Kiállítás nyílik az amerikai New Havenben, a Breuer Marcell tervezte irodaház "csonka tornyában". Az épület az Armstrong Rubber székházának épült 1970-ben, de a legtöbben későbbi tulajdonosa miatt Pirelli Tire Building néven ismerik. A ház egy jókora földszintes szárnyból és egy masszív toronyépületből állt, amelynek jellegzetessége, hogy "hiányzik két szint az aljából". (Ilyen volt fénykorában.)

A pécsi születésű építész alkotását később az IKEA vette meg, és a heves tiltakozások ellenére lebontotta a ház nagy részét, vagyis a hosszan elnyúló lapos szárnyat. Ez főleg azért volt megalázó, mert semmit nem építettek a helyére, csak egy nagy felszíni parkolóhely kellett nekik. A toronyrészt meghagyták.

Fotó: Gunnar Klack / Wikipedia

A brutalizmus és a modern stílus hívei teljesen összeomlottak, hogy jobb lett volna inkább, ha az egészet lerombolják. Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy mennyire abszurd, hogy a dizájnérzékeny IKEA, amely ráadásul sokat merít a Bauhausból, lerombolta a XX. század egyik legnagyobb bútortervezőjének alkotását, aki ráadásul épp ott tanított.

Bárhogy is, a kiállítás jó apropó arra, hogy emlékezzünk kicsit a házra és Breuerre, akinek luxusvilláiról többször is írtunk az Urbanistán. (Via Citylab és Archinect)