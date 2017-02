Ön szerint jobb lesz-e egy autó (vagy hatékonyabb egy fogkrém, mosószer, üzemanyag, cipő, sampon) attól, hogy egy híresség, akinek egyébként semmi köze annak az iparághoz, ott lábatlankodik a gyárban az előállítása közben? Nyilván nem, ugye? Mégis, a reklámok tele vannak ilyen klisékkel, egy hokis (Ovecskin talán?) borotvát, a lengyel csatár, Lewandowski pedig sampont próbált ránk tukmálni – hogy csak két, kulturálisan hozzám közel álló területről említsek példát.

És most itt van ez az úgynevezett Szikla, Dwayne "The Rock" Johnson, aki volt pankrátor, amerikaifocista, szerepelt akciófilmekben (na jó, a Star Trek egyik részében is), ráadásul diplomás kriminológus. Szóval majdnem olyan, mint egy Ötvös Csöpibe ojtott Doszpot Péter – csak épp valószínűleg semmi köze nem volt az autógyártáshoz. Ebből a nagyjából egyperces reklámfilmből viszont úgy tűnhet, ő maga a Ford-gyártás élő lelke. Komolyan mondom, ha egyszer feltalálnánk az időgépet (ami tudjuk, miért nagyobb lehetetlenség a hírességmentes reklámnál is), tuti 1977-ben mennék vissza, hogy a Kék fényes Szabó Lászlóval leforgassam a világ valaha volt legtutibb Ladaezerkettes reklámját.