, azonban abban a pillanatban, hogy azt felteszem a csuklómra, szinte minden elillan. Az új modell ugyanis a külcsínen kívül egyetlen olyan fejlesztéssel sem rendelkezik, ami megváltoztatná azt, ahogyan használjuk a készüléket.

Ott van persze a dupla koppintás, az azonban a Series 9-ben debütált. Az egészségügyi felügyeleti szervek által jóváhagyott alvási apnoe figyelmeztetések is rendkívül hasznosak, ez azonban nem a Series 10 exkluzivitása; a Series 9 és az Ultra 2 is megkapja a WatchOS 11-es frissítéssel. Ezzel szemben az üzemidő maradt egynapos, az előlapot továbbra is csak ionX-üveg védi az olcsóbb modellek esetében a sokkal strapabíróbb zafírkristállyal szemben, a dobozban pedig a korábbi S/M és M/L szíjvariánsok közül már csak egy darabot találunk a MagSafe-töltőkábel mellett. Újdonság még, hogy a hangszórók ezúttal annyira fejlettek lettek, hogy nem csak értesítési- és csengőhangokat tudnak lejátszani, hanem akár zenét vagy podcastet is hallgathatunk közvetlenül az órán – de miért tennénk ilyet?

Persze arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a készülékben már az új S10-es SiP ketyeg, illetve hogy némileg gyorsabb lett a töltés is – 80 százalékra a korábbi 45 perc helyett már 30 perc alatt tölthetjük az órát, ami kivételesen egy valóban hasznos fejlesztés; az S10-es lapka előnyeit viszont nem érezni.

iPhone mellé továbbra is a legjobb

Ezektől eltekintve a Series 10 az eddigi legkiforrottabb Apple Watch – ha még nem rendelkezik iPhone-ja mellé okosórával, mindenképp ezt a modellt lesz érdemes beszereznie, Series 7-nél újabb Watchról azonban aligha éri meg váltani. Továbbra sincs az órában vérnyomás-, noninvazív vércukorszint- és testösszetétel-mérő, amelyeknek érkezéséről már évek óta olvasni híreket. Ott van azonban a rendkívül pontos pulzusmérő, az EKG-készítő, a véroxigénszint-mérő és az ovuláció időpontját megsaccolni képes bőrhőmérséklet-mérő. Van alváselemzés is, a számtalan edzéskövetésről pedig oldalakon keresztül lehetne írni. Ugyancsak pluszpont, hogy az iPhone-os Fitnesz appban konkrét eredményei mellett teljesítményét érintő elemzéseket is találni, az Egészség app pedig folyamatosan monitorozza a viselő egészségügyi állapotát;

értesítést küld alacsony, vagy éppen túl magas pulzusról, szabálytalan szívritmusról és alacsony kardiofitnesz-értékekről.

A kialakítás emellett masszívabb, mint valaha, így például már 50 méteres mélységig is vízálló tud maradni az óra, továbbá hat méterig képes a vízmélységet is mérni, sőt a vízhőmérséklettel kapcsolatban is képes adatokat szolgáltatni – ezeket a funkciókat egyértelműen az Apple Watch Ultrából vette át a Series 10. iPhone mellé tehát egyértelműen az Apple Watch a legjobb okosóra, amit választhat, a 189 ezer forintos indulóár azonban már megköveteli, hogy alternatívákat is ismertessünk – ide lehet sorolni a Huawei Watch Fit 3-at (ha Apple Watch-szerű megjelenést keres), vagy a Huawei Watch GT5 Prót, ha a klasszikusabb órák nyerik el tetszését. Amennyiben pedig elsősorban nem okosórát, hanem aktivitáskövetőt keres, a Garmin kínálatában lesz érdemes kutakodni.

Az Apple Watch Series 10 ezüst, rozéarany és fényesre polírozott kozmoszfekete színekben érhető el – nálunk az utóbbi modell járt. A 42 milliméteres kiadás 189 ezer forintról indul, míg a nagyobb, 46 milliméteres modellért 205 ezer forintot kér el az Apple – amennyiben azonban alumínium helyett titánból készült tokozást választana, már 330 és 355 ezres indulóárakkal kell szembenéznie.

