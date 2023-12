2023-ban készültek, most értékeltek, 2024-ben politikai viadal jön

Az előző évek hagyományát követve, most is megkérdeztük a parlamenti pártokat, hogyan értékelik az idei évet, és mit várnak a következő esztendőtől. 2024 az önkormányzati és az európai parlamenti választások miatt is küzdelmes év lesz a politikai erők számára.

2022-ben az alábbiakat várták 2023-tól a parlamenti pártok:

Tavaly a Fideszben 2023-ra azt kívánták Magyarországnak, hogy legyen összefogás és közös küzdelem a békéért, „mert az ország megerősítése és gyarapodása csak így tud folytatódni”.

2023-ra azt kívánta a magyaroknak, hogy legyen vége a háborúnak, és nyugalomban, biztonságban, illetve tisztességes körülmények között élhessenek. A Momentum azt a célt tűzte ki, hogy 2023-ban megmutassák, „van alternatíva a Fidesszel szemben”; azt ígérték, hogy gőzerővel készülnek majd a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választásokra. A Momentumban azt remélték, hogy 2023-ban egyre több ember ismeri fel, hogy „a Fidesz hazugságaival szemben” ők kimondták és kimondják az igazságot.

Nem mondanak le a céljaikról

A Fidesz szerint 2023 egy nehéz év volt, amin csak rontottak Brüsszel globális kihívásokra adott válaszai.

Brüsszel eredménye: elhúzódó háború, elhibázott szankciók, megrendült európai gazdaság, energiaválság, és infláció. Brüsszel a migrációs politikáján sem húzta be a féket, épp ellenkezőleg, szét akarják teríteni a terrort Európában. Brüsszel rossz döntései Magyarországra is kihatottak. Támadják a rezsicsökkentést, a kamatstopot és az extraprofitadót is. Magyarország ellenáll és minden cselvetés ellenére megvédi pénzügyi és gazdasági stabilitását, így 2024-ben újra növekedési pályára állhat hazánk

– közölte a Fidesz, amely hozzátette: ha nő a gazdaság, nőnek a bérek, erősödnek a családok és a vállalkozások egyaránt.

A nagyobbik kormánypárt azt ígéri, hogy a veszélyek korában sem mondanak le céljaikról: jövőre bővül a családtámogatási rendszer, indul a CSOK plusz és emelkedik a falusi CSOK összege is.

Bíznak a békében

Idén a KDNP sajtóosztálya emlékeztetett rá, hogy 2023-ban Ukrajnában továbbra is ezrek halálát okozta az orosz–ukrán háború, amelyben magyarok is az életüket veszítik.

Mi a béke pártján állunk és bízunk abban, hogy a nagyhatalmak is mielőbbi tűzszünetre törekednek majd. A háború okozta gazdasági nehézségek minket is komolyan érintettek, de az elhibázott brüsszeli szankciók ellenére is sikerült biztosítanunk Magyarország energiabiztonságát és stabilitását. Az Izrael és a Hamász között kitört háború újabb konfliktuszónát jelent Gázában. Kiállunk a terrorizmus elleni küzdelemben Izrael mellett és bízunk benne, hogy az elképesztő antiszemita megmozdulások egész Európában és az USA-ban erejüket vesztik. Továbbra is megvédjük hazánkat, ha kell az illegális migrációval szemben a déli határnál vagy éppen az EU átgondolatlan döntései kapcsán Brüsszelben

– közölte a kisebbik kormánypárt.

A KDNP-ben bíznak abban, hogy 2024 a békét hozza el a világ minden háborús térségében.

Büszkék az elért eredményeikre

A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán-rendszer minden egyes nappal egyre nagyobb kárt okoz Magyarországnak. Az ellenzéki párt azért állította fel az árnyékkormányát, hogy „legyen kormányzóképes alternatíva, amely egy szociáldemokrata fordulattal képes lesz talpra állítani Magyarországot”. Amíg szerintük ez nem történik meg, „addig minden év, hónap és nap értékelhetetlen”.

