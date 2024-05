Lemond házairól Alec Baldwin, aki hamarosan börtönben végezheti

Mint ismert, Alec Baldwin 2021 októberében éppen a Rust című filmet forgatta az új-mexikói sivatagban, amikor egy próbafelvétel során véletlenül elsütött egy kellékpisztolyt, amiben éles lövedék volt. A lőszer eltalálta a produkció operatőrét, a 42 éves Halyna Hutchinst, aki belehalt sérüléseibe, illetve Joel Souza, a film rendezője szintén megsebesült. A színész akkor úgy nyilatkozott, vaktöltények voltak a fegyverben, illetve az állam által kirendelt orvosszakértő is balesetnek minősítette az esetet. Baldwin tagadta felelősségét az operatőr haláláért, kijelentve, soha nem lett volna szabad éles lövedékeket beengedni a forgatásra. Az orvosszakértői hivatal akkori álláspontja szerint a pisztolyt nem szándékosan töltötték meg éles tölténnyel, ám az rejtély, hogy hogy kerülhetett bele.

A történteket követően Hutchins családja 2022-ben egyezett meg Baldwinnal és a film többi producerével az ellenük indított polgári perben. A megállapodás értelmében az operatőr férje a produkció egyik társproducere lett, így részesedést kapott a bevételekből. Végül 2023 elején emeltek vádat gondatlanságból elkövetett emberölés miatt Hannah Gutierrez-Reed, a film fegyvereit felügyelő 24 éves fegyvermester és Alec Baldwin ellen, míg a produkció első asszisztensének, David Hallsnak – aki Reeddel együtt kezelte a fegyvert, mielőtt Baldwinnak adták – halálos fegyver gondatlan használata miatt kellett felelnie.

A bíróság döntésének értelmében 2023 tavaszán ejtették a büntetőjogi vádakat a színész ellen, ám Kari Morrissey és Jason Lewis új-mexikói különleges ügyészek októberben közölték, újabb, Baldwin bűnösségére utaló bizonyítékokat találtak, így az ügy végére nem került pont. Idén januárban nyújtották be az újabb vádiratot, amelyre reagálva a színész és ügyvédei annyit közöltek, már várják a tárgyalást. Baldwin ugyanakkor továbbra is ártatlannak vallotta magát, azt állítva, nem tudott arról, hogy a fegyverben lőszer van, illetve azt is megemlítette, a pisztoly úgy sült el, hogy meg sem húzta a ravaszt – amit az ügyészek nem tartottak valószínű forgatókönyvnek, ezt támasztották alá a vizsgálatok is.

Az ügyészek azt állítják, hogy a színész felelős mind a Hutchins halálát okozó fegyver elsütéséért, mind pedig a produceri szerepkörében elkövetett vezetői mulasztásokért – amire Baldwin ügyvédei korábban azzal érveltek, hogy ő csak a film kreatív producere volt, így nem töltött be felügyeleti szerepet. Hannah Gutierrez-Reed fegyvermester esetében ugyanakkor történt már előrelépés az ügyben, miután őt idén márciusban találta bűnösnek az új-mexikói esküdtszék, így 18 hónapos börtönbüntetéssel és 5000 dolláros pénzbírsággal néz szembe. Míg David Hallst, a film rendezőasszisztensét hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték – felügyelet nélküli próbaidővel –, illetve 500 dolláros pénzbüntetésre, 24 óra közmunkára és lőfegyverbiztonsági tanfolyamra halálos fegyver gondatlan használata vádjával.

Az ügyészek elmondása szerint a Baldwin által használt, teljesen működőképes .45-ös revolvert Reed töltötte meg vaktöltényekkel és legalább egy éles tölténnyel, így hanyag volt és meggondolatlan. A fiatal lány jogászai úgy vélik, őt használták bűnbakként az incidensben, amiért szerintük Baldwin volt a felelős, aki az operatőrre irányította a fegyvert. Reed tárgyalásán két lőfegyverszakértő is tanúskodott, akiknek vallomása kétségbe vonta Baldwin beszámolóját a lövöldözésről, és a színész azon állítását is, hogy a fegyver meghibásodott. Hogy a színész valóban igazat mondott-e, illetve hogy őt is bűnösnek ítéli-e meg a bíróság a gondatlan emberölés vádjában, az júliusban fog kiderülni, amikor is várhatóan bíróság elé kell állnia.

Közeleg a nap

Baldwin jogi csapata jelenleg gőzerővel dolgozik azon, hogy ismételten ejtsék a vádakat a színésszel szemben, aki még mindig ártatlannak vallja magát. Az ügyvédek ennek érdekében egy indítványt nyújtottak be, amire a bíróság egy 316 oldalas dokumentumban válaszolt, kijelentve, „az alperes felmentési indítványa előreláthatólag hamis és félrevezető bemutatása az ügy tényeinek és körülményeinek”. A színész jogászai azt állítják, az ügyészség még csak nem is tudja bebizonyítani, hogy bűncselekmény történt. Sőt, Baldwin legutóbbi indítványában az áll, hogy a vád jogilag nem indokolt, és megfosztották őt a tisztességes eljárástól. A színész visszaemlékezése szerint ugyanis nem ő húzta meg a ravaszt, ám a kormány „megmagyarázhatatlan” lépései lehetetlenné tették, hogy meggyőzően bebizonyítsa, a fegyver nem működött megfelelően a lövés idején.

