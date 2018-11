A 2018-as amerikai félidős választás

És ez valószínűleg mindennél jobban idegesíti a Twitter- és népszerűség-függő Trump elnököt. De hát mit van mit tenni, a volt elnök tegnapi bejegyzése, amit simán csak szavazásra buzdít, és azt sulykolja, hogy milyen nagy a tét, a maga 430 ezer lájkjával nagyjából mindent leköröz, amit Trump valaha twittelt a választási győzelme óta.

Tomorrow’s elections might be the most important of our lifetimes. The health care of millions is on the ballot. Making sure working families get a fair shake is on the ballot. The character of our country is on the ballot.