Az Indexnek küldött válaszában a Demokratikus Koalíció felsorolta, büszkék arra, hogy

tavasszal számos vidéki nagyvárosban tartottak teltházas nagyrendezvényt, amelyeken „Dobrev Klára bizonyította, hogy képes elhozni a reményt a változásra”,

2500 új taggal bővültek a nyári tagtoborzó kampányuk keretében,

az ország 25 pontján tartottak úgynevezett szeptemberiálisokat, olyan családi napokat és rendezvényeket, amelyeken a DK-sok személyesen is találkozhattak egymással és a DK politikusaival,

ősszel egy 13 állomásból álló országos rendezvénysorozaton mutatta be a Dobrev Klára vezette árnyékkormány a szociáldemokrata programját, amelyen az elmúlt egy évben több mint ezer szakértővel dolgoztak együtt,

egymillió példányt osztottak szét az országban „a kormány hazugságait” cáfoló „Leplezd le Orbánt!” című füzetükből,

megcsinálták a DK Pluszt, az első, kormányváltásért indított mobilapplikációt,

valamint elindították az ellenzéki összefogást az MSZP-vel és a Párbeszéddel kötött átfogó megállapodással.

Erősödtek és tovább erősödnének

A Mi Hazánk közölte, hogy idén az övék volt az országgyűlés egyik legaktívabb frakciója. Hozzátették, hogy tovább erősödtek: mára a fiatalok és a diplomások körében is a legnépszerűbb párttá váltak.

Vidéken a második legnépszerűbb politikai párttá váltunk, összességében pedig versenyben vagyunk az ellenzék vezető ereje címért. Mindez köszönhető az elmúlt három évtized politikájának, melyben mindegy, hogy a Fidesz, vagy a Gyurcsány fémjelezte balliberális oldal kormányzott, hiszen egymásnak asszisztálva tartják egymást hatalmon. Politikai erősödésünk a hitelességünknek és az ügyek – nem pedig a háttéralkuk – mentén való politizálásunknak köszönhető, mely nálunk alapvetés, és a jövőben is ennek szellemében fogjuk végezni munkánkat

– közölte az ellenzéki párt. (Ellenzéki oldalról a Mi Hazánkat több kritika és vád is érte amiatt, hogy javaslatot nyújtottak be a fővárosi önkormányzati választási szabályok átírására. Módosítva az eredeti javaslatot, de az új szabályozást végül decemberben elfogadta a parlament.)

A Mi Hazánk azt ígéri, hogy 2024-ben a további erősödésre és a közelgő választásokra helyezik a hangsúlyt. Abban bíznak, hogy a világban tapasztalható negatív folyamatokat végre egy pozitív időszak fogja váltani; „nem az újabb háborúkról és válságokról, hanem a békéről és a biztonságról fog szólni az új esztendő”.

„Igenis lehet eredményeket elérni”

A Momentum szerint Magyarország nehéz éven van túl: soha nem látott magasságokba, egészen 25 százalékig emelkedett az infláció, súlyos gondok vannak az oktatásban, az egészségügyben, vagy éppen a MÁV-val; hatalmas problémákat okoz a korrupció és a jogállam hiánya.

Közleményükben azt írták, hogy az elmúlt egy évben ezekre a problémákra próbálták meg felhívni a figyelmet és megoldást nyújtani. A Momentum az alábbi pontokban foglalta össze a párt idén elvégzett munkáját (ezekről Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője és listavezetője is beszélt az Indexnek adott októberi interjújában):

„A kordonbontásokkal kimondtuk az igazságot, a Holnap Magyarországa Tervben pedig megfogalmaztunk egy alternatívát: emberközpontú gazdaság, esélyteremtő oktatás, klímabiztonság és európai elköteleződés a mi ajánlatunk.” „Országos kampányt indítottunk az oktatás siralmas állapotának javítása érdekében.” „Ősszel a magyar gazdaság valós helyzetére világítottunk rá plakátjainkkal és az Orbán-kormány idei 50 megszorító intézkedése és 20 adóemelése ellen gyűjtöttünk aláírásokat.” „Egerben sikeresen kezdeményeztünk népszavazást és gyűjtöttük össze az aláírásokat a külső elkerülőút érdekében.” „Kiálltunk a vízzabáló és vízmérgező akkugyárak ellen országszerte mindenhol.” „Kastélymentő-hálózatot indítottunk a kastély-privatizációs törvény miatt és több száz fős tüntetéseket szerveztünk több vidéki településen is.”

