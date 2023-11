Újabb per a láthatáron, saját testvére forral bosszút Meghan Markle ellen

Egy kezünk is nehéz lenne ahhoz, hogy megszámoljuk, Harry herceg és neje, Meghan Markle jelenleg hány peres ügyben érdekeltek. Tény, hogy szinte az összes eljárás valamely médiummal szemben folyik, köztük például a Mirror és a Daily Mail ellen, ám jogi útra kellett terelniük például a biztonságukkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket is. Ugyan a királyi sarj az Egyesült Államokba költözése, illetve a Harry & Meghan című sorozat, majd az önéletrajzi könyvének megjelenése óta még a korábbiaknál is rosszabb viszonyt ápol a családjával, Meghan Markle még rajta is túltesz. A sussexiek már a netflixes szériában bővebben beszámoltak arról, milyen nehézséget okozott a számukra a Markle család. Köztük a hercegné édesapja, Thomas Markle, aki az esküvőjüket megelőzően a sajtónak pózolt pénzért, majd az oltár elé sem ő kísérte Meghant, ám hasonlóan nagy kalamajkát okozott nekik a hercegné féltestvére, Samantha Markle.

Samantha Markle 2022-ben már beperelte féltestvérét, mivel azt állította, rágalmazó kijelentéseket tett vele kapcsolatban a 2021-es, Oprah Winfrey-vel folytatott beszélgetés során, illetve a tavaly debütált sorozatban. A bíró akkor a hercegnének adott igazat, miszerint csak véleményt nyilvánított, ám a legújabb hírek szerint Samantha Markle újabb támadást indított ellene, és ismételten 75 ezer dollár, azaz jelenlegi árfolyamon 26,5 millió forint kártérítést követel tőle amiatt, amilyen bántalmakat el kellett szenvednie a kijelentései óta.

Optimista a tárgyalást illetően

Bár idén márciusban a bíró úgy határozott, Meghan Markle korábbi kijelentései nem tekinthetőek rágalmazásnak, Samantha Markle úgy döntött, ismét megpróbálja felelősségre vonni a féltestvérét. Elmondása szerint a hercegné az Oprah Winfrey-interjúban és a sorozatukban egy sarlatánnak nevezte őt, illetve azt állította, egyke, és gyerekként nem álltak túl közel egymáshoz.

E megszólalásai pedig negatív hatással voltak a The Diary of Princess Pushy’s Sister című könyvének eladásaira, aminek a címe egészen egyértelműen Meghan Markle-re utal, amit ő tagadott az efelől érdeklődő újságíróknak. A The Sunnak úgy fogalmazott, bárki, aki olvasta a könyvét, tudja, hogy az inkább egy „szociológiai könyv a társadalmi megbélyegzésről”. Mint mondta, a kötet címét nem piszkálódásnak szánta, hanem ki akarta gúnyolni ezeket a címkéket, mivel elmondása szerint féltestvérét korábban Princess Pushynak, azaz tolakodó hercegnének hívta a média.

Az ügyet felügyelő bíró, Charlene Honeywell várhatóan a következő hetekben dönt majd a tárgyalásról. Ahogy Markle a floridai bíróságot elhagyva kifejtette az újságíróknak, optimista a tárgyalás kilátásaival kapcsolatban.

Úgy gondolom, hogy az igazság önmagában is megállja a helyét, ezért optimista vagyok, és hálás azért, hogy olyan igazságszolgáltatási rendszerünk van, amely lehetőséget nyújt a tények bemutatására

– nyilatkozta, hozzátéve, cáfolja, hogy bármikor is azt állította volna, ő segített felnevelni a hercegnét:

A bátyámmal nagyon is világossá tettük, hogy 12 éves koráig szerves részét képeztük az életének. Megtanítottuk járni, elvittük az iskolába, elmentünk együtt a tóhoz, normális testvérek voltunk. De soha senki nem hallotta, hogy valaha azt mondtam volna, én neveltem fel. Az apám és Doria nevelték

– mondta, kiemelve, reméli, a hercegné egyszer képes lesz befogadni az igazságot és a lehető legjobb énjét felszínre hozni.

Samantha Markle ügyvédje, Peter Ticktin a bíróságnak elmondta, ügyfelét (aki szklerózis multiplexben szenved, és tolószékkel közlekedik) a féltestvére által adott interjúk óta zaklatják, így alig meri elhagyni az otthonát. Míg a hercegné jogi képviselője, Michael Kump kijelentette: Samantha ügye alaptalan, és védence egyik kijelentése sem volt rágalmazó – így nem véletlen, hogy korábban az ügy kudarcot vallott.

Több fiókot is létrehozott

Meghan Markle korábban a sorozatukban már szót ejtett édesapjáról, Thomas Markle-ről, illetve féltestvéréről, Samantháról, akit legalább tíz éve látott utoljára, viszont amint ismert lett, hirtelen minden címlapon ott volt. Ahogy kifejtette, a húszas évei elején találkoztak legutóbb, de nem váltak el rossz viszonyban, mivel soha nem is voltak olyan közel egymáshoz – holott Samantha azt állítja, 2018-ig szoros kapcsolatban álltak. Féltestvére lányával, Ashley-vel – akit a nagymamája, majd nevelőszülők neveltek fel – azonban sikerült megtalálnia a közös hangot, és testvérként tekintenek egymásra azóta is.

Mikor fény derült az egészre, Samantha nagyon elkezdte nekem mocskolni Meget. Egyfajta neheztelést éreztem a szavaiból, és bármit is mondtam neki, nem változott a véleménye, csak egyre dühösebb lett. Végül meg is szakítottuk a kapcsolatot

– jegyezte meg Ashley a szériában.

A szériában emellett részletezték, hogy a Bot Sentinel korábban jelentést készített arról, hogyan próbálták befeketíteni a sussexieket a médiában, illetve a közösségi felületeken. 114 ezer Twitter-bejegyzést vizsgáltak meg, amiből rájöttek, hogy a gyűlölködő posztok hetven százaléka 83 fióktól származott, illetve a bejegyzések 17 millió emberhez jutottak el. Ezen felhasználók előre megbeszélték, melyik nap milyen hír kerüljön ki. Mint kiderítették, főképp fehér bőrű, középkorú háziasszonyok támadták a párt, közöttük volt a hercegné féltestvére, Samantha Markle is, akinek több mint tíz fiókja volt. A jelentésből kiderült, ezen profilok főképp a haszonszerzésre, illetve a gyűlöletkeltésre játszottak, és a hercegnére koncentráltak. Volt olyan, aki azt írta: „Meghannek meg kell halnia. Valaki ölje meg. Lehet, hogy én fogom.”

Olyanokat írnak, amik miatt egyesekben felmerül, hogy megöljenek, és ez már nem csak egy bulvárlap, nem csak egy sztori. Rettegés az életem, éjjelente fel-le járkálok, és ellenőrzöm, hogy be van-e zárva minden, be van-e kapcsolva a riasztó, biztonságban vannak-e a gyerekeim. Nekem ez a valóság

– mondta a sorozatban a hercegné.