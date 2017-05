A Belvárosi Sportközpont tervei alig két hete szerepeltek az Urbanistán. Akkor is leírtuk: Skardelli György megoldásának egyik erőssége, hogy egy nagyon kis telekre, egy nagyon szűk utcában tudta elhelyezni a létesítményt úgy, hogy a fényudvarnak köszönhetően a természetes világítást is sikerült megoldania. Akkor csak néhány látványtervet kapott a sajtó, amikkel alig tudtuk megmutatni, mi, hova épül, de az Építészfórumra most felkerült egy jókora galéria, szintenkénti alaprajzokkal és egy elég látványos metszettel. Szóval ilyen lesz, ha egyszer elkészül.