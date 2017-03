A víz világnapjának vigíliáján kiposztoltunk egy galériát néhány klassz magyar víztoronyról az Urbanistán. Persze a válogatás nem lehetett teljes, hiszen annyi jó magyar víztorony van, hogy csak na. Gyűlnek is a kommentekben és a Facebookon a tippek, hogy kinek mi a szíve csücske.

Huszlicska Áron azonban nem csak azt írta meg, hogy neki a budafoki asszimetrikus, meg az újpalotai magasház (mely egyben víztorony is) a kedvence, de az utóbbit annyira szereti, hogy egy posztert is rajzolt róla. El is küldte, elég frankón néz ki. Köszönjük!