Továbbá közleményükben arra is felhívták a figyelmet, hogy európai parlamenti képviselőik megmutatták: „igenis lehet eredményeket elérni Brüsszelben is”; „több milliárd forintnyi EU-s támogatást sikerült közvetlenül eljuttatnunk civilekhez, önkormányzatokhoz és vállalkozásokhoz”.

Nekik a megújulás éve volt

A Jobbik-Konzervatívok szerint 2023 a magyar emberek számára a csalódás és a túlélés éve volt.

Ígéretekkel ismét megszórta őket a Fidesz, a kormánypárti propagandát azonban megsemmisítette a minden háztartásba nap mint nap betörő, lesújtó valóság. A megszorítások kormánya szigorított a családtámogatási rendszeren, elbukott az infláció elleni harcban és elárulta a magyar munkavállalókat azzal, hogy zöld lámpát adott a bevándorlásnak. 2023-ban nyilvánvalóvá vált, hogy az Orbán-kormány migránsmunkások százezreinek betelepítésével elárulta azt a migráció-ellenes politikát, amivel választásokat nyert. Azóta egyértelművé vált, hogy a bevándorlók elveszik a magyarok munkáját, letörik a béreket és hosszú távon megbontják hazánk kulturális egységét. A dilettáns fideszes gazdaságpolitika az Európa-bajnok inflációval kilátástalan helyzetbe hozta magyar családok tízezreit, ez a folyamat pedig a januári üzemanyagár-emelkedéssel még tovább romlik majd. A magyar emberek hónapról hónapra éltek; közülük a szerencsésebbek, akiknek voltak tartalékaik, 2023-ban felélték azokat

– sorolta az ellenzéki párt a kritikáit a kormánnyal szemben.

A Jobbik-Konzervatívok számára azonban 2023 a „megújulás éve volt”: nevet változtatott a párt, kijelölve alapelveit, és azon dolgoztak, hogy egy új szövetségi rendszert alakítsanak ki. „Mindannyiunk közös víziója egy normális Magyarország, illetve a központi pártpolitikától mentes önkormányzatok. 2024-ben is ezért fogunk dolgozni” – tették hozzá.

A párt szeretné, ha Budapesten is „megalapozottabb, normálisabb, a fővárosiak érdekeit jobban szolgáló döntések születnének”, ezért is szeretnének egy előválasztás keretei között alternatívát ajánlani a fővárosiaknak, „egy hiteles, következetesen jobboldali, de ellenzéki városvezetési politikát kínálni a budapesti választók számára”. A Jobbik még ősszel jelentette be, hogy saját főpolgármester-jelöltet állítanak: a párt országgyűlési képviselőjét, Brenner Kolomant indítják a városvezetői székért.

„Mint az egyetlen felelősségteljes párt”

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke szerint Orbán Viktor három oldalról támadja az ellenzéket:

„Az Állami Számvevőszéken keresztül megalapozatlan és jogtalan büntetéssel.”

megalapozatlan és jogtalan büntetéssel.” „Fél évvel a választások előtt a választási törvény módosításával Budapesten és a szuverenitás-védelminek nevezett törvény elfogadásával, ami fenyegeti és büntetheti azokat, akiket veszélyesnek tart hatalmára nézve.”

Ehhez képest az ellenzéki pártok versenyeznek és vitatkoznak egymással.

Meggyőződésünk, hogy ezek a viták is felerősítettek Orbán támadásait az ellenzékkel szemben. Az MSZP továbbra is elvi álláspontként a teljes összefogást szorgalmazza, de ha ennyire felelőtlenül viselkedik a többi ellenzéki párt, akkor az MSZP azt üzeni a választóknak, hogy van reménye mindazoknak, akik nem egymást, hanem Orbánt akarják legyőzni. Az MSZP önálló EP-listát állított, melynek élén Tüttő Kata áll. Megérkezett az MSZP saját ajánlata. A Rendszerváltást! program és az önálló EP-lista kellő garanciát nyújt mindazoknak, akik változást szeretnének az országban

– válaszolta az Index megkeresésére Kunhalmi Ágnes.

