Kocsis Máté az EP-választás ügyében és a külföldi finanszírozás témájában azt mondta: szuverenitásvédelmi törvényt nyújtanak be ősszel, hogy megnehezítsék azoknak a dolgát, akik dollárért árulják az országot. A javaslatcsomag tartalmazni fog egy alaptörvény-módosítást, illetve egy olyan szabályt, ami kimondja: azok a szervezetek, amelyek választáson indulnak, hiába nem pártok, a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályok érvényesek rájuk is. Továbbá a javaslatcsomag egy Btk.-módosítást is tartalmaz majd, vagyis felelnie kell a törvény előtt annak, aki dollárért árulja az országot.

Júniusban Kocsis Máté interjút adott az Indexnek, és már beszélt az őszi javaslatcsomagról: