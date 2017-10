Éppen elterjedt internetszerte az elmélet, hogy az Utolsó Jedikben Luke átáll a sötét oldalra, és belőle válik majd az új trilógia főgonosza - erre pedig a "bizonyíték", hogy az eddigi filmek poszterein mindig az aktuális gonosz szerepelt a háttérben a főszereplők csoportképe mögött fenyegetően tornyosulva. A nyolcadik rész plakátján pedig ezt a szerepel hogy, hogy nem, Luke tölti be a kompozícióban. Erre Hamill kapásból kitwittelte, hogy:

NEWS FLASH for all you "Villains Looming at the Back of Posters" theorists: Luke was ALWAYS the villain! (from a certain point of view) * pic.twitter.com/4FzxDbFd4V