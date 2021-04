Nyitásharc az oktatásban

Ha tényleg nagyon röviden szeretné tudni...

Újranyitottak az iskolák és az óvodák

A kormányszóvivő nyugodt

Javul a járványügyi helyzet

A vendéglátósok már nagyon nyitnának, de jó pár kihívás vár még rájuk

Létezik egy kalkulátor, amivel kiszámíthatja a fertőzés veszélyét zárt térben

Hétfőn országszerte újranyitották az óvodákat és az iskolák alsó tagozatos osztályait. Az még hétvégén is komoly dilemma volt, hogy a szülők útnak indítsák-e a gyermekeiket az iskolába, vagy sem, hiszen egyfelől – teljesen jogosan – féltik őket, másrészt újra társaik közé engedték volna már az alsó tagozatosokat, mivel a kicsik is vágytak erre. A legtöbb diáknak persze nem a dolgozatírás hiányzik, hanem azok az apróbbnak tűnő, de mégis fontos beszélgetések, amelyek az óraközi szünetekben kialakulhatnak – erről már Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke beszélt portálunknak.

A kormányszóvivő is nyugodt szívvel tette ki reggel az iskola előtt az alsós gyermekét, avatta be családi életébe a Kossuth rádió hallgatóit Szentkirályi Alexandra, aki közösségi oldalára is kiposztolta „az első nap az iskolában képét.” Felidézte, hogy az elmúlt hetekben beoltották azokat az iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusokat és egyéb dolgozókat, akik ezt kérték. Az intézményeket fertőtlenítették; a nyitás után pedig visszatérnek az olyan korábbi protokollok, mint a testhőmérséklet-mérés, a fertőtlenítés és a távolságtartás.

A Pedagógusok Szakszervezete azt is szeretné, ha minimálisra csökkentenék az osztálylétszámokat az újranyitás után. Kérték a szakminisztériumtól azt is, hogy a szülők dönthessenek arról, hogy ha úgy érzik, nem biztonságos az oktatási intézmény, a gyerekeknek május 10-ig ne kelljen jelenléti oktatásban részt venniük. A szülők egyébként büntetlenül megtehetik, hogy nem küldik iskolába gyermekeiket – derült ki a Társaság a Szabadságjogokért által közzétett jogi tájékoztatóból. (Ezzel a kalkulátorral pedig kiszámíthatja a fertőzés veszélyét zárt térben.)

Akkor persze kicsit bonyolultabb a helyzet, amikor senki nem tart a gyereknek órát, a répcelaki Móra Ferenc Általános Iskolába például egy kivétellel senki nem ment be a tanárok közül alsó tagozatos jelenléti oktatásra hétfőn, ahogy több mint 100 ezer alsós diák sem. Utóbbit később az EMMI cáfolta, azt állítva, hogy az alsósok 75 százaléka személyesen is részt vett az oktatásban.

Az Index a járókelőket kérdezte arról, hogy mi a véleményük a mai óvoda- és iskolanyitásról.

Nem lesz egyszerű

A komoly bajban lévő vendéglátószektor is készül a könnyítésekre. Mivel valamikor e hét közepén eléri a 3,5 milliót a legalább az első dózissal beoltottak száma Magyarországon, Orbán Viktor kormányfő bejelentése szerint nyithatnak a teraszok. Megkérdeztük Kovács Lászlót, hogy az újranyitás mekkora kihívást jelent az iparágnak.



A megfelelő számú munkaerő biztosítása az egyik sarokpont, komoly béremelésekre lesz szükség a visszacsábításhoz, például az építőipar nagy konkurensünk a piacon, felszívták a vendéglátásban munka nélkül maradókat

– mondta a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke, további nehézségként említve, hogy az elmúlt időszak miatt nem sorolhatjuk a legnépszerűbb karrierutak közé a vendéglátást. Hasonlóan kérdéses terület az árumennyiség biztosítása. Idő kell hozzá, amíg a romlandó alapanyagokat leltározzák és pótolják, a készletek feltöltése jelentős logisztikai feladat. Kovács szerint az lenne az egészséges, ha ilyen hosszú leállás után minimum két hétre előre tudnának tervezni a nyitással.

Az újranyitáshoz kapcsolódó szabályok betartását egyébként keményen ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság, kormányhivatalok munkatársai a múlt héten 187 üzletben jártak, és csak 13 helyszínen találtak hiányosságot, amit 11 vállalkozás már a helyszínen kijavított. Öt céggel szemben fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult.

A nyitás aspektusából az átoltottság mellett a fertőzöttek számának csökkenése is elengedhetetlen feltétel. Az elmúlt 24 órában 2680 új fertőzöttet regisztráltak, szombathoz képest majdnem 1000-el kevesebbet. „Javulnak a járványügyi adatok” –jelentette ki az országos tiszti főorvos hétfőn az operatív törzs tájékoztatóján azt követően, hogy több hét után először csökkent 200 alá a halottak száma. Müller Cecília elmondta, hogy

A VÉDŐOLTÁS BEADÁSÁT KÖVETŐ ELLENANYAG-VIZSGÁLAT A VÉDETTSÉG DETEKTÁLÁSÁRA CSAK KORLÁTOZOTTAN ALKALMAS.

Fontos, hogy időben mikor történik, de ez csak egy tájékozódásra ad lehetőséget, nem ad elégséges információt a szervezet védettségéről.

A semlegesítő ellenanyagok vizsgálata lenne még informatívabb, ráadásul sejtes immunitást ebben az esetben nem mérünk. Nagyon sok olyan oltást követő állapot van, amikor az ellenanyag már nem mérhető a szervezetben. Mégis, amikor támad a kórokozó, akkor a sejtes immunitás emlékszik a kórokozóra, a beadott oltásra, és megindul az ellenanyag-termelés, így csak enyhe fertőződés alakul ki, vagy semmilyen.

A gyártók rögzítették a hatásosságot. Egy-egy paraméter vizsgálata nem teszi az információt teljessé – mondta, hozzátéve, lehet, hogy nem mérnek ellenanyagot, de a sejtes immunitás működik a háttérben, de ez nem mérhető könnyen, bonyolultabb kérdés. Ha pedig valakinél magas az ellenanyag-szint, akkor se vegye könnyen a védelmi intézkedéseket – javasolta Müller Cecília.

A koronavírusban elhunyt áldozatokról megemlékezve fekete zászlót tűzött ki a parlamentre a Demokratikus Koalíció, az MSZP pedig a rákszűrés újraindítását követelte a kormánytól.

