Az oroszok rettegett vegyi fegyvere sejlik fel Navalnij megmérgezése mögött

Német orvosok hétfőn bejelentették: több független laborban is igazolni tudták, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzékit a kolinészteráz-gátlók csoportjába tartozó anyaggal mérgezhették meg. A Kreml szinte azonnal ellentámadásba lendült. Egyrészt amíg Navalnij az omszki kórházban volt, az oroszok semmilyen mérgezésre utaló jelet nem mutattak ki vagy legalábbis ezt állították. Most a Kreml szóvivője bizonygatta, hogy a berlini Charité klinika elhamarkodottan nyilatkozott Navalnij állapotáról. Dmitrij Peszkov azt mondta: érthetetlen számára a német orvosok sietsége. Peszkov szerint az orosz és a német orvosok hasonló eredményre jutottak a vizsgálatok során, csak a végkövetkeztetéseik mások. Az orosz orvosok készek vizsgálati mintákat átadni a berlini orvosoknak.

Peszkov szerint semmilyen konkrét bizonyíték nincs Navalnij megmérgezésére. A német orvosok sem nevezték meg konkrétan, hogy milyen anyagot találtak, csak azt, milyen anyagok csoportjába tartozó hatóanyag nyomait mutatták ki az orosz ellenzéki politikus szervezetében. Peszkov azt mondta: sok oka lehet annak, ha egy ember szervezetében csökken a kolinészteráz szintje, például egyes gyógyszerek hatására is bekövetkezhet ez.

Gyanús jelek

A kolinészteráz az emberi szervezet működését biztosító legfontosabb enzimek közé tartozik. Hiánya vagy hatásának fékezése többek között légzéskimaradást és izombénulást idézhet elő. Kolinészteráz-gátló anyagokat használnak például növényvédő szerekben, de kolinészteráz-gátló hatása van az egyik leghíresebb vegyi fegyvernek, a Szíriában is bevetett szarinnak vagy az orosz titkosszolgálat rettegett, novicsok nevű idegmérgének is.

Árulkodó, hogy a német klinika közlése szerint Navalnijt az atropin nevű ellenszerrel kezelik, amelyet korábban novicsok vagy hasonló idegméreg áldozatául esett embereknél alkalmaztak. És árulkodó az is, hogy a legfrissebb nyilatkozatok szerint a mérgezés maradandó idegrendszeri károsodást okozhat a politikusnál.

Navalnij a múlt hét csütörtökön ellenzékiekkel tárgyalt, és a szibériai Tomszkból repülővel indult vissza Moszkvába. Munkatársai szerint a tomszki repülőtéren megivott egy fekete teát. A gép felszállása után a politikus rosszul lett, elveszítette az eszméletét. A gép a Tomszktól 900 kilométerre lévő Omszkban hajtott végre kényszerleszállást, a politikust az ottani kórházba szállították be. Az omszki kórházban is elvégeztek vizsgálatokat, de mérgezésre utaló jelet nem találtak. A körülmények viszont igencsak gyanúsak voltak. Az omszki kórház főorvosa például nem volt hajlandó elárulni, kik voltak azok a civil ruhás emberek, akik felkeresték őt a kórházban. "Egyszerűen érdeklődtek, és kész" - hárította el az erre vonatkozó kérdéseket. A mesterséges kómában tartott Navalnijt végül egy feltehetően időhúzásra szolgáló hatósági huzavona után szombaton Németországba szállíthatta egy magángéppel érkező orvoscsoport.

Életveszélyesen túlfeszíti az idegrendszert

A német orvosok által a Navalnij szervezetében kimutatott kolinészteráz-gátló veszélyes mérgezésre utalhat. A szervezetben van egy acetilkolin nevű anyag, aminek fontos ingerületátvivő szerepe van. Amikor az acetilkolin révén az idegrendszer egy izomhoz vagy szervhez impulzust küld, szükség van az acetilkolin-észteráz enzimre, hogy az lebontsa az acetilkolint. Ha ezt nem tenné, akkor az izom vagy a szerv folyamatosan újabb és újabb impulzusokat kapna, nem tudna pihenni. A kolinészteráz-gátló gyógyításra is használható. Az Alzheimer-kór esetén például képes serkenteni az agyműködést, a gondolkodási- és memóriaműveleteket.

