Az Európai Bizottság 1,8 milliárd adag vakcina beszerzéséről írt alá megállapodást az amerikai gyártóval, a Pfizerrel – írta Twitteren Ursula von der Leyen. A bizottsági elnök közlése szerint az amerikai gyártó 2021 és 2023 között szálltja le ezt a mennyiséget.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.