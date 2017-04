Egy svájci pacifista csoport, a Group for a Switzerland without an Army (GSsA) azért tüntet, hogy az ország hagyja abba az olyan cégek támogatását, amik fegyvereket gyártanak. Ha össze tudnak gyűjteni 100 ezer aláírást 2018 októberéig, népszavazást indítanak a kérdésről. Addig is az aktivista sejtek bőszen tevékenykednek.

A rendőrség letartóztatott egy 86 éves huligán nénit, mert a Svéd Nemzeti Bank mellett egy hirdetőtáblára azt írta, hogy a fegyverekre szánt pénz gyilkol.