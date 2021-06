Egy új tanulmány azt állítja, hogy a koronavírus már 2019 decemberében megjelent Amerikában – vagyis jóval azelőtt, hogy az első esetet hivatalosan regisztrálták.

A kutatók összesen 24 ezer ember vérmintájában vizsgálták meg az antitestek jelenlétét, a leletek 2020 első hónapjaiból származnak.

A tudósok ennek alapján azt állítják, hogy kilenc ember vélhetően már azelőtt elkapta a fertőzést, hogy az első beteget hivatalosan regisztrálták.

Egyikük akár már karácsony estéjén is fertőzött lehetett – mondta Keri Althoff professzor, a kutatás vezetője. Mindehhez tudni kell azt is, hogy az antitesteket gyakran már két héttel a fertőzés elkapása után ki lehet mutatni a páciensek vérében.

Érdekesség azonban, hogy a kilenc emberből egy sem New York vagy Seattle, az első hullám gócpontjainak környékén élt. A vizsgálatot végző tudósok azt is egyértelművé tették, hogy ha 2019 decemberében valóban az országban volt is a vírus, akkor is csak elszórtan lehetett még jelen.

Az elemzés eredménye egyelőre nincs tudományosan megerősítve, és néhány szakértő kétségét fejezte ki a vizsgálattal kapcsolatban. Általánosságban véve azonban az amerikai egészségügyi szervek egyre inkább kezdik elfogadni azt a teóriát, miszerint a vírus már azelőtt megjelenhetett az országukban, mielőtt Kínában hírek érkeztek a járvány kitöréséről.

A hivatalos adatok szerint az első amerikai koronavírus-fertőzött az az ember volt, aki január 15-én tért vissza Vuhanból Washington államba, és január 19-én fordult orvoshoz panaszaival.