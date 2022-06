A házasságkötés nem minden esetben jár együtt az összeköltözéssel, a sztárpárok között is gyakran előfordul, hogy a jeles napot követően is még mindig külön otthonba térnek haza a felek. Van, aki párja horkolását képtelen elviselni, vannak olyanok, akik pedig egyszerű munkaügy miatt kénytelenek külön fedél alatt élni.

A házasság alapvetően örök életre szól, választottunkkal akarjuk megélni a legjobb pillanatokat, olykor pedig együtt osztozunk vele a legnagyobb fájdalmakban és problémákban is. A családalapítás általában az első lépés a frigy megkötését követően, amelyhez a legjobb esetben egy közös otthon is dukál, mégis akadnak olyanok, akik nem ezek között a megszokott keretek között képzelik el a közös jövőt.

Van, aki gyerekvállalás nélkül tervez, de akad olyan is, aki a házasságkötés ellenére is külön otthonban szeretne élni. A legismertebb sztárpárok között is megesett olyan, akik a házasságuk elején, vagy azalatt egy időben egymástól távol élték mindennapjaikat, amely azonban nem jelentette egyben azt is, hogy a kapcsolatuk ne lenne működőképes.

Talán sokan nem is gondolnák, de David Beckhamék, Ashley Graham, Gwyneth Paltrow és Tim Burton is élte így az életét, az okok azonban egyénenként eltérők voltak – írja a Toofab.

Gwyneth Paltrow és Brad Falchuk

A sikeres amerikai forgatókönyvíró Brad Falchuk és a színésznő Gwyneth Paltrow házasságának első éve igencsak kilógott az átlagosak sorából. A pár ugyanis ebben az időszakban az életük hivatalos összekötése ellenére sem költözött azonnal össze, hanem mindketten saját otthonukban laktak. Az eset ugyan meglehetősen furcsának hangzik első hallásra, azonban a szerelmeseknek jó oka volt a döntésük meghozatalában, ugyanis korábbi házasságukból mindkettejüknek születtek gyermekeik, így az új felállás megszokását könnyebbé téve egy éven keresztül csak heti pár alkalmat töltöttek egymásnál Paltrow-ék. Végül a két család összeköltözött annak ellenére is, hogy a párok barátai mindvégig normálisnak és egészségesnek tartották a külön élő házasok életét.

Az összes házas barátunk azt mondta, hogy teljesen ideálisnak hangzik az, ahogyan mi élünk és nincs szükség arra, hogy bármin változtassunk

– nyilatkozta a 2018-ben Falchukkal házasságot kötő színésznő a The Timesnak.

David és Victoria Beckham

A korábbi labdarúgó és énekes-divattervező felesége kapcsolata igazán mesébe illő, a sztárvilág egyik álompárjának tartják őket a mai napig, azonban házasságuk alatt több alkalommal is előfordult, hogy külön otthonban éltek. Erre olykor a labdarúgó karrierje és csapatváltásai miatt volt szükség, vagy éppen Victoria elfoglaltságai miatt, de volt alkalom, hogy egészen más miatt nem egészen egy helyre érkezett haza a Beckham-házaspár.

Az angliai Oxfordshire-ben található otthonuk ugyanis két külön részre van osztva, így amennyiben igényük volt rá, mindketten külön tudnak vonulni.

A páros akkor is külön tud élni, amikor mindketten az oxfordshire-i otthonukban tartózkodnak. Van egy férfi és egy női szárny, azt hiszem, ők élvezik és igénylik, hogy külön is tudnak lenni. Amikor ennyi ideje házas az ember, néha ekkora távolságra igazán szüksége van

– mesélte a US Weeklynek egy Beckhamékhez közel álló forrás.

Ashley Graham és Justin Ervin

Az amerikai plus size modell Ashley Graham és párja, az operatőrként dolgozó Justin Ervin szintén külön töltötte házasságuk egy részét, csak közös gyermekük születését követően költöztek közös otthonba. Az ok itt nem a személyes szféra igénye volt, döntésük egyszerűen a pár munkája miatt született meg, ugyanis míg Graham New Yorkban élt és dolgozott, addig a filmszakmában tevékenykedő férj Los Angelesben tartózkodott. Erre az időszakra egyetlen egyszerű szabályt kötöttek, amellyel életben tartották a kapcsolatot.

Volt egy szabályunk. Nem telhet el úgy két hét, hogy nem látjuk egymást. Nagyon mesés volt. Találkoztunk New Yorkban és Los Angelesben, de volt, hogy Párizsban vagy Miamiban futottunk össze. Elég szexi volt

– mondta Graham az ET-nek korábban.

Kaley Cuoco és Karl Cook

Az Agymenők című sorozattal a köztudatba berobbanó Kaley Cuoco 2018-ban házasodott össze Karl Cookkal, aki az amerikai színésznő második férje volt már. Kapcsolatuk a frigy megkötését követően nem volt azonban egyáltalán átlagos, hiszen minden komolyabb ok nélkül döntöttek úgy, hogy ők jól érzik magukat úgy, ha külön otthonban élnek, nem akarnak rohamléptekkel belevágni semmibe, ki tudják várni azt, amíg álmaik közös otthona felépül.

Nagyon nem átlagos házasságunk van. Két különböző helyen vagyunk, nem vagyunk együtt minden egyes nap, és úgy érzem, ez személyesen nálunk teljesen működőképes

– nyilatkozta a színésznő még 2019-ben a USA Todaynek.

A páros azóta már el is vált, 2021-ben döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. Vajon a különélés nyomhatta rá ennyire a bélyegét a rövid életű házasságra?

Helena Bonham Carter és Tim Burton

A Harry Potter-filmekben és a Harcosok klubjában szereplő angol színésznő, Helena Bonham Carter 13 éven át volt házas az amerikai filmproducer Tim Burtonnel, azonban ez idő alatt a pár végig külön élt. Burtonnek ugyanis légzési problémái vannak, ami miatt hangosan horkol, így Carter számára esély sem volt a pihentető alvásra mellette, így döntöttek a külön otthonban élés mellett. A távolság ennek ellenére nem volt nagy, hiszen mindketten Londonban éltek, emellett pedig rengeteg időt töltöttek együtt, házasságuk nem emiatt futott végül zátonyra.

Annyiszor látjuk egymást, mint bármelyik másik pár, de a kapcsolatunknak jót tesz, hogy tudjuk, van személyes terünk arra az esetre, ha kicsit magunkban lennénk. Nincsen erőltetett intimitás, azt csináljuk mindig, amit szeretnénk

– vélekedett a színésznő a New York Daily Newsnak adott interjújában korábban.

(Borítókép: David Beckham és Gwyneth Paltrow. Fotó: Dimitrios Kambouris/ Dave Benett /Getty Images)