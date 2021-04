Egy brit kutatás azt vizsgálja, hogy a különböző vakcinák kombinálása, tehát az első és a második dózisnál két különböző vakcina használata hogyan hat az immunitásra. A kutatók szerdán jelentették be, hogy a vizsgálatokba most beleveszik a Moderna és a Novavax oltóanyagát is.

Eddig a Pfizer és az AstraZeneca vakcinájával vizsgálták a hatást. A kísérletet februárban kezdték el, aminek legelső eredményei áprilisban vagy májusban várhatók, írja a Reuters.