A társelnök azt is közölte, hogy 2023-ban „az orbáni infláció” és „a gazdaság zuhanórepülésének” megfékezésére tett javaslataik mellett mentőcsomagot dolgoztak ki a háztartások, családok számára „az elszállt rezsiárak” megállítására és mérséklésére, és ezzel kapcsolatban számos törvényjavaslatuk is volt. Külön foglalkoztak „az állami gázszolgáltató tisztességtelen számlázási gyakorlatával”, ahol végül beismerésre kényszerítették a kormányt. Politikusaik járták az országot, és minden nagyvárosban meghallgatták az emberek panaszait.

Bár ellenzéki pártként sokat kell küzdeni, de eredményeinket mutatja, hogy javaslatainkat több alkalommal átvette a kormánypárt, legutóbb például a közlekedési szabályok megváltoztatásával kapcsolatban

– tette hozzá Kunhalmi Ágnes.

Az MSZP 2024-től azt várja, hogy csökkenteni tudják a fideszes európai parlamenti képviselők számát, megőrizzék és bővíteni is tudják a 2019-ben elnyert szabad települések körét, emellett abban is bíznak, hogy minél többen választják az MSZP-t, „mint az egyetlen felelősségteljes pártot, amely felismerte, hogy mi a tétje az egy napon tartott önkormányzati és európai parlamenti választásoknak”.

Arra várnak, hogy utat törjön a népakarat

Az LMP szerint az idei évben válhatott mindenki számára végképp egyértelművé, hogy Magyarországnak ma olyan kormánya van, „amelynek fontosabb a nagyvállalatok profitérdeke, mint a magyar emberek akarata és a természeti értékek védelme”. Az ellenzéki zöld párt úgy véli, hogy ennek keretében hiába minden tiltakozás, a kormány sorra jelentette be minden egyeztetés nélkül az újabb és újabb akkumulátorgyárakat, „feláldozva ezzel a termőföldünket, az energiánkat és a vizünket”.

Az év végére azonban az is kiderült, hogy

a Fidesz pontosan tudja, hogy ebben a kérdésben se igaza, se többség nincs: ezért akadályozták meg nevetséges jogi trükközéssel és a parlamenti többségükkel visszaélve az LMP által kezdeményezett népszavazást a kiemelt beruházási törvény visszavonásáról.

Az LMP-ben a jövő évtől azt várják, hogy ez a népakarat végre utat törjön magának, és a magyar emberekkel közösen kimondják, hogy a külföldi profitérdek soha többé nem lehet fontosabb az állampolgárok akaratánál.

Izgalmak és eredmények

A Párbeszéd–Zöldek közölte, hogy a párt számára izgalmasan telt a 2023-as év:

„pártokon átívelő támogatást szerveztünk a Zöld minimum-programunkhoz”;

„parlamenti vitanapot kezdeményeztünk a magyarországi akkumulátorgyártásról, és számtalanszor tiltakoztunk a mérgező akkumulátorgyárak ellen”;

„a recski sárlavina-katasztrófa után következetesen kiálltunk a recskieket ért igazságtalanságok orvoslásáért, kompenzációért, a felelősök felelősségre vonásáért – és elsőként kaptuk meg a bányakapitányság határozatát”;

„parlamenti vitanapot kezdeményeztünk az eutanáziáról, amelyhez összegyűlt a kellő számú aláírás;

„ átfogó javaslatcsomagot nyújtottunk be a végrehajtási törvény módosításához, valamint eseti bizottságok felállítására”;

átfogó javaslatcsomagot nyújtottunk be a végrehajtási törvény módosításához, valamint eseti bizottságok felállítására”; „javaslatcsomagot dolgoztunk ki és nyújtottunk be a fagyhalálozások megelőzésére és az energiaszegénység visszaszorítására”;

„futónagykövetként támogatást gyűjtöttünk a Fényhozók Alapítványnak”;

„részletes nőpolitikai javaslatcsomagot nyújtottunk be a női esélyegyenlőség növelése, a nőket érő rendszerszintű hátrányok kiküszöbölése érdekében”;

„mindemellett óriási eredmény, hogy a Párbeszéd – ZÖLDEK júniustól hivatalosan is az európai zöld pártcsalád, az EGP tagja lett.”

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)