III. Károly rossz döntése válságba sodorhatja a monarchiát?

Harry herceg már évek óta rossz viszonyt ápol a családjával, ami főleg annak köszönhető – ahogy arról már ő maga is beszámolt önéletrajzi könyvében, illetve a netflixes sorozatukban –, hogy rokonai nem álltak ki mellette a nehéz időkben. Pontosabban nem úgy óvták őt, mint testvérét, Vilmos herceget, aki jelenleg a trónörökös. A királyi sarj hivatalos kötelezettségeiről lemondva még 2020-ban költözött nejével, Meghan Markle-lel az Egyesült Államokba, amit a szigetország lakóinak nagy része árulásként élt meg. A párnak azóta is ellenszenvvel kell szembesülnie, illetve a brit lapok sem kímélik őket – a legnagyobbakat már évekkel ezelőtt beperelték. Bár a herceg amiatt írta meg memoárját, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, és az érem másik oldalát is bemutatva megossza a nyilvánossággal, ő hogyan élte meg azon eseményeket, amelyekről hónapokig folyt a közbeszéd, a kötet kétélű fegyverként hatott.

Az elmúlt évek alatt sok sérelem gyülemlett fel a hercegben és családtagjaiban, különösen édesapjában, III. Károlyban, illetve testvérében, Vilmos hercegben, máig nem ásták el a csatabárdot. II. Erzsébet halála jó alkalmat kínált volna arra, hogy a gyász összehozza a családot, viszont egyik fél sem engedett. A néhai királynő eltávozása ugyanakkor egyet jelentett azzal, hogy Harry hercegék gyerekei még annak ellenére is hercegi címet kaphattak, hogy szüleik már nem rendelkeznek királyi privilégiumokkal. Tom Bower szerző, aki A bosszú – Meghan és Harry a Windsorok ellen című könyvet írta, azonban úgy gondolja, nagy hiba volt ezt meglépni.

A monarchia fennmaradása lenne a tét?

Harry herceg és Meghan Markle két gyermeke, Archie herceg és Lilibet hercegnő, amíg II. Erzsébet életben volt, nem kaphattak hercegi címet. Ennek pusztán az volt az oka, hogy az uralkodó dédunokái voltak, nem az unokái. Azt követően viszont, hogy a királynő elhunyt és III. Károly került a trónra, akinek Archie és Lilibet az unokája, a hivatalos szabályok szerint már megillette őket ez a rang – jelenleg a hatodik és a hetedik helyen állnak a trónöröklési sorrendben. Vélhetően a királyi család és a szigetország némelyik tagja, köztük Tom Bower szerző is szembemenne a protokollal, mivel a gyerekek szülei nem kívánnak királyi szolgálatot teljesíteni a jövőben, azonban az nem lenne túl igazságos.

Ahogy Tom Bower nemrég egy interjú során kifejtette, bár III. Károlyt jó szándék vezérelhette, úgy gondolja, rossz döntést hozott, amit a szerző úgy minősített, hogy az uralkodó szörnyű hibát követett el. Mindezt azzal indokolja, hogy ezen lépésének könnyen lehetnek kényelmetlenséggel járó következményei, sőt sértheti a szuverenitást. Mint Bower megjegyezte, Harry hercegék aláásták a monarchiát, így a királynak nem kellett volna hagynia, hogy gyermekeik hercegi címhez jussanak. Bár érdemes hozzátenni, hogy az Archie herceg és Lilibet hercegnő esetében életbe lépő szabályok alapjait több mint 100 évvel ezelőtt, 1917-ben fektette le V. György király, II. Erzsébet nagyapja, és aligha elképzelhető, hogy III. Károly, aki éppúgy kíván uralkodni, mint anno az édesanyja, sutba dobna egy több mint egy évszázada fennálló protokollt csak azért, hogy keresztbe tegyen a fiának.

Hamarosan kibékülhetnek?

Harry hercegnek, Vilmos hercegnek és III. Károlynak egyelőre nem sikerült dűlőre jutniuk, illetve a köztük lévő, korábban haragosnak nevezhető viszony mára átfordult elhidegülésbe. Ahogy a királyi sarj a korábbiakban beszámolt róla, nemigen tartja a kapcsolatot rokonaival, és akkor sem találkozik velük, amikor éppen a szigetországban jár. Egyes értesülések szerint ugyanakkor a király kész pontot tenni a viták végére. Egy palotabeli forrás arról beszélt a Daily Beastnek, hogy III. Károlynak nemcsak személyes, hanem stratégiai okokból is ki kellene békülnie fiatalabb gyermekével.

Az nem fenntartható állapot, hogy a király, aki az egység nemzeti szimbóluma, ilyen rossz viszonyban van a fiával

– jelentette ki az informátor, hozzátéve, Kamilla királyné az, aki a segítségére lehet a királynak abban, hogy jó döntéseket hozzon.

(Borítókép: III. Károly 2022. október 3-án. Fotó: Pool / Getty Images)