Más esetben azonban a kolinészteráz-gátló alkalmazása az idegrendszer túlfeszítéséhez és gyors kimerüléséhez vezet. A folyamatnak súlyos és halálos következményei lehetnek. Az idegrendszer túlzott és meg nem állított aktivitása izomgörcsöket, majd pedig légzés- és szívbénulást okozhat. Ezen az elven működnek az olyan súlyos hatású vegyi fegyverek, mint a szaringáz, a VX vagy a már említett novicsok. Ezek ellenszere a nadragulyából kivonható atropin nevű hatóanyag, amelyet Navalnijnál is alkalmaznak. Az atropin megszakítja az ingerületátvitelt, blokkolja azon receptorokat, ahol az acetilkolin kifejti a hatását. Ezzel tudja gyengíteni a méreg hatását, az idegrendszer vészes túlterhelését.

Szaddám Husszein 1988-ben a Halabja nevű iraki kurd város ellen vetett be szaringázt, VX-et, mustárgázt és tabunt. VX-et használt az a két nő, akik 2017 februárjában Kuala Lumpur zsúfolt repülőterén mérget fecskendeztek Kim Dzsongun észak-koreai vezető külföldön élő féltestvérének arcára. Kim Dzsongnam nem sokkal később meghalt, pedig volt nála atropin, azaz számíthatott a támadásra. A meggyilkolásában részt vevő két nőt azzal verte át az észak-koreai titkosszolgálat, hogy azt mondták nekik: egy ártalmatlan kandikamerás showban kell embereket megtréfálniuk.

Az A-232-es titkos fegyver

Az egykori Szovjetunióban kifejlesztett novicsokról azt tartják, jóval hatásosabb és nehezebb kimutatni mint a szarint vagy a VX-et. A novicsok (újonc) szó legalább százféle olyan idegmérget jelöl, amelyeket a szigorúan titkos Foliant program keretében fejlesztettek ki a Szovjetunióban 1971 és 1993 között. Ezek között vannak olyan kémiai vegyületek, amelyek kevésbé hatásosak. Katonai szempontból az A-232 (Novicsok-5) bizonyult a legígéretesebbnek.

A kísérletek célja az volt, hogy gyorsan lebomló, közeli kontaktusban, rendkívül kis mennyiségben is hatásos idegmérget hozzanak létre. A hatóanyagból nyári időben 2 grammnyi is elegendő ahhoz, hogy 500 embert megöljön, mondta korábban az anyag kikísérletezésén dolgozó orosz vegyészmérnök, Vil Mirzajanov.

A novicsokot eredetileg nagy tételben vegyi fegyverként alkalmazták volna, azaz lövedékben juttatták volna át az ellenséges vonalakon álló katonák tömegeihez, de úgy tűnik, "békeidőben" más módon használják. A novicsok két komponensből áll, amelyek külön-külön kevésbé veszélyesek, sőt egy ideig nem is szerepeltek a tiltott vegyi fegyverek alkotórészeit felsoroló listán. A két komponens összeállítása komoly szakértelmet és óvatosságot igényel, mert onnantól halálos tömegpusztító fegyver van az ember kezében. A novicsokot főként finomított por formájában használják, de alkalmazható folyadékként vagy pára, aeroszol formájában is.

Két gyanús orosz

A legismertebb novicsokos támadás Szergej Szkripal ellen irányult. Az egykori orosz ügynök a briteknek is dolgozott a '90-es, 2000-es években. Többek között segített nekik lebuktatni orosz ügynököket. A 66 éves férfi 2018 márciusában 33 éves lányával találkozott a csendes angol kisvárosban, Salisburyben. Sétáltak a városban. Nem sokkal később mindkettejükre eszméletlen állapotban találtak rá egy padon.

