A Harvey Weinstein-botrány egyik hozadéka, hogy egyre több színész mesél arról, hogy őket is zaklatták korábban. Köztük olyanok is, akiket nem Weinstein, hanem más, nagyhatalmú hollywoodi filmesek molesztáltak. Most James Van Der Beek a Dawson és a haverok sorozat sztárja állt elő azzal, hogy egy hollywoodi fiatal korában egy nagyhatalmú, idősebb férfi zaklatta. De hogy ki volt, azt nem fedte fel. Tweetje szerint a férfi megmarkolta a fenekét, és egy szexuális tartalmú beszélgetésre kényszerítette.

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger...