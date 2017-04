Négy és félezren osztották meg, feltehetően jogosan felháborodva azt a posztunkat, amelyikben arról írtunk, mennyire volt jó ötlet az Univertől, hogy szexista, "az asszonynak a konyhában a helye"-gondolatkört sokféleképp ragozó címkékkel kaphatóak a majonézeik. (Semennyire.)

Már akkor is írtuk, hogy az Univer a flakonokon használt falvédőmintákat létrehozó generátort is fejlesztett, amit szerencsére pár öntudatos felhasználó is használt, olyan remek üzenetek létrehozására, mint ami a képen is látható. A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű nőjogi csoport pedig igyekszik összegyűjteni az ilyen alkotásokat - sajnos egyelőre még elég kevés jött össze. Úgyhogy ne fogja vissza magát senki, pláne, mert jó esély van rá, hogy az Univer törli gyorsan az egészet, ha egyszer felfogják, hogy 2017-ben nagyon nem jópofa azzal viccelődni, hogy a férj ne szóljon bele a konyhában tüsténkedő asszonyka dolgába, vagy hogy nem rendes az a nő, amelyik nem tartja rendben a konyhát.