Baldwin és ügyvédei a benyújtott beadványok egyikében azzal érvelnek, hogy a fegyvert az FBI-vizsgálat során megsemmisítették, így a védelem nem tudta bizonyítani azt az elméletet, hogy az hibásan működött. A másodikban azt állítják, a színész tettei nem felelnek meg az új-mexikói törvények szerint nem szándékos emberölésre vonatkozó szabványnak. Mint ismert, az ügyészség tavaly vádalkut kívánt kötni Baldwinnal, ám azt végül visszavonták, miután tudomást szereztek arról, hogy ő rendelhette meg azt a dokumentumfilmet, amin Rory Kennedy rendező a Moxie Films stúdióval karöltve már több mint egy éve dolgozik az esettel kapcsolatban, illetve az ügy tanúit is szorgalmazhatta arra, hogy megszólaljanak a produkcióban. A korábbi tárgyalásokon Kennedy eskü alatt vallotta, hogy Baldwinnak nincs köze az alkotáshoz, mivel „nem ő gyártja, nem ő finanszírozza, és nem is kap részesedést belőle”.

A színész legutóbbi beadványában, amelyben jogászaival kérték, ejtsék a vádakat, azt írták, számos visszaélés történt az esküdtszéki eljárást illetően. Az ügy legutóbbi tárgyalásán a jogászok úgy fogalmaztak, az ügyészek nem bocsátottak tanúkat az esküdtszék rendelkezésére – míg Mary Marlowe Sommer bíró többek között arról beszélt, Kari Morrissey ügyész legalább egy tekintetben tévedett a törvénnyel kapcsolatban. Baldwin egyik ügyvédje, Alex Spiro közölte a meghallgatáson, hogy az ügyészség megsértett egy bírósági végzést, és szándékosan elterelte az esküdteket a mentő bizonyítékoktól – azt állítva, elmulasztották a felmentő információkról tájékoztatni az esküdtszéket, illetve az eljárásról információkat szivárogtattak ki a médiának. Ahogy Morrissey kijelentette a tárgyaláson, Baldwin többször hazudott és megváltoztatta a lövöldözéssel kapcsolatos emlékeit, ügyvédei pedig az ügyészséget is félrevezették.

Hogy végül ejtik-e a vádakat Baldwinnal kapcsolatban vagy sem, arról a héten dönt a bíró. Az viszont biztosnak tűnik, hogy a színésznek a vele kapcsolatban felmerült állításokat illetően, illetve a saját igaza, ártatlansága bebizonyítására a júliusi tárgyaláson lesz majd lehetősége – amin előreláthatólag azon képsorokat is levetítik majd, amelyeket Kennedy és csapata rögzített a dokumentumfilmhez. Amennyiben bűnösnek ítéli meg a bíróság, Reedhez hasonlóan rá is 18 hónapos börtönbüntetés várhat.

Megszabadulnak a házaiktól

Az évek óta tartó pereskedés komoly összegeket ró a Baldwin családra, bár a színész kifejezetten a keresett művészek közé tartozik. Csak 2023-ban három filmje jelent meg, illetve további négy a jövőben fog debütálni. A becslések szerint körülbelül 65-70 millió dollárra, azaz jelenlegi árfolyamon 23,2-25 milliárd forintra tehető a vagyona, amit jelentősen megnyirbálhattak a perköltségek. Hogy spóroljanak, 2022-ben 530 ezer dollárért már megváltak egy házuktól, jelenleg pedig egy másiknak is új vevőt keresnek.

Az Amagansettben található birtokon kezdetben 29 millió dollárért szerettek volna túladni, ám ezt az árat előbb 25 millió dollárra, majd 22,5 millió dollárra csökkentették. Jelenleg 18,9 millió dollárért lehet hozzájutni a házhoz, ami a 335 Town Lane szám alatt található. Annak érdekében, hogy még inkább felhívják a figyelmet az ingatlanra, Baldwin egy kétperces videót készített, amiben bemutatta korábbi otthonát. A színész 1995-ben mindössze 1,7 millió dollárért szerezte meg a birtokot, ami az évek során jelentős bővítéseken ment keresztül. A főépület 929 négyzetméterre nőtt, sőt engedélyt kaptak egy különálló, másik 929 négyzetméteres ház felépítésére a meglévő négy hálószobás, hét fürdőszobás lakóhely lehetséges bővítései mellett. Az ingatlan területe négy hektáron terül el, és közel található a strandhoz.

Ilyesmit nem kaphatsz errefelé, nem lehet nagy földeket vásárolni, különösen Amagansettben

– jelentette ki a videóban Baldwin.

(Borítókép: Alec Baldwin színész megjelenik a New York-i Manhattan-i büntetőbíróságon 2019. január 23-án. Fotó: Alec Tabak / Pool / Getty Images)