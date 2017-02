Dögös energiaitalos doboz lett az új Toro Rosso

Utolsó csapatként a Toro Rosso mutatta meg 2017-es autóját: az STR12-t a barcelonai garázs előtt prezentálták az újságíróknak. A csapat előre azt ígérte, hogy radikálisan új festést kap az autó, és nem is hazudtak, valóban szinte minden megújult a Toro Rossón, egyedül a kék alapszín maradt.

A piros szín azért így is dominál, az eddigi festett bikát viszont egy króm minta váltja, amitől az egész kocsi festése olyan, mint egy óriási Red Bull-doboz, amit kivettek a hűtőből. Nem utolsó sorban a dizájnváltás arra is jó lesz, hogy messziről is meg lehessen különböztetni a pályán a Toro Rossókat és a Red Bullokat.

Ami a technikát illeti, az anyacsapat Red Bulltól több helyen is eltér: egyrészt nem a csőrszerű orrot kapták meg, hanem sokkal szebbet, olyasmit, mint a Mercedesé, de mintha még annál is keskenyebb, kecsesebb lenne. A másik érdekesség a Haas-szerű cápauszony a kocsi hátulján, egyelőre csak ők és az amerikai csapat alkalmazták ezt a vitorlaszerű légterelő helyett (a Mercedes egyéb utakon jár itt is).

Ahogy a többiek, úgy a Toro Rosso is megmozgatta az új autót, itt a videó arról, ahogy a pályán hasít.

Ezzel minden 2017-es F1-kocsit megismertünk, kezdődhet a lényegi munka, a tesztelés, a valódi felkészülés a szezonra. A csapatok négy napig Barcelonában köröznek, itt már képet kapunk arról, hogy ki mennyit fejlődött a tél során.