Szentkirályi Alexandra számolt be a január 23–29. közötti árstoprazziáról. Eszerint 468 üzlet volt érintett, ahol nem tartották be az intézkedéseket. 179 jogsértést állapítottak meg, a bírság kiszabása folyamatban van. Összességében 333 millió forint büntetést szabtak ki. Egy-egy bolt esetében 2-3 jogsértést is regisztráltak.

A legáltalánosabb jogsértés az volt, hogy míg a bolt polcain az árstopos termékek nem voltak elérhetők, a raktárban bőven tartottak belőlük.

Elhangzott az is, hogy a kormány a szakhatóságokkal közösen folytatja az árstop betartását, és figyelik a termékek árát. Nyár elejére lesz működőképes a GVH-val közösen indítani tervezett online árfigyelő.