Harmadszorra is bukik Dunaújvárosban a Fidesz?

Történelmi választásra készül Dunaújváros Kálló Gergely ellenzéki jelölt szerint.

Ez lesz az első olyan országgyűlési választás, amikor az összes, frakcióval rendelkező ellenzéki párt beáll egy közös jelölt mögé.

Azért tartanak időközi választást február 16-án Fejér megye 4. választókörzetében, mert az eddigi képviselő, Pintér Tamás októberben Dunaújváros polgármestere lett, és összeférhetetlenség miatt le kellett mondania parlamenti mandátumáról.

Kálló Gergely Kálló Gergely karrierje a Magyar Igazság és Élet Pártjában (MIÉP) indult, 2006-ban képviselőjelöltként indult az I. kerületben. Két év múlva aztán belépett a Jobbikba, és a XI. kerületben politizált. Volt választókerületi elnök, 2014-ben pedig képviselőjelöltként tűnt fel az önkormányzati választáson, sikertelenül. Egy ideig a Jobbik Ifjúsági Tagozatának alelnöki pozícióját is betöltötte, az elmúlt években azonban inkább a háttérben dolgozott, főként az országgyűlésben. Négy éve Pintér Tamás közvetlen munkatársa, előbb parlamenti asszisztense, majd 2018-ban és 2019-ben kampányfőnöke volt, Pintér megválasztása óta pedig a polgármester kabinetfőnöke.

Elijeszti-e a DK-sokat a Jobbik logója?

Kállót Pintér javasolta az ellenzéki pártoknak, és rövid tárgyalás után, vita nélkül elfogadták a Jobbik politikusát.

Ez egy tesztüzem. Meg kell nézni, hogy a DK-sokat elijeszti-e a Jobbik logója és fordítva. Mindenki kíváncsian figyeli, hogy működik

- mondta az Indexnek az ellenzéki képviselőjelölt.

Na de a helyiek mit gondolnak minderről? A helyszínen készült videónkban erősen megoszlanak a vélemények a vasárnapi esélyekről:

Én imádkozok Orbán Viktorért, én imádkozok a Fideszért

A vasárnapi eredménynek országos szinten is komoly jelentősége lehet, mert az ellenzék esetleges győzelme az egy az egy elleni indulást pártolókat erősítheti meg a 2022-es választások előtt.

Az októberi önkormányzati választáson egyszer már bejött Dunaújvárosban az együttműködés, Pintér Tamás simán győzött a fideszes Cserna Gábor ellen (56 - 41 százalék), és mind a tíz egyéni választókörzetben az ellenzéki tömörülés jelöltje nyert.

Nem sok babér termett a Fidesznek

Most is fontos helyszíne a választásnak Dunaújváros, hiszen a szavazók nagyjából 55 százaléka innen van. Hét kisebb település tartozik még a választókerülethez, ezek közül három helyen a Fidesz polgármesterjelöltje nyert októberben, míg Ercsin, Pusztaszabolcsban és Rácalmáson alul maradt a kormánypárti jelölt.

A Fejér megyei választókerületben utoljára hat éve örülhetett a Fidesz, hiszen a 2018-as országgyűlési választásokon a jobbikos Pintér Tamás leváltotta Galambos Dénest (43,53 - 39,56 százalék), pedig akkor a DK, az LMP és a Momentum is saját jelöltet indított.

A tavalyi EP-választáson is meglehetősen gyengén muzsikált itt a kormánypárt, Dunaújvárosban mindössze a szavazatok 40 százalékát szerezték meg, és a választókerület nyolc települése közül csupán három helyen teljesítettek az országos eredmény (52,56 százalék) felett.

Hetekig titkolóztak, kit indítanak

Molnár Tibor A cukrász végzettségű Molnár 2014-ben kezdett el politizálni Iváncsán, korábban egy helyi kamionos cégnél dolgozott. Iváncsán sokakat meglepett, amikor közéleti pályára váltott, bár édesapja harminc évig volt a település polgármestere. A fiatalabbik Molnárt rögtön kinevezték alpolgármesternek, majd 2017-ben az időközi választáson polgármesternek választották, miután az addigi polgármester költségvetési hiányosságok miatt lemondott. Tavaly egyedüli induló volt a polgármesteri székért, így nem meglepő módon nyerni tudott, ám mint egy helyi lakos felhívta rá a figyelmünket, a szavazók 13 százaléka érvénytelen szavazólapot dobott az urnába, és az iváncsai választók alig több mint harmada ment csak el szavazni.

Ilyen előzmények után nem véletlen, hogy hetekig keresték a megfelelő jelöltet. Bár Dorkota Lajos, a választókerület fideszes elnöke már december közepén beharangozta, hogy hamarosan megnevezik a kormánypárt indulóját, még január elején is csak találgattuk, ki lesz az.

Pár nap múlva aztán hivatalosan is beigazolódott, amiről helyben már korábban is beszéltek, Dorkota bejelentette, hogy egy független jelöltet támogat a Fidesz. Molnár Tibor a választókerület egyik települése, Iváncsa polgármestere, és bemutatkozó szövege szerint azért indult el a választáson, hogy hidat teremtsen a térség és a kormányzat között.