Később kimutatták, hogy novicsokot vetettek be ellenük. Szerencséjük volt, túlélték a mérgezést. A szer veszélyességét jól mutatja, hogy az elsőként a helyszínre érő brit nyomozó is súlyos mérgezést szenvedett, és egy másik brit rendőr vérmintájában is kimutatták az idegmérget, emellett a környéken sétáló 21 embert is ápolni kellett légzési nehézségek miatt.

Még furcsább, hogy az eset után három hónappal egy 45 éves brit férfi és 44 éves barátnője került kritikus állapotban novicsokos mérgezés miatt kórházba. Mindketten kómába estek, és a nő nyolc nappal később meg is halt. Mint kiderült, a férfi a sailsbury-i Queen Elizabeth Gardens-ben talált egy üvegcsét, nem messze attól a helytől, ahol Szkripalt és lányát találták eszméletlenül még márciusban. A férfi később a parfümös üveget barátnőjének ajándékozta, ami novicsok idegméreggel volt tele, és minden bizonnyal Szkripalék támadója hagyta hátra.

A Novicsok alkalmazásának a Szkripal-ügyig egyetlen esete vált ismertté: 1995-ben így mérgezték meg Ivan Kivipidit, a Roszbizneszbank elnökét, akinek a telefonkagylójára került az A-232-es szerből. Meghalt Kivipidi titkárnője is, aki az egyik forrás szerint ugyanarról a telefonról hívta a mentőket, egy másik szerint viszont csak port törölt az irodában.

Az oroszok üzennek

A Szkripal-ügynél sikerült megtalálni a feltételezett tetteseket. Érdekes módon Szkripal és lánya megmérgezése előtt két gyanús orosz férfi látogatott az angol kisvárosba, és járt ahhoz a helyszínhez közel, ahol az eszméletlenül fekvő orosz ügynökölt és lányát megtalálták. A Bellingcat oknyomozó portál azonosította, hogy mindkét férfi az orosz katonai hírszerzés szolgálatában áll. A két férfi még kamerák elé is állt, hogy ártatlanságát próbálja bizonyítani, de nyilatkozatuk tele volt durva ellenmondásokkal. Beszédes, hogy a Szkripalt hazaáruló söpredéknek nevező Putyin mindkettőjüket kitüntette.

Oroszország minden esetben élesen cáfolja a novicsokos támadásokról szóló híreket. A szigorúan titkos anyagot ott fejlesztették ki, és az oroszok nem adják ki a kezükből, így ha az anyag nyomaira bukkannak, az elég egyértelműen Moszkvára tereli a gyanút. Vannak, akik szerint ez nem ilyen egyértelmű, mert a Szovjetunió szétesése után egyes tagköztársaságokban azért maradhattak készletek.

Miután az idegmérget viszonylag könnyű kimutatni, kérdés, miért történnek mégis ilyen nagy figyelmet keltő esetek? Orosz titkosszolgálati szakértők szerint a novicsokos támadások üzenetnek is tekinthetők. Korábban a Kommerszant az orosz szakszolgálatok egy meg nem nevezett volt munkatársára hivatkozva azt írta: idegbénító szereket csak abban az esetben szokás alkalmazni, ha az incidens körül valaki nagy port akar felverni. Az informátor szerint ugyan ez a piszkos módszer azzal a kockázattal is jár, hogy ártatlan emberek is áldozatául esnek az akciónak, de az ilyen esetekkel az orosz titkosszolgálatok saját eltökéltségüket és arcátlanságukat akarják megmutatni a világnak.

(Borítókép: Az Alekszej Navalnijt szállító katonai mentőautó a berlini Charité Klinikához érkezik 2020. augusztus 22-én. Fotó: MTI/AP/Markus Schreiber)