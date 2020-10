A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közleménye





1956 öröksége arra emlékeztet minket kereszténydemokratákat, hogy nemzeti önbecsülésünk, a szabadság iránti vágyunk és igazságérzetünk még a legnehezebb időkben is emberfeletti erőt és elszántságot ad nekünk magyaroknak. Miként a pesti srácok a XX. század derekán a szovjetek és a kommunizmus ellen küzdöttek, hasonlóképpen kell most nekünk megóvnunk hazánk szuverenitását a politikai támadásokkal szemben és polgáraink életét, anyagi biztonságát a koronavírus-járvány időszakában. Ahogy Márai Sándor írta: ". van egyfajta alázat, amely fegyver is, van egyfajta meghajlás, melyre csak meghajlással lehet válaszolni". Így emlékezzünk most "56 hőseire, akik összefogással és belső hittel képesek voltak megváltoztatni Magyarország történelmét!