Taktikát váltott a Fidesz

Több forrásból is úgy tudjuk, Molnár évek óta jó kapcsolatot ápol Dorkotával, aki gyakran megfordul Iváncsán. Ilyen szempontból nem is volt helyben akkora meglepetés, hogy a Fidesz beállt a polgármester mögé, többek szerint Molnár korábban is csak papíron volt független. "Senkit se tévesszen meg Molnár függetlensége, valójában ő a Fidesz jelöltje" - hangsúlyozza Kálló, aki szerint új taktikát próbálgat a Fidesz.

Az ellenzék talált egy taktikát a kormánypártokkal szemben, ami sikeres volt október 13-án. Most ők is kipróbálják, hogy mi van akkor, ha egy független mögé állnak be

- mondja az ellenzéki politikus.

A taktika lényege nem csak az, hogy egy helyi - még nem lejáratott - név mögé áll be a Fidesz, hanem így papíron biztosan elkerüli a harmadik bukást Dunaújvárosban. Ha ugyanis vereséget szenved Molnár, nem a Fidesz logójával bukik. Ha pedig nyer, a tavaly elfogadott házszabály szerint ugyan nem ülhet be a Fidesz frakcióba, ettől függetlenül azonban bátran szavazhat a kormánypárttal, és egyúttal elkezdhetik felépíteni a 2022-es választásra.

A Fidesz jelöltje nem tudja, hogyan kampányol mellette a Fidesz

A kormánypárt jelenlegi kétharmados parlamenti többségét nem veszélyezteti a vasárnapi eredmény, hiszen 2018-ban is az ellenzék nyert ebben a körzetben. Közben viszont ott motoszkálhat a kormánypártiak fejében, hogy vádat emeltek Simonka György ellen és Boldog István környezetében is nyomoznak, így nem jönne rosszul nekik, ha be tudnák biztosítani az alkotmányozó többséget.

Szerettük volna megismerni Molnár programját is, ám az utolsó pillanatban lemondta a megbeszélt interjút, és kampánybéli elfoglaltságára hivatkozva a későbbiekben se vállalta a beszélgetést. A telefonos megkeresésünket szintén elutasította, később viszont válaszolt az írásban feltett kérdéseinkre.

Levelében elsősorban azt hangsúlyozza, hogy ő a Fidesztől függetlenül indult el a választáson, és nem is együtt kampányolnak. "A kormánypártok a jelölttől, tehát tőlem független, önálló kampányt visznek, amelyben a személyes kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt.

Azt, hogy ezt milyen formában teszik, arról nincsenek pontos ismereteim

- írta a politikus. Válasza olyan szempontból meglepő, hogy a Fidesz logója minden plakátján ott van, és fideszes aktivisták segítik a kampányát. Ezen kívül a kormányhoz közeli média hetek óta egyoldalúan és kiemelten foglalkozik vele, illetve fideszes politikusok is mellette kampányolnak.

Fotó: Bődey János

Mi lesz a Dunai Vasmű sorsa?

Azon túl, hogy ki kinek a jelöltje, van még egy fontos témája a kampánynak. A Dunai Vasmű sorsa a térség legégetőbb problémája, hiszen több ezer ember megélhetése függ a gyár jövőjétől, ami az európai acélipari válság miatt igen bizonytalan lábakon áll.

2018-ban Galambos Dénes, majd tavaly Cserna Gábor is a vasmű államosításával kampányolt, ami az eredmények alapján, úgy látszik, nem jött be a választóknak. Molnár álláspontjára is kíváncsiak voltunk, kérdésünkre viszont csak annyit írt, bármilyen megoldásra nyitott, ami biztonságba helyezi az ott dolgozó emberek megélhetését. "Azt gondolom, hogy egy ilyen horderejű kérdésben az állami szerepvállalás megkerülhetetlen" – tette hozzá, ám ennek részleteit nem fejtette ki.

Kálló nem látja reálisnak politikailag és gazdaságilag, hogy a reprivatizáció megvalósuljon, ugyanakkor stratégiai megállapodást sürget az állam és a vállalat között, hogy hatékonyabb legyen az együttműködés. Állami források bevonásával környezetvédelmi fejlesztésekre kötelezné a vasművet, és visszavezetné a korkedvezményes nyugdíjat, ami a vasmű dolgozóit érintené.

Pártigazgató, kormányzó és jegyző is versenybe száll

Árgyelán János A Mi Hazánk a pártigazgatóját küldi harcba. Árgyelán 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is a szomszédos sárbogárdi választókerületben indult a Jobbik színeiben, de egyik alkalommal se tudott nyerni. A Jobbik szakadása után kilépett a pártból, és csatlakozott a Mi Hazánk Mozgalomhoz. 2010 óta tagja a Fejér megyei közgyűlésnek, a TOP-os pályázatokért felelős bizottságban dolgozik, így azt mondja, jó rálátása van a környék fejlesztéseire.

Határozott álláspontunk van ebben. Egy stratégiai ágazatnak állami kézben kell lennie

- jelentette ki az Indexnek Árgyelán János, a Mi Hazánk Mozgalom jelölje, aki szívesen lenne a nevető harmadik Kálló és Molnár csatájában. Rajta kívül még van három másik induló is (Törökné Juhász Ilona az utolsó pillanatban visszalépett), ám nagy valószínűséggel itt két jelölt között dől el az eredmény.

Ott lesz még a szavazólapon: